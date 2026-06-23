"Saya tahu hal ini bisa terjadi" - Cristian Romero angkat bicara soal insiden cedera yang menghebohkan dalam kemenangan Argentina atas Austria di Piala Dunia

Romero optimis bahwa ia akan pulih tepat waktu untuk pertandingan terakhir Argentina di fase grup melawan Yordania. Ia menanggapi situasi tersebut secara langsung, menegaskan bahwa ia berharap bisa segera kembali bermain.

Romero mengatakan kepada para wartawan: “Saya tahu hal ini bisa terjadi pada saya. Saya mengalami sedikit masalah di sana, saya merasakannya lagi, tapi dalam 3 atau 4 hari saya akan baik-baik saja lagi, jadi begitulah. Ini bukan masalah serius. Tetap semangat dan saya akan kembali lebih kuat dari sebelumnya.” Kekhawatiran akan cedera ini muncul saat Romero tetap menjadi bagian penting dari skuad Argentina, setelah membantu Albiceleste menjuarai Piala Dunia di Qatar 2022.