Silva mengungkapkan peran signifikan Jose Mourinho dalam keputusannya meninggalkan Manchester City demi Real Madrid pada musim panas ini. Gelandang berusia 31 tahun itu, yang bergabung dengan raksasa Spanyol tersebut dengan status bebas transfer setelah kontraknya di Etihad Stadium berakhir, menyoroti bahwa kesempatan bekerja di bawah kompatriot legendarisnya itu menjadi faktor utama di balik kepindahan tersebut.

"Kami beberapa kali menjadi rival, dan sekarang kami berada di pihak yang sama. Saya sangat senang karena dia adalah pelatih yang sangat berarti bagi sepak bola Portugal," jelas Silva kepada kanal televisi Real Madrid saat merefleksikan transisinya ke ibu kota Spanyol.

Mantan bintang Monaco itu menegaskan bahwa kekagumannya kepada Mourinho sudah ada sejak masa kecilnya, sehingga prospek dilatih olehnya di Bernabeu menjadi kesempatan yang unik. Silva menambahkan: "Sejak kecil, kami selalu menyaksikan tim-timnya, dan dia selalu menempatkan nama Portugal di level tertinggi. Saya sangat senang bisa mulai bekerja dengannya dan belajar darinya."



