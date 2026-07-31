Setelah menghabiskan bertahun-tahun mencoba membendung Messi dalam duel El Clasico yang sengit di Spanyol, Casemiro melontarkan pujian besar kepada superstar Argentina itu. Gelandang tersebut mengakui bahwa upaya menghentikan Messi seorang diri adalah tugas yang mustahil sepanjang kariernya.

"Begitu banyak masalah yang diberikan Messi kepada saya," aku Casemiro, seperti dikutip oleh ESPN. "Tentu saja, saya bermimpi bermain bersamanya, saya selalu ingin bermain dengan yang terbaik. Saya tidak pernah bisa menghentikannya, saya selalu membutuhkan bantuan rekan-rekan setim saya.

"Saya sangat senang berada di sisinya sekarang dan saya ingin terus memenangkan gelar bersamanya. Saya ingin menikmati kebersamaan dengannya, membantunya, dan membuatnya menjadi lebih hebat lagi. Dia adalah salah satu dewa sepakbola, kalau bukan Tuhan sepakbola itu sendiri, dan saya ingin membantu."