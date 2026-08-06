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'Saya tak sabar untuk memulai' - Rekrutan baru Chelsea Marco Palestra buka suara soal kepindahan 'luar biasa' setelah menolak Inter
Terpikat oleh prestise Premier League
Palestra mengungkapkan antusiasmenya untuk menunjukkan kualitasnya di London setelah Chelsea berhasil memenangi persaingan ketat pada bursa transfer musim panas untuk mengamankan jasa full-back berbakat itu. Pemain internasional Italia tersebut langsung merasakan intensitas sesi latihan dan laga uji coba, termasuk penampilan terbarunya di Hong Kong. Palestra bermain selama 65 menit saat Chelsea kalah 1-0 dari Juventus dalam pertandingan persahabatan. Antusiasme sang pemain terhadap tantangan baru ini terlihat jelas setiap kali ia berbicara soal kepindahan tersebut. Ia tampak benar-benar terkesan oleh gengsi kasta tertinggi sepakbola Inggris dan atmosfer unik yang mengiringi setiap hari pertandingan.
Mengenang kepindahan itu, ia berkata: “Saya senang, saya tidak sabar untuk mulai bermain di Premier League, karena kompetisi ini sangat menarik,” kata Palestra kepada Sky Sport Italia. "Saya tahu setiap pertandingan di sana menarik, entah melawan klub besar atau bukan. Saya tidak sabar untuk memulainya, ini luar biasa.”
- Getty Images Sport
Beradaptasi dengan intensitas kasta tertinggi sepakbola Inggris
Setelah bergabung dengan rekan-rekan setim barunya untuk persiapan pramusim, Palestra langsung mendapat pengenalan terhadap tuntutan sepak bola Inggris. Berbicara tentang pengalaman awalnya bersama skuad Chelsea dan perbedaan gaya bermain yang sejauh ini ia temui, bek muda itu memuji tinggi level persaingan yang ia rasakan.
"Ini dunia yang luar biasa, karena intensitas dan fisikalitasnya sangat tinggi," kata Palestra. Sang bek juga cepat memberikan kredit kepada sistem dukungan di dalam klub karena membantunya beradaptasi dengan lingkungan barunya dengan sangat cepat. Ia menambahkan: "Saya harus berterima kasih kepada rekan-rekan setim, staf, dan pelatih, karena mereka telah membantu saya sejak hari pertama dalam segala hal, baik di lapangan maupun di luar lapangan. Organisasinya sempurna."
Persaingan untuk mendapatkan tanda tangan Palestra
Pemain berusia 21 tahun itu menjadi salah satu bek muda yang paling diburu di Eropa setelah menjalani musim yang menonjol di Serie A, yang memicu persaingan langsung antara raksasa Premier League dan klub besar Italia, Inter Milan. Sementara Inter yakin telah menyusun kesepakatan yang cukup untuk membawa sang bek ke San Siro, kekuatan finansial Chelsea pada akhirnya membuat mereka unggul dengan €10 juta lebih banyak termasuk add-on.
Keputusan untuk pindah ke Premier League menjadi langkah besar bagi produk akademi Atalanta tersebut, yang dengan cepat naik menapaki jenjang sepak bola Italia. Kedatangannya di Stamford Bridge merupakan bagian dari tren yang lebih luas dalam pergerakan talenta besar pada bursa transfer musim panas 2026, yang telah membuat beberapa bintang papan atas berganti klub.
- Getty Images Sport
Pelajaran dari laga persahabatan Juventus
Bagi Palestra, laga melawan Juventus menjadi pengalaman belajar berharga lainnya saat ia terus membangun chemistry dengan rekan-rekan barunya di lini belakang. Intensitas pertandingan di Hong Kong memberikan tolok ukur yang berguna untuk melihat posisi skuad saat ini dalam persiapan mereka. Meski hasilnya tidak sesuai dengan yang diinginkan tim asal London itu, integrasi pemain seperti Palestra tetap menjadi tujuan utama dari rangkaian laga musim panas ini. Pemain muda Italia itu kini menantikan kepulangannya ke Inggris untuk menuntaskan persiapannya jelang musim yang menjanjikan menjadi penentu kariernya di Stamford Bridge.
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