"Saya tak bisa berkata-kata karena bangga" - Matheus Cunha menanggapi pesan Ronaldo setelah mencetak gol dalam kemenangan Brasil atas Skotlandia di Piala Dunia

Penyerang Manchester United ini telah menuai banyak pujian sejak pindah ke Old Trafford dari Wolves musim panas lalu, namun tak banyak penghargaan yang bisa menandingi dukungan terbuka dari O Fenomeno. Setelah kemenangan telak Brasil 3-0 atas Skotlandia pada Rabu lalu, Ronaldo mengunggah postingan di media sosial untuk membandingkan secara langsung prestasi legendarisnya dengan performa Cunha saat ini.

Mantan striker ikonik timnas Brasil itu mengunggah dua foto berdampingan: satu foto dirinya sedang merayakan gol pada final Piala Dunia 2002 melawan Jerman, dan foto lainnya menunjukkan Cunha berlari menjauh setelah mencetak gol ke gawang Skotlandia. Ronaldo menambahkan keterangan yang langsung menjadi viral, dengan menulis: “Terakhir kali seorang nomor sembilan merayakan seperti ini, kalian tahu apa yang terjadi.”