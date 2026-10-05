Di luar implikasi olahraga, komentar Yang oleh sebagian pihak dianggap tidak sensitif terhadap ribuan pria muda Korea Selatan yang saat ini sedang menjalani masa wajib militer mereka. Winger itu cepat menanggapi poin spesifik ini dalam permintaan maafnya, dengan mengakui kerja keras yang dibutuhkan untuk meraih pencapaian bergengsi tersebut serta rasa hormat yang ia miliki terhadap mereka yang sedang aktif bertugas.

Yang melanjutkan penjelasannya dengan mengatakan: 'Terlepas dari niat awal saya, jelas ini adalah kesalahan saya karena kata-kata saya menimbulkan ketidaknyamanan dan membuat seolah-olah saya menganggap remeh makna medali emas sebagai atlet tim nasional. Saya menyadari bahwa medali emas itu bukan sesuatu yang begitu saja terjamin; itu adalah pencapaian yang hanya dimungkinkan melalui kerja keras dan dukungan banyak orang. Selain itu, saya tidak pernah berniat meremehkan atau mengolok-olok upaya mereka yang saat ini sedang memenuhi kewajiban wajib militer mereka atau mereka yang akan melakukannya di masa depan. Saya dengan tulus meminta maaf kepada semua orang yang terluka atau kecewa oleh ucapan saya yang ceroboh. Ke depannya, saya akan berusaha menebusnya bukan hanya melalui kata-kata saya, tetapi dengan menunjukkan sikap yang lebih baik dan rasa tanggung jawab yang lebih besar di lapangan. Saya sungguh minta maaf.'