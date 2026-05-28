"Saya telah belajar untuk selalu siap" - Khiara Keating dari Man City berbicara tentang penampilan gemilangnya di Piala FA, menghadapi momen-momen 'sulit', serta pelajaran yang dipetik bersama Lionesses menjelang debutnya di Wembley

Setelah menembus tim utama pada musim 2023-24, di mana ia tampil sebagai starter dalam seluruh 22 pertandingan City di WSL saat berusia 18 tahun, Keating berbagi peran secara cukup merata dengan pemain internasional Jepang Ayaka Yamashita tahun lalu, sebelum akhirnya kurang mendapat kesempatan bermain di liga musim ini, dengan hanya empat kali menjadi starter saat City mengakhiri penantian selama 10 tahun untuk meraih gelar WSL lagi. Meskipun menikmati kesuksesan tim tersebut, situasi pribadi Keating membuat kiper muda ini masuk dan keluar dari skuad Inggris, dan saat berbicara dengan GOAL menjelang final Piala FA hari Minggu, ia mengakui bahwa hal itu terkadang terasa sulit.

"Ini memang berat," kata Keating. "Pada akhirnya, semua orang ingin bermain, jadi tidak mendapatkan menit bermain sebanyak yang saya bisa di liga sedikit mengecewakan, tapi selalu ada kesempatan lain. Selalu ada peluang untuk berkembang, dan menurut saya dalam pertandingan piala yang saya mainkan, saya telah memanfaatkan [kesempatan-kesempatan itu]."

Dia menambahkan sambil merenungkan perannya sebagai penjaga gawang cadangan: "Saya pikir saya selalu belajar untuk siap. Saya pikir dengan timnas Inggris juga, di Euro, saya adalah nomor dua, tapi Sarina [Wiegman] selalu memastikan saya siap. Saya pikir ketika Karen Bardsley dan Ellie Roebuck ada di sini [di Man City], saya harus bersabar dan menunggu. Pada akhirnya, saya di sini untuk melakukan tugas, jadi saya akan selalu mempersiapkan diri sebaik mungkin, apa pun yang terjadi."