'Saya tak sabar untuk memulai' - Rekrutan baru Chelsea Marco Palestra buka suara soal kepindahan 'luar biasa' setelah menolak Inter

Palestra mengungkapkan antusiasmenya untuk menunjukkan kualitasnya di London setelah Chelsea berhasil memenangi persaingan ketat pada bursa transfer musim panas untuk mengamankan jasa full-back berbakat itu. Pemain internasional Italia tersebut langsung merasakan intensitas sesi latihan dan laga uji coba, termasuk penampilan terbarunya di Hong Kong. Palestra bermain selama 65 menit saat Chelsea kalah 1-0 dari Juventus dalam pertandingan persahabatan. Antusiasme sang pemain terhadap tantangan baru ini terlihat jelas setiap kali ia berbicara soal kepindahan tersebut. Ia tampak benar-benar terkesan oleh gengsi kasta tertinggi sepakbola Inggris dan atmosfer unik yang mengiringi setiap hari pertandingan.

Mengenang kepindahan itu, ia berkata: “Saya senang, saya tidak sabar untuk mulai bermain di Premier League, karena kompetisi ini sangat menarik,” kata Palestra kepada Sky Sport Italia. "Saya tahu setiap pertandingan di sana menarik, entah melawan klub besar atau bukan. Saya tidak sabar untuk memulainya, ini luar biasa.”