'Saya telah kehilangan kedamaian dan ketenangan saya' - pahlawan kultus Piala Dunia Cape Verde, Vozinha, mengungkap sisi gelap ketenaran viral dalam semalam

Merefleksikan pusaran ketenaran instan yang membalikkan kehidupan sehari-harinya, pria 40 tahun itu mengungkapkan bahwa ia kehilangan kebebasan pribadinya dalam sebuah wawancara dengan The Observer.

Merinci perhatian tanpa henti yang ia terima di luar lapangan, Vozinha berkata: "Saya telah kehilangan kedamaian dan ketenangan saya. Saya tidak lagi punya privasi, atau setidaknya jauh lebih sedikit daripada sebelumnya. Sekarang saya pergi keluar, saya pergi ke restoran, dan selalu ada seseorang yang ingin berfoto dengan saya atau meminta tanda tangan saya. Atau, yang lebih buruk, seseorang sedang merekam saya. Itulah yang paling berubah dalam hidup saya, dan saya rasa tidak ada yang bisa saya lakukan soal itu."

Mengingat kembali momen surealis saat ponselnya meledak dengan notifikasi di ruang ganti, ia menambahkan: "Seorang anggota staf katering tim mendekati saya dan memberi tahu saya bahwa saya punya satu miliar pengikut. Saya tidak tahu apa yang dia bicarakan; saya pikir dia bercanda, tetapi dia bersikeras. Belakangan, saya pergi untuk menjalani beberapa wawancara di mixed zone dan seorang jurnalis CazeTV bertanya kepada saya apakah saya tahu apa yang sedang terjadi. Dia menunjukkan ponselnya kepada saya dan saat itulah saya melihat bahwa saya memiliki lebih dari satu juta pengikut."