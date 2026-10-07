Dalam wawancara yang mengungkap banyak hal dengan kanal Senegal Walf TV, Kouyate mengonfirmasi bahwa ia telah meninggalkan sepak bola profesional setelah menjalani karier panjang di kasta tertinggi Inggris. Gelandang yang pernah membela West Ham, Crystal Palace, dan Nottingham Forest itu membuat pengakuan mengejutkan tentang kesehatannya.

Kouyate mengungkapkan bahwa selama kariernya sebagai pemain ia berjuang melawan masalah jantung, dan memilih untuk menanggung sepenuhnya tanggung jawab atas kondisi kesehatannya meski menjalani pemantauan medis rutin di Inggris setiap enam bulan. Ia mengakui menandatangani surat pernyataan di klub-klubnya agar mereka tidak menghadapi konsekuensi jika tragedi terjadi di lapangan.