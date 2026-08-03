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"Saya tak sabar untuk bekerja dan belajar darinya" - Bernardo Silva menjelaskan mengapa Jose Mourinho membuat transfer Real Madrid menjadi keputusan yang mudah
Faktor Mourinho dalam keputusan Silva
Silva mengungkapkan peran besar Jose Mourinho dalam keputusannya meninggalkan Manchester City untuk bergabung dengan Real Madrid pada musim panas ini. Gelandang berusia 31 tahun itu, yang bergabung dengan raksasa Spanyol tersebut dengan status bebas transfer setelah kontraknya di Stadion Etihad berakhir, menegaskan bahwa kesempatan untuk bekerja di bawah kompatriot legendarisnya itu menjadi alasan utama di balik kepindahan tersebut.
"Kami sudah beberapa kali menjadi rival, dan sekarang kami berada di pihak yang sama. Saya sangat bahagia karena dia adalah pelatih yang sangat berarti bagi sepak bola Portugal," jelas Silva kepada saluran televisi Real Madrid saat merefleksikan transisinya ke ibu kota Spanyol.
Mantan bintang Monaco itu menegaskan bahwa kekagumannya kepada Mourinho sudah ada sejak masa kecilnya, sehingga prospek dilatih olehnya di Bernabeu menjadi sebuah kesempatan yang unik. Silva menambahkan: "Sejak saya kecil, kami selalu menonton tim-timnya, dan dia selalu membawa nama Portugal ke level tertinggi. Saya sangat bahagia bisa mulai bekerja dengannya dan belajar darinya."
- Getty Images Sport
Perkenalan yang berat di Valdebebas
Hari pertama Silva di fasilitas latihan klub terbukti cukup berat, karena ia langsung diikutsertakan dalam sesi berintensitas tinggi yang menjadi ciri khas pramusim ala Mourinho. Meski latihan perdana itu menguras fisik, sang playmaker tetap bersemangat saat menyapa rekan-rekan barunya, banyak di antaranya yang telah ia hadapi di Liga Champions dalam beberapa tahun terakhir.
"Saya lelah. Sesi latihan pertama tadi berat, tetapi saya sangat senang bisa bertemu semua orang dan rekan-rekan setim saya," aku Silva setelah menuntaskan sesi tersebut. Ia menuturkan bahwa keakraban dengan rekan-rekannya membuat hari pertama terasa lebih mudah: "Saya sudah cukup mengenal beberapa dari mereka karena saya sudah berkali-kali bermain melawan mereka, tetapi sekarang saya senang bisa berada di pihak yang sama dan memulai pramusim ini dengan baik. Semua orang berlatih dengan intensitas yang sangat tinggi, dan sejujurnya tempat ini sudah terasa seperti rumah. Saya sangat senang berada di sini."
Kepindahan impian ke Bernabeu
Setelah menjalani beberapa musim sukses di Premier League, Silva mengungkapkan bahwa daya tarik Real Madrid adalah sesuatu yang sama sekali tidak bisa ia abaikan ketika klub itu menyatakan minat. Ia mengakui bahwa reputasi klub tersebut sudah berbicara sendiri dan tradisi kesuksesan yang terus-menerus sejalan dengan ambisi pribadinya.
"Ini sangat istimewa, dan saya sangat senang berada di sini. Tidak perlu membicarakan klub ini karena sejarahnya berbicara dengan sendirinya," ujar Silva. Ia kemudian menggambarkan betapa sulitnya menolak institusi seprestisius itu: "Setelah melawan Real Madrid berkali-kali, Anda merasakan betapa pentingnya klub ini. Anda merasakan betapa istimewanya bermain di Bernabeu, yang merupakan stadion yang begitu mengintimidasi. Ketika Real Madrid datang memanggil, mustahil untuk mengatakan tidak. Saya tidak berpikir dua kali."
- Getty Images Sport
Fleksibilitas taktik dan inspirasi dari para legenda
Silva menegaskan komitmennya terhadap kesuksesan kolektif tim, dengan menyatakan bahwa tujuan utamanya adalah membantu klub melanjutkan tradisi kemenangannya. Ia juga menyinggung inspirasi sepak bolanya, dengan menyebut Zinedine Zidane dan rekan setimnya saat ini, Luka Modric, sebagai pemain yang membentuk pemahamannya tentang permainan.
"Saya adalah pemain tim. Saya bekerja keras dan selalu berusaha membuat para pemain di sekitar saya menjadi lebih baik. Saya merasa akan membawa banyak kerja keras dan banyak kegembiraan setiap hari sehingga kami bisa mempersiapkan diri untuk pertandingan dengan sebaik mungkin," kata Silva mengenai perannya.
Tentang idolanya, ia menambahkan: "Saya punya banyak panutan, dan Zidane jelas salah satunya. Rui Costa juga, karena ia bermain untuk Benfica dan Portugal."
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