Seperti yang diumumkan Bulls pada hari Selasa, Billy Donovan tidak akan kembali ke tim untuk musim mendatang.
"Saya telah memutuskan untuk mundur": Tim NBA membutuhkan pelatih kepala baru
"Setelah serangkaian pembicaraan mendalam dan terperinci dengan pemilik tim, saya memutuskan untuk mundur dari jabatan pelatih kepala," kata Donovan, yang sebenarnya memiliki opsi untuk tetap menjabat.
Pemilik Bulls, Jerry Reinsdorf, menjelaskan bahwa "tidak diragukan lagi" bahwa franchise tersebut ingin terus bekerja sama dengan Donovan.
Billy Donovan telah menjabat sebagai pelatih Chicago Bulls sejak 2020
Donovan (60) telah melatih Bulls sejak 2020 dan hanya sekali lolos ke babak playoff dalam enam musim (2021/22, kalah 1-4 di babak pertama melawan Milwaukee Bucks).
Pada musim ini, Chicago yang berada di peringkat ke-12 di Wilayah Timur jelas gagal lolos ke babak playoff dan sedang dalam proses pembangunan kembali tim. Bulls meraih enam gelar juara mereka antara tahun 1991 dan 1998 bersama Michael Jordan.