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'Saya sungguh minta maaf' - pemain pinjaman Tottenham Yang Min-hyeok sampaikan permintaan maaf kepada publik setelah komentarnya soal pembebasan wajib militer memicu reaksi keras usai emas Asian Games
Kontroversi mengikuti kejayaan Asian Games
Kesuksesan di panggung internasional biasanya menjadi alasan untuk dirayakan secara luas, tetapi bagi pemain muda Tottenham Hotspur, Yang, kemenangan medali emas baru-baru ini dibayangi gesekan di luar lapangan. Pemain berusia 20 tahun itu, yang bergabung dengan klub Liga Pro Belgia Westerlo dengan status pinjaman semusim pada bursa transfer musim panas, memainkan peran penting dalam kemenangan Korea Selatan atas tuan rumah Jepang di final Sabtu dengan memberi assist kepada Eom Jisung dari Swansea City untuk gol penentu kemenangan.
Di Korea Selatan, pria yang berbadan sehat diwajibkan menjalani dinas militer selama 18 hingga 21 bulan sebelum usia 28 tahun. Atlet elite yang meraih emas di Asian Games atau medali apa pun di Olimpiade mendapat pengecualian, yang memungkinkan mereka melanjutkan karier profesional tanpa gangguan setelah hanya menyelesaikan beberapa pekan pelatihan dasar. Jalur ini terkenal dimanfaatkan oleh mantan kapten Spurs Son Heung-min pada 2018.
- AFP
Yang menjelaskan komentarnya yang memotivasi
Kontroversi bermula ketika Yang ditanya tentang arti penting kemenangan tersebut dan imbalan fisik yang terlibat. Winger itu dikutip mengatakan: 'Kami mendapat kompensasi, dan kompensasi itu adalah pembebasan dari wajib militer, jadi rasanya kami bermain dengan satu hal itu dalam pikiran. Sejujurnya, apakah itu trofi atau medali tidak penting.' Kata-kata ini ditafsirkan banyak pihak sebagai pengabaian terhadap kehormatan mewakili Taeguk Warriors. Ketika kritik semakin memanas, pemain pinjaman Tottenham itu menyadari keseriusan pernyataannya dan menggunakan media sosial untuk menyampaikan permintaan maaf yang menyeluruh dan tulus kepada sesama warga negaranya.
Dalam pernyataannya yang panjang, Yang mengungkapkan penyesalan atas bagaimana kata-katanya dipersepsikan publik. Sang pemain menulis: 'Halo, saya Yang Min-hyeok. Saya sungguh meminta maaf karena telah menimbulkan kekecewaan dan ketidaknyamanan bagi begitu banyak orang lewat pernyataan saya terkait Asian Games. Berpartisipasi di Asian Games sebagai wakil Korea Selatan memiliki arti yang sangat besar bagi saya, dan sebagai atlet, saya tentu mengerahkan segalanya dengan tujuan memenangkan kejuaraan dan medali emas. Namun, saya gagal menyampaikan dengan tepat bahwa pembebasan dari wajib militer hanyalah salah satu dari beberapa motivasi, bersama dengan keinginan untuk meraih hasil besar, yang mendorong saya maju.'
Menyapa komunitas dinas militer
Di luar implikasi olahraga, komentar Yang oleh sebagian pihak dianggap tidak sensitif terhadap ribuan pria muda Korea Selatan yang saat ini sedang menjalani masa wajib militer mereka. Winger itu cepat menanggapi poin spesifik ini dalam permintaan maafnya, dengan mengakui kerja keras yang dibutuhkan untuk meraih pencapaian bergengsi tersebut serta rasa hormat yang ia miliki terhadap mereka yang sedang aktif bertugas.
Yang melanjutkan penjelasannya dengan mengatakan: 'Terlepas dari niat awal saya, jelas ini adalah kesalahan saya karena kata-kata saya menimbulkan ketidaknyamanan dan membuat seolah-olah saya menganggap remeh makna medali emas sebagai atlet tim nasional. Saya menyadari bahwa medali emas itu bukan sesuatu yang begitu saja terjamin; itu adalah pencapaian yang hanya dimungkinkan melalui kerja keras dan dukungan banyak orang. Selain itu, saya tidak pernah berniat meremehkan atau mengolok-olok upaya mereka yang saat ini sedang memenuhi kewajiban wajib militer mereka atau mereka yang akan melakukannya di masa depan. Saya dengan tulus meminta maaf kepada semua orang yang terluka atau kecewa oleh ucapan saya yang ceroboh. Ke depannya, saya akan berusaha menebusnya bukan hanya melalui kata-kata saya, tetapi dengan menunjukkan sikap yang lebih baik dan rasa tanggung jawab yang lebih besar di lapangan. Saya sungguh minta maaf.'
- AFP
Korea Selatan memperpanjang rentetan medali emas Asian Games yang luar biasa
Korea Selatan telah membangun dinasti dominan di turnamen sepak bola putra Asian Games, dengan meraih medali emas pada masing-masing dari empat edisi terakhir. Rekor bersejarah mereka dimulai pada 2014 dengan kemenangan dramatis 1-0 atas Korea Utara setelah perpanjangan waktu, yang dipastikan oleh gol kemenangan bek tengah Rim Chang-woo pada menit ke-121.
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