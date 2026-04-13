Menurut pernyataan pemain dengan rekor penampilan terbanyak di tim nasional, isi kontrak yang kontroversial tersebut merupakan hasil pertimbangan internal di Borussia Dortmund.
"Saya tahu siapa yang memaksakan klausul itu": Pernyataan kontroversial terkait perpanjangan kontrak Nico Schlotterbeck di BVB
"Keputusan seperti itu tidak diambil sendirian. Saya tahu siapa yang memaksakan klausul itu, tapi saya tidak akan mengatakannya sekarang," kata Matthäus dalam acara "Sky90 – die Fußballdebatte" dan menekankan: "Itu adalah seseorang dari Borussia Dortmund."
Matthäus memperjelas pernyataannya dengan mengatakan bahwa "empat hingga lima orang duduk bersama di meja" dan menyepakati klausul tersebut untuk mencapai hasil yang memuaskan bagi kedua belah pihak. "Lalu salah satu dari mereka berkata: 'Oke, sebelum dia pergi tanpa klausul pelepasan ini dan tidak memperpanjang kontraknya, mari kita berikan saja kepadanya,'" demikianlah intinya.
Schlotterbeck: Klausul keluar memicu kegemparan
Schlotterbeck memperpanjang kontraknya yang semula berlaku hingga 2027 menjadi hingga 2031 pekan lalu, namun menurut laporan media yang seragam, ia berhasil mendapatkan klausul rahasia yang kontroversial. Hal ini memungkinkannya untuk meninggalkan Dortmund setelah Piala Dunia musim panas mendatang dengan biaya transfer yang telah ditetapkan. Angka yang dibicarakan berkisar antara 50 hingga 60 juta euro, yang harus dibayarkan oleh klub-klub top terpilih jika ingin merekrutnya. FC Bayern München dilaporkan secara eksplisit tidak memiliki akses ke opsi tersebut, seperti yang diberitakan oleh surat kabar Bild baru-baru ini.
Menurut Matthäus, Schlotterbeck "selalu ingin" mengambil langkah berikutnya. Di sisi lain, ia juga terikat dengan Borussia Dortmund. Klausul ini kini menjadi jalan mudah baginya untuk mengambil langkah berikutnya dalam kariernya di klub seperti Real Madrid atau dari Liga Premier.
Di sisi lain, BVB setidaknya mendapatkan sedikit kepastian dalam perencanaan. "Pada 2026 mereka masih akan menerima biaya transfer, tapi pada 2027 tidak lagi," kata Matthäus menyimpulkan. Namun, kekhawatiran para penggemar bahwa Schlotterbeck tidak akan lagi sepenuhnya fokus pada Borussia mulai saat ini, dianggap tidak berdasar oleh pria berusia 65 tahun itu. "Itu tidak benar. Hatinya akan tetap di Dortmund."
Para penggemar kesal pada Schlotterbeck - BVB tidak memahami hal tersebut
Selama pertandingan Bundesliga melawan Bayer Leverkusen pada hari Sabtu, terdengar siulan yang tak terelakkan dari kubu suporter BVB yang ditujukan kepada Schlotterbeck, hal yang kemudian dikritik dengan tegas oleh Direktur Eksekutif Carsten Cramer. "Bagi saya sebagai pihak yang bertanggung jawab, hal ini terasa tidak menyenangkan, dan oleh karena itu saya harus mengatakan bahwa tidak pantas bagi seorang pemain Borussia Dortmund, dan hal ini berlaku bagi Nico, untuk disambut dengan siulan," katanya dan menambahkan: "Dia adalah pemain Borussia Dortmund yang mengidentifikasikan dirinya dengan kami. Hal ini tidak pantas."
Namun, pimpinan BVB enggan berkomentar mengenai isi kontrak. Ole Book, pengganti Direktur Olahraga Sebastian Kehl, justru menjelaskan: "Saya yakin sangat penting bahwa Nico telah menunjukkan niatnya untuk tetap di sini dan telah memperpanjang kontraknya di sini. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, kami tidak akan berkomentar mengenai isi kontrak apa pun. Hal ini akan tetap demikian, karena kami memiliki hubungan kepercayaan yang sangat kuat dengan sang pemain. Kami telah melakukan pembicaraan yang baik dan mendalam, dan saya sangat yakin bahwa Nico ingin tetap bersama kami dalam waktu yang lama."
Data performa Nico Schlotterbeck di BVB
Penampilan Gol Assist Kartu kuning Kartu merah 156 10 18 26 3