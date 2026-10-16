Berbicara tentang kepergiannya yang nyaris terjadi, sang penyerang menjelaskan betapa dekat dirinya dengan kepindahan ke klub lain. Percakapan terus terang dengan pelatih barunya memberinya kepastian yang ia butuhkan untuk kembali berkomitmen kepada raksasa Catalan itu.

“Dalam benak saya, saya tahu akan pergi. Secara [mental], itu sudah pasti, itulah kenyataannya,” ungkap Raphinha dalam wawancara dengan Guardian. “Saya berada di Brasil ketika Flick menelepon. Dia meminta saya berbicara dengannya sebelum mengambil keputusan akhir. Saya bertemu dengannya dan dia mengatakan bahwa dia percaya kepada saya, bahwa saya akan menjadi pemain penting, dan bahwa [permainan] tim akan cocok untuk saya. Pada saat seperti itu, beberapa kata sederhana bisa mengubah diri Anda.

“Saya merasa dia sangat percaya kepada saya. Dia memberi saya kepercayaan diri untuk memainkan sepakbola saya. Saya menanamkan satu tekad dalam benak saya: berikan segalanya, seluruh hidupmu, terlepas dari situasi pribadi yang sedang kamu hadapi.”

Raphinha melanjutkan: “Hubungan pelatih dan pemain adalah hal terpenting dalam sepakbola. Sejak [Flick] datang, kami bisa membicarakan apa pun dengannya, benar-benar apa pun.

“Saat itu, saya melihatnya menunduk. Awalnya, saya tidak begitu mengerti mengapa. Saya bertanya ada apa. Dia mengatakan bahwa menurutnya tim tidak bermain dengan baik. Sepingat saya, saya mengatakan kepadanya bahwa tidak apa-apa, kami menang dan akan kembali bermain dengan baik. Saya seribu kali lebih memilih menang meski bermain buruk daripada kalah meski bermain bagus. Menangkan pertandingan, maka kepercayaan diri dan permainan akan datang.”

Pemain sayap itu menekankan betapa besar pengaruh dukungan pelatih tersebut terhadap keyakinannya pada diri sendiri. Ia menambahkan: “Saya selalu mengatakan dan akan terus mengatakan bahwa dia mengubah mentalitas saya, mengubah saya sebagai pribadi.”







