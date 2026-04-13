"Saya tahu siapa yang memaksakan klausul itu": Pernyataan kontroversial terkait perpanjangan kontrak Nico Schlotterbeck di BVB

Schlotterbeck memperpanjang kontraknya yang semula berlaku hingga 2027 menjadi hingga 2031 pekan lalu, namun menurut laporan media yang seragam, ia berhasil mendapatkan klausul rahasia yang kontroversial. Hal ini memungkinkannya untuk meninggalkan Dortmund setelah Piala Dunia musim panas mendatang dengan biaya transfer yang telah ditetapkan. Angka yang dibicarakan berkisar antara 50 hingga 60 juta euro, yang harus dibayarkan oleh klub-klub top terpilih jika ingin merekrutnya. FC Bayern München dilaporkan secara eksplisit tidak memiliki akses ke opsi tersebut, seperti yang diberitakan oleh surat kabar Bild baru-baru ini.

Menurut Matthäus, Schlotterbeck "selalu ingin" mengambil langkah berikutnya. Di sisi lain, ia juga terikat dengan Borussia Dortmund. Klausul ini kini menjadi jalan mudah baginya untuk mengambil langkah berikutnya dalam kariernya di klub seperti Real Madrid atau dari Liga Premier.

Di sisi lain, BVB setidaknya mendapatkan sedikit kepastian dalam perencanaan. "Pada 2026 mereka masih akan menerima biaya transfer, tapi pada 2027 tidak lagi," kata Matthäus menyimpulkan. Namun, kekhawatiran para penggemar bahwa Schlotterbeck tidak akan lagi sepenuhnya fokus pada Borussia mulai saat ini, dianggap tidak berdasar oleh pria berusia 65 tahun itu. "Itu tidak benar. Hatinya akan tetap di Dortmund."