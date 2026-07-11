"Saya telah mengorbankan segalanya" - Sadio Mane mengonfirmasi pengunduran diri dari tim nasional menyusul tersingkirnya Senegal dari Piala Dunia

Dalam surat perpisahan tertulisnya yang menyentuh hati dari Dakar, Mane menunjukkan kerendahan hatinya dengan meminta maaf kepada masyarakat Senegal atas segala kekurangan atau kekecewaan selama masa baktinya membela tim nasional.

Kapten tersebut menekankan komitmen penuh dan pengorbanan total yang selalu ia tunjukkan setiap kali mengenakan seragam bersejarah negaranya di lapangan. Mane menyatakan dalam pernyataan resminya: "Ketahuilah bahwa saya telah mengorbankan segalanya demi bendera ini. Saya telah memberikan yang terbaik dan selalu berjuang habis-habisan untuk negara kita."

Ia juga menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada para pendukung: "Dukungan kalian yang tak henti-hentinya telah menjadi pendorong kesuksesanku."