Getty Images Sport
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'Saya tak pernah bisa menghentikannya!' - Casemiro senang mewujudkan mimpi bermain bersama 'dewa sepak bola' Lionel Messi dan melontarkan pujian kepada Erling Haaland atas penghancuran Brasil di Piala Dunia
Casemiro diperkenalkan sebagai pemain Inter Miami
Gelandang bertahan yang pernah membela Manchester United dan Real Madrid, Casemiro, telah secara resmi menjadi pemain Inter Miami, dan melakoni debutnya saat klub tersebut menang 1-0 atas CF Montreal di MLS. Pemain internasional Brasil berusia 34 tahun itu bergabung dengan status bebas transfer setelah meninggalkan Old Trafford ketika kontraknya berakhir.
Meski memiliki opsi untuk tetap bermain di sepak bola Eropa dengan adanya minat dari klub-klub Italia, Casemiro menegaskan bahwa Miami adalah tujuan utamanya. Gelandang bertahan itu kini bergabung dengan skuad bertabur bintang bersama mantan rivalnya, Lionel Messi dan Luis Suarez.
- Getty Images Sport
Bermain bersama 'dewa sepak bola'
Setelah menghabiskan bertahun-tahun mencoba membendung Messi dalam duel El Clasico yang sengit di Spanyol, Casemiro melontarkan pujian besar kepada superstar Argentina itu. Gelandang tersebut mengakui bahwa upaya menghentikan Messi seorang diri adalah tugas yang mustahil sepanjang kariernya.
"Begitu banyak masalah yang diberikan Messi kepada saya," aku Casemiro, seperti dikutip oleh ESPN. "Tentu saja, saya bermimpi bermain bersamanya, saya selalu ingin bermain dengan yang terbaik. Saya tidak pernah bisa menghentikannya, saya selalu membutuhkan bantuan rekan-rekan setim saya.
"Saya sangat senang berada di sisinya sekarang dan saya ingin terus memenangkan gelar bersamanya. Saya ingin menikmati kebersamaan dengannya, membantunya, dan membuatnya menjadi lebih hebat lagi. Dia adalah salah satu dewa sepakbola, kalau bukan Tuhan sepakbola itu sendiri, dan saya ingin membantu."
Merefleksikan kepedihan Piala Dunia melawan Haaland
Casemiro juga merefleksikan tersingkirnya Brasil secara menyakitkan dari Piala Dunia 2026 di tangan Norwegia. Gelandang itu secara khusus memuji Haaland setelah penyerang produktif tersebut mencetak dua gol untuk menyingkirkan Brasil dari turnamen.
"Apa yang terjadi di Piala Dunia... kita berbicara tentang tim yang memiliki salah satu nomor 9 terbaik di dunia, Haaland, dan dia mencetak dua gol," katanya. "Menyakitkan membicarakan Piala Dunia karena, pada akhirnya, itu adalah mimpi yang saya miliki dalam karier saya. Tetapi saya beruntung bisa bermain di tiga Piala Dunia untuk Brasil, yang luar biasa, karena ketika saya masih kecil saya tidak pernah bermimpi bahwa ini akan terjadi. Saya sangat menikmatinya."
- Getty Images Sport
Berfokus pada trofi di MLS
Setelah meninggalkan babak Eropa dan karier internasionalnya, Casemiro kini benar-benar fokus menambah koleksi trofi di Amerika Serikat. Ia akan berusaha membantu Messi meraih gelar di Amerika, dengan pertandingan berikutnya Herons akan berlangsung melawan Columbus di MLS.
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