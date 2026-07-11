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"Saya telah mengorbankan segalanya" - Sadio Mane mengonfirmasi pengunduran diri dari tim nasional menyusul tersingkirnya Senegal dari Piala Dunia
Mane mengakhiri karier internasionalnya
Ikon sepak bola Senegal, Mane, secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya dari kancah internasional setelah negaranya tersingkir di babak 16 besar. Keputusan bersejarah mantan penyerang Liverpool ini diumumkan melalui media Senegal, Le Quotidien, hanya beberapa hari setelah kekalahan menyakitkan 3-2 dari Belgia di Amerika Utara.
- Getty Images Sport
Legend berjanji akan memberikan dedikasi sepenuhnya
Dalam surat perpisahan tertulisnya yang menyentuh hati dari Dakar, Mane menunjukkan kerendahan hatinya dengan meminta maaf kepada masyarakat Senegal atas segala kekurangan atau kekecewaan selama masa baktinya membela tim nasional.
Kapten tersebut menekankan komitmen penuh dan pengorbanan total yang selalu ia tunjukkan setiap kali mengenakan seragam bersejarah negaranya di lapangan. Mane menyatakan dalam pernyataan resminya: "Ketahuilah bahwa saya telah mengorbankan segalanya demi bendera ini. Saya telah memberikan yang terbaik dan selalu berjuang habis-habisan untuk negara kita."
Ia juga menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada para pendukung: "Dukungan kalian yang tak henti-hentinya telah menjadi pendorong kesuksesanku."
Warisan tak tertandingi yang terukir dalam emas
Karier internasional Mane akan selamanya dikenang sebagai masa paling gemilang dalam sejarah sepak bola negaranya, berkat keberhasilannya meraih dua gelar Piala Afrika (AFCON) – meskipun gelar yang terakhir dicabut setelah timnya meninggalkan lapangan selama final tahun 2025 sebagai bentuk protes atas keputusan penalti.
Meskipun dampaknya di Piala Dunia 2026 terbatas karena baru pulih sepenuhnya menjelang akhir turnamen, pemain bernomor punggung 10 ini tetap menjadi simbol abadi sepak bola Afrika modern. Setelah pensiun dari tim nasional, mantan pemain Metz ini segera menegaskan kembali keinginannya untuk tetap terlibat secara aktif dalam olahraga ini.
Mane mengungkapkan rencana masa depannya untuk sepak bola domestik: “Besok, dengan senang hati saya akan mengabdikan pengalaman saya untuk negara, baik sebagai bagian dari staf teknis, di pinggir lapangan sebagai pelatih, maupun di badan pengurus.”
- Getty
Era baru menanti Senegal
Pensiunnya sang kapten dari tim nasional memaksa tim nasional Senegal untuk segera melakukan peremajaan skuad dan merombak lini serang mereka menjelang siklus internasional berikutnya. Sementara itu, Mane kini dapat sepenuhnya fokus pada sisa kariernya di klub tanpa beban fisik tambahan akibat jadwal pertandingan internasional yang padat.
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