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“Saya tak ingin melatih lagi!”: Bagaimana Gennaro Gattuso membangun kekompakan bak keluarga untuk mengejutkan Juventus
Gattuso membangun 'kekompakan layaknya keluarga' untuk menaklukkan Juventus
Pelatih kepala Lazio Gennaro Gattuso merayakan kemenangan pertamanya sebagai pelatih di kandang Juventus setelah timnya tampil gemilang secara taktis dalam kemenangan 3-0. Lazio menaklukkan Juventus lewat gol Oliver Provstgaard, Gustav Isaksen, dan Fisayo Dele-Bashiru.
Kemenangan itu melengkapi kebangkitan luar biasa klub yang menghadapi keterbatasan di bursa transfer musim panas dan tersingkir lebih awal dari Coppa Italia.
Gattuso menyebut ikatan emosional yang kuat di dalam skuadnya sebagai faktor di balik laju cepat mereka menuju puncak klasemen Serie A.
- Jonathan Moscrop
Pelatih menjelaskan perubahan cara menangani skuad modern
Merefleksikan perkembangan dirinya sebagai pelatih, Gattuso mengakui bahwa ia harus menyesuaikan sifatnya yang berapi-api agar bisa menjalin hubungan dengan para pemain masa kini. "Saya pernah mengatakan bahwa saya tidak ingin menjadi pelatih lagi karena saya pernah menjadi pemain," ungkap Gattuso kepada DAZN Italia.
"Setiap kali melihat sikap-sikap tertentu, saya pulang dengan sakit perut. Saya berusaha memperbaiki diri. Ada dua atau tiga hal yang tidak bisa saya kompromikan, tetapi untuk hal-hal lainnya, saya mendengarkan para pemain."
"Dengan ponsel dan perangkat lainnya, itulah dunia tempat mereka hidup sekarang dan saya harus menerimanya."
Gattuso soroti kepercayaan dan pengalaman internasional
Gattuso menegaskan bahwa menetapkan batasan yang jelas sembari memberi kebebasan kepada para pemain telah menciptakan lingkungan yang membuat semua orang berkembang. "Hal-hal yang saya pegang teguh harus mereka ikuti, itu saja. Saya pikir itulah rahasianya," tambah Gattuso.
"Pengalaman saya di luar negeri juga membantu saya memahami berbagai pola pikir... dan saya berbicara dengan mereka saat bekerja, berusaha membuat mereka berada dalam kondisi terbaik."
"Sekarang, pemain menyerah begitu menghadapi kesulitan. Jadi, yang penting adalah menjaga agar mereka tidak menyerah."
- Getty Images Sport
Lazio membangun stabilitas jangka panjang jelang ujian mendatang
Pendekatan modern Gattuso dalam mengelola pemain telah membangkitkan kembali semangat skuad Lazio dan mempererat persatuan mereka, meski protes suporter terhadap pemilik klub masih berlangsung di luar lapangan.
Semangat kebersamaan Lazio yang mengesankan terus membuahkan hasil penting saat menghadapi tim-tim papan atas liga.
Lazio akan berupaya mempertahankan kekompakan tim ini dalam pertandingan domestik mendatang.
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