Silva mengungkapkan peran besar Jose Mourinho dalam keputusannya meninggalkan Manchester City untuk bergabung dengan Real Madrid pada musim panas ini. Gelandang berusia 31 tahun itu, yang bergabung dengan raksasa Spanyol tersebut dengan status bebas transfer setelah kontraknya di Stadion Etihad berakhir, menegaskan bahwa kesempatan untuk bekerja di bawah kompatriot legendarisnya itu menjadi alasan utama di balik kepindahan tersebut.

"Kami sudah beberapa kali menjadi rival, dan sekarang kami berada di pihak yang sama. Saya sangat bahagia karena dia adalah pelatih yang sangat berarti bagi sepak bola Portugal," jelas Silva kepada saluran televisi Real Madrid saat merefleksikan transisinya ke ibu kota Spanyol.

Mantan bintang Monaco itu menegaskan bahwa kekagumannya kepada Mourinho sudah ada sejak masa kecilnya, sehingga prospek dilatih olehnya di Bernabeu menjadi sebuah kesempatan yang unik. Silva menambahkan: "Sejak saya kecil, kami selalu menonton tim-timnya, dan dia selalu membawa nama Portugal ke level tertinggi. Saya sangat bahagia bisa mulai bekerja dengannya dan belajar darinya."



