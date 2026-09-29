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'Saya tahu bagaimana itu terjadi' - Mantan kiper Joe Hart buka suara soal putusan bersalah Man City dan membela pencapaian klub
City dinyatakan bersalah di tengah rencana banding
Laporan muncul pekan lalu yang mengklaim bahwa Manchester City telah dinyatakan bersalah atas sebagian besar dari 115 dakwaan finansial yang diajukan kepada mereka oleh Premier League. Tuduhan tersebut terutama berfokus pada klaim bahwa klub menggelembungkan pendapatan sponsor dari perusahaan-perusahaan terafiliasi dan menggunakan pembayaran di luar pembukuan untuk mengakali regulasi yang ketat.
Terlepas dari putusan yang memberatkan itu, klub Etihad tersebut sedang menyiapkan banding yang kuat. Chairman City, Khaldoon Al Mubarak, mengeluarkan pernyataan menantang sebagai respons atas putusan tersebut, dengan menegaskan bahwa proses hukum masih jauh dari selesai dan kembali menekankan komitmen teguh klub untuk membersihkan nama mereka.
- Getty
Hart menaruh kepercayaan pada Al Mubarak
Berbicara di Monday Night Club di BBC Radio 5 Live, Hart mengakui bahwa ia menutup telinga dari spekulasi luas yang mengelilingi kasus tersebut. Sebagai gantinya, pria 39 tahun itu memilih untuk mengandalkan jaminan yang diberikan petinggi City, dengan secara khusus menunjuk pada surat terbuka terbaru Al Mubarak kepada para suporter.
"Saya sudah mendengar semua orang membahas setiap kemungkinan, setiap lubang spekulasi, setiap diskusi," kata Hart. "Pendapat jujur saya adalah saya tidak punya alasan untuk tidak memercayai Khaldoon. Apa yang dia katakan sudah cukup buat saya. Saya suka cara dia berbicara. Saya suka surat itu karena itu datang dari seseorang yang peduli pada klub."
Mantan pemain internasional Inggris itu menambahkan bahwa ia tidak akan panik sampai keputusan final yang tak bisa dibatalkan dibuat. Ia berkata: "Jika Man City dinyatakan bersalah, yang menurut saya tidak akan terjadi karena apa yang dikatakan Khaldoon, maka akan ada pembicaraan yang harus dilakukan, tetapi saat ini saya sangat yakin dan sangat, sangat tenang."
Trofi diraih secara adil di atas lapangan, menurut Hart
Selama 12 tahun berkiprah di Etihad, Hart mencatatkan 348 penampilan dan meraih banyak trofi, termasuk dua gelar Premier League, dua Piala Liga, dan satu Piala FA. Ia menegaskan bahwa terlepas dari kontroversi di level petinggi klub, para pemain meraih kesuksesan mereka murni lewat upaya di atas lapangan.
"Saya sangat bangga dengan apa yang telah saya capai dan apa yang saya lakukan bersama Manchester City serta apa yang kami capai sebagai tim," jelasnya. "Dan itu tidak berubah, itu tidak akan berubah sampai Anda memberi tahu saya. Saya melakukan apa yang saya lakukan. Saya berdiri dalam 11 lawan 11 dan menghadapinya di atas lapangan. Saya memenangi beberapa pertandingan, kalah di beberapa pertandingan, imbang di beberapa pertandingan, lalu saya berjabat tangan, dan saya berjalan keluar."
Hart juga menepis anggapan bahwa skuad mengetahui adanya manipulasi finansial di balik layar. "Saya tahu apa yang saya lakukan, saya tahu apa yang kami lakukan, dan saya tahu bagaimana itu terjadi. Rasanya tidak seperti kami sedang bersekongkol atau merancang sesuatu," pungkasnya.
- AFP
Pertarungan hukum membayangi tim asuhan Maresca
Sengketa hukum antara Manchester City dan Premier League diperkirakan akan berlarut-larut selama beberapa bulan karena klub itu mengajukan banding atas putusan tersebut.
Sampai putusan final dijatuhkan, skuad asuhan Enzo Maresca harus berusaha mengabaikan hiruk-pikuk di luar lapangan dan tetap fokus untuk merebut kembali mahkota domestik, setelah gagal meraih gelar Premier League dalam dua musim terakhir.
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