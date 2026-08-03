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'Saya tak sabar bekerja dan belajar darinya' - Bernardo Silva menjelaskan mengapa Jose Mourinho membuat transfer Real Madrid menjadi keputusan yang mudah
Faktor Mourinho dalam keputusan Silva
Silva mengungkapkan peran signifikan Jose Mourinho dalam keputusannya meninggalkan Manchester City demi Real Madrid pada musim panas ini. Gelandang berusia 31 tahun itu, yang bergabung dengan raksasa Spanyol tersebut dengan status bebas transfer setelah kontraknya di Etihad Stadium berakhir, menyoroti bahwa kesempatan bekerja di bawah kompatriot legendarisnya itu menjadi faktor utama di balik kepindahan tersebut.
"Kami beberapa kali menjadi rival, dan sekarang kami berada di pihak yang sama. Saya sangat senang karena dia adalah pelatih yang sangat berarti bagi sepak bola Portugal," jelas Silva kepada kanal televisi Real Madrid saat merefleksikan transisinya ke ibu kota Spanyol.
Mantan bintang Monaco itu menegaskan bahwa kekagumannya kepada Mourinho sudah ada sejak masa kecilnya, sehingga prospek dilatih olehnya di Bernabeu menjadi kesempatan yang unik. Silva menambahkan: "Sejak kecil, kami selalu menyaksikan tim-timnya, dan dia selalu menempatkan nama Portugal di level tertinggi. Saya sangat senang bisa mulai bekerja dengannya dan belajar darinya."
- Getty Images Sport
Perkenalan yang berat di Valdebebas
Hari pertama Silva di fasilitas latihan klub terbukti cukup berat, karena ia langsung dimasukkan ke sesi berintensitas tinggi yang menjadi ciri khas pramusim ala Mourinho. Meski sesi latihan perdana itu menguras fisik, playmaker tersebut tetap bersemangat saat menyapa rekan-rekan setim barunya, banyak di antaranya pernah ia hadapi di Liga Champions dalam beberapa tahun terakhir.
"Saya lelah. Sesi latihan pertama tadi berat, tetapi saya sangat senang bisa bertemu semua orang dan rekan-rekan setim saya," aku Silva setelah menuntaskan sesi tersebut. Ia menuturkan bahwa keakraban dengan para koleganya membuat hari pertama terasa lebih mudah: "Saya sudah cukup mengenal beberapa dari mereka karena saya sudah sering bermain melawan mereka, tetapi sekarang saya senang bisa berada di pihak yang sama dan memulai pramusim ini dengan cara yang baik. Semua orang berlatih dengan intensitas tinggi, dan sejujurnya tempat ini sudah terasa seperti rumah. Saya sangat senang berada di sini."
Transfer impian ke Bernabeu
Setelah menjalani beberapa musim yang sukses di Premier League, Silva mengungkapkan bahwa daya tarik Real Madrid adalah sesuatu yang sama sekali tidak bisa ia abaikan ketika klub itu menyatakan minat. Ia mengakui bahwa reputasi klub tersebut sudah berbicara dengan sendirinya dan tradisi kesuksesan yang konsisten selaras dengan ambisi pribadinya.
"Ini sangat spesial, dan saya sangat senang berada di sini. Tidak perlu membicarakan klub ini karena sejarahnya berbicara dengan sendirinya," ujar Silva. Ia melanjutkan dengan menggambarkan betapa sulitnya menolak institusi seprestisius itu: "Setelah bermain melawan Real Madrid berkali-kali, Anda merasakan betapa pentingnya klub ini. Anda merasakan betapa spesialnya bermain di Bernabeu, yang merupakan stadion yang begitu megah. Ketika Real Madrid datang, mustahil untuk mengatakan tidak. Saya tidak berpikir dua kali."
- Getty Images Sport
Fleksibilitas taktis dan inspirasi legendaris
Silva menekankan komitmennya terhadap kesuksesan kolektif tim, dengan menyatakan bahwa tujuan utamanya adalah membantu klub melanjutkan tradisi kemenangannya. Ia juga menyinggung inspirasi sepak bolanya, dengan menyebut Zinedine Zidane dan Luka Modric sebagai pemain yang telah membentuk pemahamannya tentang permainan.
"Saya adalah pemain tim. Saya bekerja keras dan selalu berusaha membuat para pemain di sekitar saya menjadi lebih baik. Saya merasa saya akan membawa banyak kerja keras dan banyak kegembiraan setiap hari agar kami bisa mempersiapkan pertandingan dengan cara sebaik mungkin," kata Silva mengenai perannya.
Tentang idolanya, ia menambahkan: "Saya punya banyak panutan, dan Zidane jelas salah satunya. Rui Costa juga, karena ia bermain untuk Benfica dan Portugal."
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