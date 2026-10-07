AFP
Diterjemahkan oleh
'Saya tak pernah memberi tahu keluarga saya': Mantan bintang Premier League Cheikhou Kouyate umumkan pensiun setelah menyembunyikan kondisi jantung rahasia
Pengungkapan mengejutkan dari Kouyate
Dalam wawancara yang mengungkap banyak hal dengan kanal Senegal Walf TV, Kouyate mengonfirmasi bahwa ia telah meninggalkan sepak bola profesional setelah menjalani karier panjang di kasta tertinggi Inggris. Gelandang yang pernah membela West Ham, Crystal Palace, dan Nottingham Forest itu membuat pengakuan mengejutkan tentang kesehatannya.
Kouyate mengungkapkan bahwa selama kariernya sebagai pemain ia berjuang melawan masalah jantung, dan memilih untuk menanggung sepenuhnya tanggung jawab atas kondisi kesehatannya meski menjalani pemantauan medis rutin di Inggris setiap enam bulan. Ia mengakui menandatangani surat pernyataan di klub-klubnya agar mereka tidak menghadapi konsekuensi jika tragedi terjadi di lapangan.
- AFP
Menandatangani surat pernyataan pelepasan tanggung jawab di klub-klub
Menjelaskan sejauh mana masalah medis yang dialaminya, Kouyate memaparkan bagaimana ia menjalani pemeriksaan medis klub yang ketat selama bertahun-tahun. "Saya menderita masalah jantung ini sejak lahir. Saya bermain dengan kondisi itu," jelas Kouyate.
"Di Inggris, kondisi itu dipantau setiap enam bulan. Saya menjalani pemeriksaan medis di West Ham, Crystal Palace, dan Nottingham Forest. Setiap kali saya menjalani tes, masalah itu kembali muncul. Para dokter selalu menunjukkan masalah itu kepada saya, tetapi saya menanggung tanggung jawabnya sendiri. Saya menandatangani dokumen asuransi yang menyatakan bahwa apa pun yang mungkin terjadi pada saya akan menjadi tanggung jawab saya."
Menyimpan rahasia dari keluarga
Dampak fisik dari kondisi itu sangat berat di lingkungan yang menantang, namun Kouyate tetap sepenuhnya bungkam soal penderitaannya. "Masalahnya muncul di dataran tinggi. Jika saya bermain dalam cuaca panas, rasanya sakit sekali, saat pertandingan dan setelahnya. Rasanya seperti nyeri di samping perut, sekitar lima menit, lalu hilang. Ketika itu terjadi, setelah pertandingan, saya mengalami kram yang menyakitkan. Setelah 24 jam, itu berhenti," tambahnya.
"Saya tidak pernah mengatakan apa pun. Saya tidak ingin dipaksa berhenti lebih awal. Saya tidak pernah memberi tahu keluarga saya, bahkan dokter tim nasional. Mereka tidak tahu tentang masalah saya."
- Getty Images Sport
Apa selanjutnya untuk gelandang itu?
Kouyate pada akhirnya memutuskan gantung sepatu setelah mendapat saran tegas dari tenaga medis dalam evaluasi baru-baru ini. "Anderlecht menelepon saya [pada musim panas] untuk bermain di sana dan juga mulai berlatih sebagai pelatih. Tetapi setelah pemeriksaan medis, dokter meminta saya berhenti bermain sepakbola," ungkap Kouyate. Dengan karier bermainnya kini resmi berakhir, Kouyate diperkirakan akan mengalihkan perhatiannya ke dunia kepelatihan, dengan berpotensi menjajaki jalur awal yang ditawarkan Anderlecht.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami