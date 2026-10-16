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“Saya tahu saya akan pergi”: Raphinha ungkap campur tangan Hansi Flick yang mencegahnya hengkang dari Barcelona setelah memutuskan untuk pergi
Perubahan sikap di Camp Nou
Masa depan pemain timnas Brasil itu di Catalunya sempat tidak menentu sebelum Flick ditunjuk pada 2024. Spekulasi mengenai sang winger bermunculan seiring perannya di skuad yang tampak semakin berkurang. Namun, pertemuan penting dengan pelatih asal Jerman yang akan datang itu mengubah arah kariernya sepenuhnya.
Alih-alih angkat kaki, Raphinha bertahan di Spanyol dan menjadi pemain penting bagi Barcelona, memimpin perjuangan klub meraih gelar domestik musim 2024/25. Penyerang Brasil itu mencatatkan 34 gol dan 26 assist dalam 57 penampilan sepanjang musim tersebut.
Raphinha melanjutkan musim gemilang itu dengan kembali meraih gelar liga pada 2025/26. Meski menghadapi masalah kebugaran, ia membukukan 21 gol dan delapan assist dalam 33 pertandingan, membuktikan bahwa keputusan awal pelatihnya untuk turun tangan tepat dan mengantarkannya masuk ke jajaran pemimpin tim.
- AFP
'Saya tahu saya akan pergi'
Berbicara tentang kepergiannya yang nyaris terjadi, sang penyerang menjelaskan betapa dekat dirinya dengan kepindahan ke klub lain. Percakapan terus terang dengan pelatih barunya memberinya kepastian yang ia butuhkan untuk kembali berkomitmen kepada raksasa Catalan itu.
“Dalam benak saya, saya tahu akan pergi. Secara [mental], itu sudah pasti, itulah kenyataannya,” ungkap Raphinha dalam wawancara dengan Guardian. “Saya berada di Brasil ketika Flick menelepon. Dia meminta saya berbicara dengannya sebelum mengambil keputusan akhir. Saya bertemu dengannya dan dia mengatakan bahwa dia percaya kepada saya, bahwa saya akan menjadi pemain penting, dan bahwa [permainan] tim akan cocok untuk saya. Pada saat seperti itu, beberapa kata sederhana bisa mengubah diri Anda.
“Saya merasa dia sangat percaya kepada saya. Dia memberi saya kepercayaan diri untuk memainkan sepakbola saya. Saya menanamkan satu tekad dalam benak saya: berikan segalanya, seluruh hidupmu, terlepas dari situasi pribadi yang sedang kamu hadapi.”
Raphinha melanjutkan: “Hubungan pelatih dan pemain adalah hal terpenting dalam sepakbola. Sejak [Flick] datang, kami bisa membicarakan apa pun dengannya, benar-benar apa pun.
“Saat itu, saya melihatnya menunduk. Awalnya, saya tidak begitu mengerti mengapa. Saya bertanya ada apa. Dia mengatakan bahwa menurutnya tim tidak bermain dengan baik. Sepingat saya, saya mengatakan kepadanya bahwa tidak apa-apa, kami menang dan akan kembali bermain dengan baik. Saya seribu kali lebih memilih menang meski bermain buruk daripada kalah meski bermain bagus. Menangkan pertandingan, maka kepercayaan diri dan permainan akan datang.”
Pemain sayap itu menekankan betapa besar pengaruh dukungan pelatih tersebut terhadap keyakinannya pada diri sendiri. Ia menambahkan: “Saya selalu mengatakan dan akan terus mengatakan bahwa dia mengubah mentalitas saya, mengubah saya sebagai pribadi.”
Mulai mengemban peran kepemimpinan
Kebangkitan Raphinha bukan hanya soal peningkatan performa di lapangan. Terpilihnya ia sebagai kapten oleh rekan-rekan setim di ruang ganti menjadi tonggak penting baginya secara pribadi. Kepercayaan penuh dari rekan-rekannya itu mengubah cara Raphinha memandang nilainya bagi skuad.
"Ketika saya tahu mereka memilih saya, rasanya seperti ada sesuatu yang berubah dalam cara berpikir saya," ujarnya. "Mereka melihat sesuatu dalam diri saya yang bahkan tidak saya sadari, dan itu telah mengubah saya.
"Sebelum menjadi kapten, saya tidak tahu bahwa saya akan begitu menyukainya. Tanggung jawab itu juga mengubah mentalitas saya dan membantu saya. Saya tidak pernah menyangka akan begitu senang menjadi kapten Barcelona. Anda merasa keberadaan Anda berarti. Ini sebuah kehormatan. Ini bukan sekadar mengenakan ban kapten.
"Saya lebih jarang bicara dibandingkan kebanyakan kapten, tetapi saya tahu orang-orang memperhatikan. Mereka berpikir: ‘Kalau dia berlari sekuat tenaga, saya harus mengikutinya.’ Kalau Anda terlalu banyak bicara tetapi tidak melakukan apa yang seharusnya, orang-orang tidak akan mendengarkan."
- AFP
Bersiap kembali ke La Liga
Setelah tegas menepis pembicaraan soal kepergiannya, Raphinha kini fokus pada kompetisi domestik usai absen singkat akibat cedera. Penyerang itu mengalami masalah pada paha saat membela Brasil di Australia pada 29 September, sehingga harus melewatkan laga-laga terbaru melawan Getafe dan Galatasaray.
Sebelum cedera tersebut, ia mengawali musim ini dengan gemilang. Raphinha telah mencetak 14 gol hanya dalam delapan pertandingan di semua kompetisi, menyamai catatan bergengsi klub yang sebelumnya hanya dicapai Lionel Messi dan Ronaldo.
Kini, ia telah mengikuti sebagian sesi latihan bersama tim utama. Sang penyerang diperkirakan cukup bugar untuk masuk skuad yang bertandang menghadapi Real Betis dalam laga La Liga pada Sabtu. Kembalinya Raphinha menjadi tambahan kekuatan yang datang tepat waktu bagi lini serang Flick saat mereka berupaya menjaga momentum.
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