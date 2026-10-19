Pelatih kepala Lazio Gennaro Gattuso merayakan kemenangan pertamanya sebagai pelatih di kandang Juventus setelah timnya tampil gemilang secara taktis dalam kemenangan 3-0. Lazio menaklukkan Juventus lewat gol Oliver Provstgaard, Gustav Isaksen, dan Fisayo Dele-Bashiru.

Kemenangan itu melengkapi kebangkitan luar biasa klub yang menghadapi keterbatasan di bursa transfer musim panas dan tersingkir lebih awal dari Coppa Italia.

Gattuso menyebut ikatan emosional yang kuat di dalam skuadnya sebagai faktor di balik laju cepat mereka menuju puncak klasemen Serie A.