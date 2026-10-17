Getty Images Sport
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“Saya tak pernah melihatnya sebagai sosok manajer”: Harry Redknapp pertanyakan Michael Carrick di tengah kesulitan Manchester United
Redknapp meragukan Carrick
Dalam kolomnya untuk The Sun, Redknapp mengaku terkejut melihat Carrick menjadi manajer. Ia pernah melatih mantan gelandang itu di West Ham. Redknapp memuji kecerdasan Carrick dalam sepakbola, tetapi mempertanyakan apakah kepribadiannya cocok untuk menjadi manajer.
Ia mengatakan: "Saya tidak bisa bilang bahwa sejak dulu saya melihat sosok manajer dalam dirinya. Michael selalu menjadi orang yang menyenangkan, berasal dari keluarga yang menyenangkan, dan pesepakbola yang sangat cerdas. Ia memahami permainan, bisa membaca permainan, dan mengendalikan pertandingan. Namun, ia juga selalu pendiam dan santai. Memang begitulah dirinya."
- Getty Images Sport
Martinez mengatakan yang sebenarnya
Manchester United mendapat sorotan tajam setelah kalah 2-0 dari Atletico Madrid baru-baru ini, yang memicu luapan emosi Lisandro Martinez. Meski beberapa pihak mengkritik sang bek karena angkat bicara, Redknapp membela penilaiannya terhadap skuad.
Menurutnya, Martinez hanya menyoroti kenyataan pahit bahwa sang manajer harus bekerja dengan sekelompok pemain yang tidak cukup berkualitas. Ia menjelaskan: "Pada dasarnya, yang dikatakan Martinez adalah, ‘Kalian bisa terus menyalahkan manajer, tetapi sayangnya tim kami tidak cukup bagus untuk tampil lebih baik daripada yang kami tunjukkan saat ini. Memang seperti inilah kami’."
Perekrutan adalah masalahnya
Menurut Redknapp, masalah mendasar di Old Trafford adalah kurangnya kualitas akibat keputusan transfer yang buruk. Ia mengenang bahwa dirinya nyaris merekrut Carrick seharga £2,5 juta bertahun-tahun lalu, yang menunjukkan bahwa ia sudah lama mengaguminya.
Namun, ia menegaskan tidak ada manajer yang bisa sukses dengan skuad saat ini karena mereka sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk bersaing dengan Arsenal dan Manchester City. Redknapp mengatakan: "Dari segi perekrutan, mereka kekurangan kualitas. Perekrutan, perekrutan, perekrutan, itulah masalahnya. Anda bisa mengganti Michael besok, tetapi mereka tetap tidak akan finis lebih tinggi dari posisi kelima atau keenam musim ini."
- AFP
Ujian krusial di Elland Road
Manchester United harus segera melupakan kekecewaan mereka di kompetisi Eropa menjelang laga berat di Liga Primer Inggris. Berada di peringkat ke-14 klasemen dengan hanya enam poin dan satu kemenangan dari enam pertandingan pertama, mereka sangat membutuhkan hasil penting untuk meredakan tekanan yang terus meningkat. Seperti ditegaskan Redknapp, Carrick sangat membutuhkan pemain “berkarakter kuat” seperti Harry Maguire untuk tampil menentukan saat bertandang ke markas Leeds pada Minggu.
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