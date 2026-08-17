Dengan Chelsea secara bisa diduga mengoleksi rekor delapan kartu merah musim lalu dan kerap membuang keunggulan, Alonso sangat ingin menambah kepemimpinan. Setelah gagal mendapatkan Granit Xhaka, sang manajer beralih kepada Henderson dan Welbeck untuk menjadi figur senior di dalam skuad. Namun, legenda Manchester United Scholes secara terbuka mempertanyakan perubahan kebijakan yang dramatis tersebut.

"Dua pemain yang lebih tua itu, rasanya Anda beralih dari satu ekstrem ke ekstrem lainnya, saya tidak habis pikir," kata Scholes kepada The Overlap Fan Debate. "Anda punya banyak pemain berusia 21 tahun, oke tambahkan pengalaman pada usia 28 atau 29, tetapi mereka ini seperti 37 atau 38 tahun. Saya paham soal Xhaka, dia masih pemain bagus dan dia brilian di Piala Dunia.

"Saya pikir di situlah dia akan paling berharap banyak dan di situlah mereka akan memberi pengaruh terbesar di lapangan latihan karena mereka tidak akan bermain sepanjang waktu, terutama Henderson. Welbeck masih akan masuk bermain, tetapi di situlah mereka akan paling berharga. Lihat, jika Chelsea punya uang untuk dihamburkan untuk melakukan itu maka itu terserah mereka, bukan?"