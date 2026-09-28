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'Saya telah kehilangan kedamaian dan ketenangan saya' - pahlawan kultus Piala Dunia Cape Verde, Vozinha, mengungkap sisi gelap ketenaran viral dalam semalam
Ketenaran mendadak mengganggu kehidupan yang tenang
Sebelum mencuri perhatian di Piala Dunia 2026, kiper veteran itu menikmati rutinitas yang tenang di kasta kedua Portugal bersama Chaves. Transformasi dramatis terjadi setelah ia melakukan tujuh penyelamatan krusial untuk membantu Cape Verde meraih hasil imbang 0-0 melawan Spanyol pada laga pembuka mereka. Seruan langsung dari broadcaster Brasil CazeTV langsung membuat jumlah pengikut Instagram sang penjaga gawang melonjak dari 56.000 menjadi lebih dari satu juta hanya dalam hitungan jam setelah peluit akhir berbunyi.
- Photosport
Kiper menyesalkan privasi pribadi yang lenyap
Merefleksikan pusaran ketenaran instan yang membalikkan kehidupan sehari-harinya, pria 40 tahun itu mengungkapkan bahwa ia kehilangan kebebasan pribadinya dalam sebuah wawancara dengan The Observer.
Merinci perhatian tanpa henti yang ia terima di luar lapangan, Vozinha berkata: "Saya telah kehilangan kedamaian dan ketenangan saya. Saya tidak lagi punya privasi, atau setidaknya jauh lebih sedikit daripada sebelumnya. Sekarang saya pergi keluar, saya pergi ke restoran, dan selalu ada seseorang yang ingin berfoto dengan saya atau meminta tanda tangan saya. Atau, yang lebih buruk, seseorang sedang merekam saya. Itulah yang paling berubah dalam hidup saya, dan saya rasa tidak ada yang bisa saya lakukan soal itu."
Mengingat kembali momen surealis saat ponselnya meledak dengan notifikasi di ruang ganti, ia menambahkan: "Seorang anggota staf katering tim mendekati saya dan memberi tahu saya bahwa saya punya satu miliar pengikut. Saya tidak tahu apa yang dia bicarakan; saya pikir dia bercanda, tetapi dia bersikeras. Belakangan, saya pergi untuk menjalani beberapa wawancara di mixed zone dan seorang jurnalis CazeTV bertanya kepada saya apakah saya tahu apa yang sedang terjadi. Dia menunjukkan ponselnya kepada saya dan saat itulah saya melihat bahwa saya memiliki lebih dari satu juta pengikut."
Kepentingan komersial bertemu batasan etika
Kehebohan yang luar biasa itu mendorong federasi untuk meminta bantuan mantan agennya guna menangani hiruk-pikuk media, sementara sang penjaga gawang mengambil langkah sendiri dengan menonaktifkan notifikasi agar tetap fokus pada sepak bolanya. Menjelaskan bagaimana ia menepis kebisingan tersebut, Vozinha mengungkapkan: "Saya memutuskan untuk mematikan notifikasi Instagram saya agar tidak tergoda terus mengecek siapa yang mengikuti saya."
Gelombang minat komersial pun datang seiring profilnya yang kian meningkat, tetapi ia menetapkan batas tegas terkait potensi kerja sama endorsement: "Saya tahu bahwa selama Piala Dunia ada banyak perusahaan dan merek yang ingin bekerja sama dengan saya, tetapi saat kami sedang berkompetisi saya hanya melakukan satu kolaborasi promosi, dengan UFL Mobile. Saya tidak tahu tawaran apa yang mungkin datang di masa depan, tetapi untuk saat ini saya tidak ingin bekerja dengan merek tembakau, alkohol, atau taruhan apa pun."
Menegaskan keraguannya terhadap budaya selebritas, kiper veteran itu mengaku: "Banyak orang ingin terkenal dan memiliki profil publik, tetapi mereka hanya melihat sisi positif dari kenyataan itu. Sejujurnya, jika saya ditawari kehidupan yang saya miliki hari ini atau kehidupan yang saya miliki sebelumnya, saya akan memilih yang saya miliki sebelumnya."
- Photosport
Veteran beradaptasi dengan tantangan di Cile
Aksi heroiknya di Amerika Serikat menghadiahkan babak baru dalam karier Vozinha dengan kepindahan tak terduga ke raksasa Cile, Colo-Colo. Meski memiliki 28,4 juta pengikut di media sosial, pemain internasional dengan 94 caps itu tetap menjadi figur penting bagi negaranya, bermain penuh 90 menit dalam kekalahan 3-1 di kualifikasi AFCON 2027 melawan Mali. Menghadapi sorotan media yang terus-menerus sambil menjaga performanya di bawah mistar akan menjadi tantangan utamanya ke depan.
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