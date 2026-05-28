"Saya telah belajar untuk selalu siap" - Khiara Keating dari Man City berbicara tentang penampilan gemilangnya di Piala FA, menghadapi momen-momen 'sulit', serta pelajaran yang dipetik bersama Lionesses menjelang debutnya di Wembley
Kemenangan luar biasa dalam perebutan gelar WSL, namun musim individu yang 'berat'
Setelah menembus tim utama pada musim 2023-24, di mana ia tampil sebagai starter dalam seluruh 22 pertandingan City di WSL saat berusia 18 tahun, Keating berbagi peran secara cukup merata dengan pemain internasional Jepang Ayaka Yamashita tahun lalu, sebelum akhirnya kurang mendapat kesempatan bermain di liga musim ini, dengan hanya empat kali menjadi starter saat City mengakhiri penantian selama 10 tahun untuk meraih gelar WSL lagi. Meskipun menikmati kesuksesan tim tersebut, situasi pribadi Keating membuat kiper muda ini masuk dan keluar dari skuad Inggris, dan saat berbicara dengan GOAL menjelang final Piala FA hari Minggu, ia mengakui bahwa hal itu terkadang terasa sulit.
"Ini memang berat," kata Keating. "Pada akhirnya, semua orang ingin bermain, jadi tidak mendapatkan menit bermain sebanyak yang saya bisa di liga sedikit mengecewakan, tapi selalu ada kesempatan lain. Selalu ada peluang untuk berkembang, dan menurut saya dalam pertandingan piala yang saya mainkan, saya telah memanfaatkan [kesempatan-kesempatan itu]."
Dia menambahkan sambil merenungkan perannya sebagai penjaga gawang cadangan: "Saya pikir saya selalu belajar untuk siap. Saya pikir dengan timnas Inggris juga, di Euro, saya adalah nomor dua, tapi Sarina [Wiegman] selalu memastikan saya siap. Saya pikir ketika Karen Bardsley dan Ellie Roebuck ada di sini [di Man City], saya harus bersabar dan menunggu. Pada akhirnya, saya di sini untuk melakukan tugas, jadi saya akan selalu mempersiapkan diri sebaik mungkin, apa pun yang terjadi."
Menunjukkan aksi penyelamatan yang 'luar biasa'
Kemampuan Keating dalam memanfaatkan peluang-peluang tersebut saat muncul terlihat sangat jelas di ajang Piala FA, di mana ia menjadi kiper utama di bawah asuhan pelatih kepala baru Andree Jeglertz. Pemain berusia 21 tahun ini berhasil menjaga gawangnya tetap tak kebobolan dalam tiga pertandingan pertama City di kompetisi tersebut, sehingga membantu timnya melaju ke babak semifinal. Kemudian, pada babak perpanjangan waktu, ia memberikan kontribusi luar biasa yang membawa timnya ke Wembley.
Dengan hanya dua menit tersisa di babak perpanjangan waktu, City unggul 3-2, setelah bangkit dari ketertinggalan 2-0 di menit-menit akhir 90 menit. Sjoeke Nusken pasti berpikir ia telah menyamakan kedudukan saat ia mengarahkan sundulan ke gawang tim tamu, namun Keating mengulurkan lengan kirinya dan menepis bola ke mistar gawang.
Hal itu terjadi setelah Keating melakukan kesalahan pada gol kedua Chelsea, gagal mengantisipasi umpan silang dan membiarkan Sam Kerr menyundul bola ke gawang kosong untuk menggandakan keunggulan The Blues. Setelah pertandingan, Jeglertz memuji "kekuatan mental" Keating dalam bangkit dari momen tersebut.
"Saya tahu saya harus menebus kesalahan dan bahwa akan ada momen di pertandingan itu di mana saya harus melakukan penyelamatan besar," kata kiper tersebut. "Pada akhirnya, penyelamatan besar seperti itu selalu menyenangkan. Itu seperti merayakan gol. Saya hanya senang bisa menahannya dan bola tidak masuk, sehingga kami tidak harus ke adu penalti."
Lauren Hemp, pemain sayap City, mengatakan kepada GOAL. "Penyelamatan itu luar biasa. Khiara muncul begitu saja dari mana-mana! Dia juga luar biasa bagi kami, karena ketika Anda masuk dan keluar dari pertandingan, sulit untuk mendapatkan momentum dan konsistensi yang Anda inginkan, tetapi mampu masuk dalam pertandingan seperti itu dan melakukan penyelamatan seperti itu, itu sangat berarti."
Sepak bola berisiko tinggi dan belajar menghadapi kesalahan
Dalam gaya permainan berisiko tinggi dan berpotensi besar seperti yang diusung Man City, kiper memang cenderung melakukan kesalahan, dan hal itu semakin mungkin terjadi saat mereka masih muda, seperti Keating. Pemain berusia 21 tahun ini harus menghadapi momen-momen seperti itu dalam kariernya hingga saat ini, bahkan pada musim 2023-24 yang luar biasa ketika ia menjadi penjaga gawang termuda yang memenangkan WSL Golden Glove. Ia percaya bahwa kemampuannya dalam menghadapi situasi tersebut telah meningkat seiring berjalannya waktu.
"Saya rasa sangat membantu bahwa saya memiliki tim yang hebat di sekitar saya yang tidak membiarkan saya panik atau melupakan seberapa baiknya saya," jelasnya. "Saya rasa jaringan dukungan Anda sangat penting. Pada akhirnya, kami bermain sepak bola berisiko tinggi, jadi kesalahan pasti akan terjadi. Saya pikir yang terpenting adalah menyadari hal itu dan tahu bahwa Anda akan baik-baik saja serta selalu ada kesempatan lain. Itulah hal terbaik dari sepak bola."
Wembley menanti! Keating siap untuk final Piala FA yang 'sangat istimewa'
Kehebatan Keating dalam bangkit kembali dan melakukan penyelamatan gemilang di akhir kemenangan semifinal itu merupakan salah satu alasan utama mengapa ia kini akan berkesempatan tampil di Wembley pada hari Minggu dan bermain di stadion ikonik ini untuk pertama kalinya.
Dia telah mengalami beberapa momen penting dalam karier mudanya hingga saat ini, tidak terkecuali saat melakukan debutnya bersama Inggris di Etihad Stadium tahun lalu, dan dia tidak asing dengan Wembley, karena telah menjadi bagian dari skuad pertandingan di stadion tersebut untuk klub dan negaranya selama bertahun-tahun. Namun, bisa bermain di lapangan suci itu akan menjadi tonggak sejarah baru. "Itu yang diimpikan setiap anak, menurut saya," katanya. "Tentu saja, karena ini juga merupakan markas Inggris, hal itu membuatnya semakin istimewa."
Penampilan gemilang lainnya bisa menjadi kunci untuk menjadikan momen ini lebih berkesan. City belum pernah memenangkan Piala FA selama enam tahun dan sudah empat tahun sejak mereka bermain di final, saat Keating duduk di bangku cadangan saat Chelsea menang di babak perpanjangan waktu. Ia dan timnya berharap ceritanya akan berbeda akhir pekan ini, saat City menghadapi Brighton di final Piala FA 2026 pada hari Minggu.