Pelatih PSG itu kembali menegaskan bahwa meski Barcola merupakan sosok populer di ruang ganti, pemilihan skuad ditentukan murni oleh performa harian. Winger Prancis berusia 23 tahun itu memang praktis tersingkir di Paris musim ini, gagal masuk skuad pertandingan satu kali pun dan mencatatkan nol menit pada pramusim. Kini ia menuju Liverpool yang sedang mencari momentum setelah awal lambat dalam kampanye Premier League mereka, setelah membuka musim dengan dua hasil imbang beruntun melawan Newcastle dan Nottingham Forest.

Enrique kemudian menjelaskan lebih lanjut soal pola pikir sang pemain sebelum kepindahan itu, dengan mengatakan: "Dia ingin pergi karena dia menginginkan lebih banyak menit bermain dan peran yang lebih besar di tim. Dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa saya jamin kepada pemain mana pun, karena Anda harus mendapatkannya lewat latihan dan pertandingan. Dia sangat penting, dan dia adalah pemain yang sangat dicintai rekan-rekan setimnya. Ini sulit bagi semua orang karena Bradley adalah sosok yang luar biasa. Saya hanya berbicara hal-hal positif tentang dia. Di masa depan, akan menjadi hal yang normal bagi pemain-pemain yang sangat penting bagi tim untuk pergi, tetapi begitulah hidup, Anda harus menerimanya."