Berbicara di Monday Night Club di BBC Radio 5 Live, Hart mengakui bahwa ia menutup telinga dari spekulasi luas yang mengelilingi kasus tersebut. Sebagai gantinya, pria 39 tahun itu memilih untuk mengandalkan jaminan yang diberikan petinggi City, dengan secara khusus menunjuk pada surat terbuka terbaru Al Mubarak kepada para suporter.

"Saya sudah mendengar semua orang membahas setiap kemungkinan, setiap lubang spekulasi, setiap diskusi," kata Hart. "Pendapat jujur saya adalah saya tidak punya alasan untuk tidak memercayai Khaldoon. Apa yang dia katakan sudah cukup buat saya. Saya suka cara dia berbicara. Saya suka surat itu karena itu datang dari seseorang yang peduli pada klub."

Mantan pemain internasional Inggris itu menambahkan bahwa ia tidak akan panik sampai keputusan final yang tak bisa dibatalkan dibuat. Ia berkata: "Jika Man City dinyatakan bersalah, yang menurut saya tidak akan terjadi karena apa yang dikatakan Khaldoon, maka akan ada pembicaraan yang harus dilakukan, tetapi saat ini saya sangat yakin dan sangat, sangat tenang."



