Getty
Diterjemahkan oleh
'Saya tak habis pikir!' - Para legenda kecam manuver ganda transfer Chelsea yang aneh
Alonso mengalihkan fokus transfer Chelsea
Bursa transfer musim panas Chelsea mengalami perubahan arah yang signifikan setelah penunjukan Alonso. Mengemban peran sebagai manajer, bukan pelatih kepala, pria Spanyol itu menuntut kontrol yang lebih besar atas strategi rekrutmen klub setelah menggantikan Liam Rosenior. Setelah musim yang kacau dan berujung pada kegagalan total lolos ke kompetisi Eropa, Chelsea kini sebagian besar meninggalkan kebijakan mereka untuk merekrut pemain muda yang belum teruji.
Sebaliknya, Alonso secara tegas membidik pemain yang sudah terbukti berpengalaman di Premier League. Pendekatan baru ini awalnya ditandai dengan kedatangan Morgan Rogers dan Maxence Lacroix. Namun, justru perekrutan mengejutkan dua veteran Henderson dan Welbeck yang paling mengundang keheranan di dunia sepakbola.
- Getty
Scholes bingung dengan strategi ekstrem
Dengan Chelsea secara bisa diduga mengoleksi rekor delapan kartu merah musim lalu dan kerap membuang keunggulan, Alonso sangat ingin menambah kepemimpinan. Setelah gagal mendapatkan Granit Xhaka, sang manajer beralih kepada Henderson dan Welbeck untuk menjadi figur senior di dalam skuad. Namun, legenda Manchester United Scholes secara terbuka mempertanyakan perubahan kebijakan yang dramatis tersebut.
"Dua pemain yang lebih tua itu, rasanya Anda beralih dari satu ekstrem ke ekstrem lainnya, saya tidak habis pikir," kata Scholes kepada The Overlap Fan Debate. "Anda punya banyak pemain berusia 21 tahun, oke tambahkan pengalaman pada usia 28 atau 29, tetapi mereka ini seperti 37 atau 38 tahun. Saya paham soal Xhaka, dia masih pemain bagus dan dia brilian di Piala Dunia.
"Saya pikir di situlah dia akan paling berharap banyak dan di situlah mereka akan memberi pengaruh terbesar di lapangan latihan karena mereka tidak akan bermain sepanjang waktu, terutama Henderson. Welbeck masih akan masuk bermain, tetapi di situlah mereka akan paling berharga. Lihat, jika Chelsea punya uang untuk dihamburkan untuk melakukan itu maka itu terserah mereka, bukan?"
Carragher menggemakan kekhawatiran tentang lapangan latihan
Sentimen jujur Scholes digaungkan dengan kuat oleh Carragher, yang mengakui dirinya bingung dengan perekrutan mantan rekan setimnya di Liverpool itu. Henderson, yang kini berusia 36 tahun, menjalani karier nomaden dengan periode singkat di Al-Ettifaq, Ajax, dan Brentford sejak meninggalkan Anfield.
"Saya merasa ini aneh karena saya pikir perekrutan dari Crystal Palace itu sangat bagus," jelas Carragher. Anda punya banyak bek tengah muda, dia datang, dia mengenal liga ini dan dia pemain berpengalaman.
"Tapi Anda sedang membicarakan masalah di lapangan dalam hal kartu merah dan kehilangan keunggulan, membuang keunggulan. Seberapa sering mereka akan berada di lapangan, Henderson dan Welbeck?
"Saya tahu mereka akan sangat bagus di lapangan latihan dan kita akan terus mendengar cerita-cerita itu jika Chelsea mengawali musim dengan sangat baik, bahwa Henderson dan Welbeck hebat di ruang ganti."
- Getty Images
Sebuah tindakan penyeimbangan besar bagi Alonso
Seiring mendekatnya kampanye Premier League yang baru, tekanan besar akan berada di pundak Alonso untuk segera membuktikan keputusan rekrutmen beraninya. Ia harus memastikan bahwa pengalaman berharga yang dibawa Henderson dan Welbeck ke ruang ganti bisa diterjemahkan menjadi hasil positif di lapangan. Meski menit bermain kompetitif mereka mungkin akan dikelola dengan cermat, duet veteran itu diharapkan mampu membimbing skuad yang relatif muda melewati periode-periode sulit dan jadwal pertandingan yang berat.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami