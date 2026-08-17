Dengan Chelsea secara bisa diduga mengoleksi rekor delapan kartu merah musim lalu dan kerap menyia-nyiakan keunggulan, Alonso sangat ingin menambah kepemimpinan. Setelah gagal mendapatkan Granit Xhaka, sang manajer beralih ke Henderson dan Welbeck untuk menjadi figur senior di dalam skuad. Namun, legenda Manchester United Scholes secara terbuka mempertanyakan perubahan kebijakan yang dramatis tersebut.

"Dua pemain yang lebih tua itu, rasanya Anda beralih dari satu ekstrem ke ekstrem lain, saya tidak habis pikir," kata Scholes kepada The Overlap Fan Debate. "Anda punya banyak pemain berusia 21 tahun, oke tambahkan pengalaman pada usia 28 atau 29, tetapi mereka ini seperti 37 atau 38 tahun. Saya paham soal Xhaka, dia masih pemain bagus dan dia brilian di Piala Dunia.

"Saya pikir di situlah dia akan berharap paling banyak dan di situlah mereka akan punya pengaruh paling besar di lapangan latihan karena mereka tidak akan bermain sepanjang waktu, terutama Henderson. Welbeck masih akan masuk, tetapi di situlah mereka akan paling berharga. Kalau Chelsea punya uang untuk dibuang demi melakukan itu, ya itu terserah mereka, bukan?"