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'Saya tak habis pikir!' - Para legenda kecam manuver transfer ganda aneh Chelsea
Alonso mengalihkan fokus transfer Chelsea
Bursa transfer musim panas Chelsea mengalami perubahan arah yang signifikan setelah penunjukan Alonso. Mengemban peran sebagai manajer, bukan pelatih kepala, sosok asal Spanyol itu menuntut kendali yang lebih besar atas strategi rekrutmen klub setelah menggantikan Liam Rosenior. Setelah musim kacau yang berujung pada kegagalan total untuk lolos ke kompetisi Eropa, Chelsea sebagian besar telah meninggalkan kebijakan mereka merekrut pemain muda yang belum teruji.
Sebagai gantinya, Alonso secara tegas membidik pemain yang sudah terbukti memiliki pengalaman di Premier League. Pendekatan baru ini awalnya ditandai dengan kedatangan Morgan Rogers dan Maxence Lacroix. Namun, justru perekrutan mengejutkan dari duo veteran Henderson dan Welbeck yang paling mengundang perhatian di dunia sepak bola.
- Getty
Scholes bingung dengan strategi ekstrem
Dengan Chelsea secara bisa diduga mengoleksi rekor delapan kartu merah musim lalu dan kerap menyia-nyiakan keunggulan, Alonso sangat ingin menambah kepemimpinan. Setelah gagal mendapatkan Granit Xhaka, sang manajer beralih ke Henderson dan Welbeck untuk menjadi figur senior di dalam skuad. Namun, legenda Manchester United Scholes secara terbuka mempertanyakan perubahan kebijakan yang dramatis tersebut.
"Dua pemain yang lebih tua itu, rasanya Anda beralih dari satu ekstrem ke ekstrem lain, saya tidak habis pikir," kata Scholes kepada The Overlap Fan Debate. "Anda punya banyak pemain berusia 21 tahun, oke tambahkan pengalaman pada usia 28 atau 29, tetapi mereka ini seperti 37 atau 38 tahun. Saya paham soal Xhaka, dia masih pemain bagus dan dia brilian di Piala Dunia.
"Saya pikir di situlah dia akan berharap paling banyak dan di situlah mereka akan punya pengaruh paling besar di lapangan latihan karena mereka tidak akan bermain sepanjang waktu, terutama Henderson. Welbeck masih akan masuk, tetapi di situlah mereka akan paling berharga. Kalau Chelsea punya uang untuk dibuang demi melakukan itu, ya itu terserah mereka, bukan?"
Carragher menyoroti kekhawatiran soal lapangan latihan
Sentimen jujur Scholes digaungkan kuat oleh Carragher, yang mengaku bingung dengan perekrutan mantan rekan setimnya di Liverpool itu. Henderson, yang kini berusia 36 tahun, menjalani karier nomaden dengan singgah sebentar di Al-Ettifaq, Ajax, dan Brentford sejak meninggalkan Anfield.
"Menurut saya ini aneh karena saya pikir perekrutan dari Crystal Palace itu sangat bagus," jelas Carragher. Anda punya banyak bek tengah muda, dia datang, dia mengenal liga ini dan dia pemain yang berpengalaman.
"Tetapi yang Anda bicarakan adalah masalah di lapangan dalam hal kartu merah dan kehilangan keunggulan, menyia-nyiakan keunggulan. Seberapa sering mereka akan berada di lapangan, Henderson dan Welbeck?
"Saya tahu mereka akan sangat bagus di lapangan latihan dan kami akan terus mendapat cerita-cerita itu jika Chelsea memulai dengan sangat baik, bahwa Henderson dan Welbeck sangat bagus di ruang ganti."
- Getty Images
Tantangan besar menjaga keseimbangan bagi Alonso
Menjelang kampanye baru Premier League, tekanan besar akan berada di pundak Alonso untuk segera membenarkan keputusan rekrutmen beraninya. Ia harus memastikan bahwa pengalaman berharga yang dibawa Henderson dan Welbeck ke ruang ganti bisa diterjemahkan menjadi hasil positif di lapangan. Meski menit bermain mereka kemungkinan akan dikelola dengan hati-hati, duet veteran itu diharapkan mampu membimbing skuad yang relatif muda melewati periode-periode sulit dan jadwal pertandingan yang berat.
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