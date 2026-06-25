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"Saya tak bisa berkata-kata karena bangga" - Matheus Cunha menanggapi pesan Ronaldo setelah mencetak gol dalam kemenangan Brasil atas Skotlandia di Piala Dunia
Sebuah legenda mengakui seorang pewaris baru
Penyerang Manchester United ini telah menuai banyak pujian sejak pindah ke Old Trafford dari Wolves musim panas lalu, namun tak banyak penghargaan yang bisa menandingi dukungan terbuka dari O Fenomeno. Setelah kemenangan telak Brasil 3-0 atas Skotlandia pada Rabu lalu, Ronaldo mengunggah postingan di media sosial untuk membandingkan secara langsung prestasi legendarisnya dengan performa Cunha saat ini.
Mantan striker ikonik timnas Brasil itu mengunggah dua foto berdampingan: satu foto dirinya sedang merayakan gol pada final Piala Dunia 2002 melawan Jerman, dan foto lainnya menunjukkan Cunha berlari menjauh setelah mencetak gol ke gawang Skotlandia. Ronaldo menambahkan keterangan yang langsung menjadi viral, dengan menulis: “Terakhir kali seorang nomor sembilan merayakan seperti ini, kalian tahu apa yang terjadi.”
- Getty Images Sport
Reaksi emosional Cunha terhadap idola-nya
Dampak dari pesan tersebut tidak luput dari perhatian Cunha, yang kini mengenakan jersey nomor 9 yang legendaris untuk tim nasional di bawah asuhan Carlo Ancelotti. Pemain berusia 27 tahun itu langsung membalas pesan dari pemenang gelar Pemain Terbaik Dunia FIFA tiga kali tersebut, mengungkapkan keterkejutannya sekaligus rasa syukur karena disebutkan oleh pahlawannya. Cunha menanggapi: “Idolaku! Aku tak bisa berkata-kata karena bangga.”
Jelas merasa tersentuh oleh percakapan tersebut, bintang Manchester United ini kembali memberikan penghormatan kepada pria yang telah mendefinisikan peran striker bagi satu generasi. Merujuk pada nomor punggung tersebut, Cunha melanjutkan: “Nomor itu akan selalu menjadi milikmu. Dan jika kamu ingin mampir untuk membantu – aku hanya ingin melihat sesuatu…”
Prestasi gemilang di Piala Dunia membenarkan investasi yang dilakukan United
Penampilan Cunha di Amerika Utara telah lebih dari sekadar membuktikan kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh Man Utd. Setelah musim debut yang solid di Theatre of Dreams, di mana ia mencetak 10 gol dan empat assist untuk membantu klub finis di posisi ketiga Liga Premier, ia membawa momentum tersebut hingga jeda internasional. Meskipun memulai turnamen dari bangku cadangan saat melawan Maroko, ia kini menjadi pemain yang tak tergantikan bagi Ancelotti.
Setelah mencetak dua gol melawan Haiti, golnya ke gawang Skotlandia membantu memastikan Brasil lolos dengan aman ke babak gugur. Ketajamannya di depan gawang membuatnya sejajar dengan para pemain elit turnamen ini, dengan hanya Lionel Messi, Kylian Mbappe, Erling Haaland, dan Vinicius Junior yang saat ini berada di atasnya dalam daftar pencetak gol terbanyak.
- AFP
Membangun momentum untuk era Carrick
Saat Brasil bersiap menghadapi babak 32 besar, para penggemar United menyaksikannya dengan antusiasme yang semakin meningkat. Cunha membuktikan bahwa ia mampu mengatasi tekanan di panggung besar, sebuah sifat yang akan sangat penting bagi tim asuhan Michael Carrick saat mereka berupaya melanjutkan kemajuan yang baru-baru ini mereka raih. Kemampuan sang penyerang untuk memimpin lini depan Selecao menunjukkan bahwa ia berpotensi menjadi pilar utama serangan United dalam beberapa tahun ke depan.