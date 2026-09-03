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'Saya tak bisa menjamin itu kepadanya' - Luis Enrique buka suara soal kepergian Bradley Barcola ke Liverpool senilai £123 juta
Alasan di balik kepergian Barcola
Enrique telah memberikan kejelasan soal mengapa Barcola memutuskan menukar Parc des Princes dengan Anfield dalam kesepakatan senilai £123 juta termasuk variabel. Pelatih asal Spanyol itu menjelaskan bahwa winger muda tersebut, yang mencatatkan 49 penampilan di semua kompetisi musim lalu, dengan torehan 13 gol dan tujuh assist, menginginkan peran yang lebih sentral di starting XI setelah profilnya meningkat pesat sejak bergabung dengan PSG dari Lyon.
Berbicara tentang transfer tersebut, Luis Enrique mengatakan: 'Kasusnya sedikit berbeda bagi saya karena dia berkembang sangat pesat di Paris sejak kedatangannya dari Lyon. Selain itu, dia sangat membantu peningkatan tim lewat performanya. Keinginannya adalah memainkan peran yang lebih penting di dalam tim, sesuatu yang tidak bisa saya jamin kepadanya. Pada akhirnya, saya percaya semua pihak diuntungkan dari situasi ini. Saya menerimanya dan mendoakan yang terbaik untuknya. Kami sangat senang memulai musim dengan skuad ini.'
- Getty Images
Sebuah pertanyaan tentang meritokrasi
Pelatih PSG itu kembali menegaskan bahwa meski Barcola merupakan sosok populer di ruang ganti, pemilihan skuad ditentukan murni oleh performa harian. Winger Prancis berusia 23 tahun itu memang praktis tersingkir di Paris musim ini, gagal masuk skuad pertandingan satu kali pun dan mencatatkan nol menit pada pramusim. Kini ia menuju Liverpool yang sedang mencari momentum setelah awal lambat dalam kampanye Premier League mereka, setelah membuka musim dengan dua hasil imbang beruntun melawan Newcastle dan Nottingham Forest.
Enrique kemudian menjelaskan lebih lanjut soal pola pikir sang pemain sebelum kepindahan itu, dengan mengatakan: "Dia ingin pergi karena dia menginginkan lebih banyak menit bermain dan peran yang lebih besar di tim. Dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa saya jamin kepada pemain mana pun, karena Anda harus mendapatkannya lewat latihan dan pertandingan. Dia sangat penting, dan dia adalah pemain yang sangat dicintai rekan-rekan setimnya. Ini sulit bagi semua orang karena Bradley adalah sosok yang luar biasa. Saya hanya berbicara hal-hal positif tentang dia. Di masa depan, akan menjadi hal yang normal bagi pemain-pemain yang sangat penting bagi tim untuk pergi, tetapi begitulah hidup, Anda harus menerimanya."
Kepuasan dengan bursa transfer
Meski kehilangan talenta yang begitu menjanjikan ke rival Eropa, Enrique mengungkapkan kepuasan besar atas bisnis yang dilakukan klub sepanjang musim panas. PSG memperkuat skuad mereka dengan mendatangkan Ferran Torres dari Barcelona, Lucas Digne dari Aston Villa, Mika Godts dari Ajax, dan Maghnes Akliouche dari Monaco. Sang pelatih meyakini skuad terbaru ini memiliki bekal yang sangat baik untuk bersaing di semua ajang pada musim mendatang meski terjadi perubahan personel yang signifikan.
Merefleksikan aktivitas klub secara keseluruhan pada bursa transfer yang baru saja ditutup, mantan manajer Barcelona itu menegaskan penilaiannya terhadap upaya tim rekrutmen. Saat ditanya tentang pandangannya terhadap para pemain baru dan keseimbangan tim setelah kepergian Barcola, yang mencatatkan 39 gol dalam 152 penampilan untuk klub, sang manajer berkomentar: "Menurut saya, kami menjalani bursa transfer yang luar biasa. Tanpa diragukan lagi."
- AFP
Penghargaan individu dan kesuksesan tim
Di luar kabar transfer, pelatih PSG itu juga membagikan pandangannya soal penghargaan individu seperti Ballon d'Or. Meski secara tradisional ia lebih mengutamakan pencapaian kolektif ketimbang penghargaan personal, ia menyoroti sejumlah anggota skuadnya yang menurutnya layak mendapat pengakuan di panggung global. Ia menunjuk kesuksesan internasional para pemainnya sebagai bukti kualitas yang masih dimiliki ibu kota Prancis.
Membahas peluang para pemainnya untuk memenangkan penghargaan besar, Enrique menyatakan: "Kami punya sedikit dari segalanya. Beberapa telah memenangi Liga Champions, lalu ada Fabian [Ruiz] yang juga telah memenangi Piala Dunia, dan kemudian Dembele. Saya bisa saja salah dalam prediksi saya. Tetapi saya tidak tertarik pada penghargaan individu, karena kami sedang membicarakan olahraga tim."
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