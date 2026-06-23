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"Saya tahu hal ini bisa terjadi" - Cristian Romero angkat bicara soal insiden cedera yang menghebohkan dalam kemenangan Argentina atas Austria di Piala Dunia
Romero memberikan kabar terbaru mengenai cedera setelah diganti
Romero mengalami cedera lutut kanan yang kambuh pada menit ke-57 dalam kemenangan Argentina 2-0 atas Austria. Romero digantikan oleh Nicolas Otamendi saat Argentina memastikan lolos ke babak gugur. Romero absen dalam enam pertandingan terakhir musim Liga Premier setelah mengalami cedera lutut kanan akibat benturan dengan kiper Tottenham, Antonin Kinsky.
Romero berjuang keras untuk pulih menjelang Piala Dunia dan bermain selama 80 menit saat Argentina memulai kampanye mereka dengan kemenangan 3-0 atas Aljazair. Meskipun hanya bertahan selama 12 menit di babak kedua saat melawan Austria, Romero segera menenangkan kekhawatiran akan cedera serius pada lututnya.
- Getty Images Sport
Romero tetap optimis soal kebugarannya menjelang Piala Dunia
Romero optimis bahwa ia akan pulih tepat waktu untuk pertandingan terakhir Argentina di fase grup melawan Yordania. Ia menanggapi situasi tersebut secara langsung, menegaskan bahwa ia berharap bisa segera kembali bermain.
Romero mengatakan kepada para wartawan: “Saya tahu hal ini bisa terjadi pada saya. Saya mengalami sedikit masalah di sana, saya merasakannya lagi, tapi dalam 3 atau 4 hari saya akan baik-baik saja lagi, jadi begitulah. Ini bukan masalah serius. Tetap semangat dan saya akan kembali lebih kuat dari sebelumnya.” Kekhawatiran akan cedera ini muncul saat Romero tetap menjadi bagian penting dari skuad Argentina, setelah membantu Albiceleste menjuarai Piala Dunia di Qatar 2022.
Scaloni menunggu hasil pemeriksaan medis Romero
Pelatih Argentina, Lionel Scaloni, mengakui bahwa ia berharap ada kabar baik. Scaloni menyatakan bahwa Romero telah berjuang mengatasi masalah lututnya selama beberapa waktu.
Ia mengatakan: “Kami belum tahu seberapa parah masalah yang dialami Cuti Romero; ini adalah sesuatu yang sudah ia hadapi sejak beberapa waktu lalu. Kami berharap ini bukan sesuatu yang serius. Bukan hanya karena dia penting—meskipun dia bisa digantikan—tetapi selalu penting untuk memiliki semua pemain dalam kondisi siap. Dia akan menjalani serangkaian tes besok atau lusa.” Scaloni diperkirakan akan merotasi susunan pemain inti Argentina untuk pertandingan melawan Yordania, sambil tetap memperhatikan babak gugur yang akan datang.
- Getty Images Sport
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Argentina dan Romero?
Romero akan menjalani serangkaian pemeriksaan medis untuk mengetahui sejauh mana cedera lutut yang dialaminya. Scaloni kemungkinan akan mengistirahatkan Romero pada pertandingan terakhir babak penyisihan grup melawan Yordania, guna memastikan bintang Spurs tersebut memiliki waktu yang cukup untuk pulih. Argentina akan mengandalkan Otamendi untuk mengisi posisi di lini belakang saat mereka berupaya mempertahankan rekor 100 persen kemenangan di turnamen musim panas ini.