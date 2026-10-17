Dalam kolomnya untuk The Sun, Redknapp mengaku terkejut melihat Carrick menjadi manajer. Ia pernah melatih mantan gelandang itu di West Ham. Redknapp memuji kecerdasan Carrick dalam sepakbola, tetapi mempertanyakan apakah kepribadiannya cocok untuk menjadi manajer.

Ia mengatakan: "Saya tidak bisa bilang bahwa sejak dulu saya melihat sosok manajer dalam dirinya. Michael selalu menjadi orang yang menyenangkan, berasal dari keluarga yang menyenangkan, dan pesepakbola yang sangat cerdas. Ia memahami permainan, bisa membaca permainan, dan mengendalikan pertandingan. Namun, ia juga selalu pendiam dan santai. Memang begitulah dirinya."