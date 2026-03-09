Getty
"Saya suka sekali!" - Wayne Rooney melontarkan pembelaan yang penuh semangat untuk Arsenal dan menyarankan Mikel Arteta agar menggunakan taktik tendangan bebas yang kontroversial LEBIH LAGI
Teknik-teknik rahasia Arsenal di bawah sorotan
Upaya Arsenal untuk meraih gelar Premier League pertama dalam 22 tahun terakhir telah mendapat sorotan tajam karena keahlian mereka dalam mencetak gol dari situasi bola mati. Tim asuhan Arteta telah mencetak 22 dari 59 gol mereka melalui situasi bola mati, termasuk 16 gol dari tendangan sudut saja. Meskipun efektif, hal ini telah menuai kritik tajam dari manajer tim rival yang percaya bahwa The Gunners sedang melanggar batas aturan untuk mendapatkan keunggulan yang tidak adil di kotak penalti. Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa situasi bola mati menyumbang 27,1% dari total gol di Premier League musim ini, tanpa termasuk penalti, yang telah membuat beberapa nama besar di liga tersebut menyuarakan ketidakpuasan mereka.
Rooney membela taktik Arsenal.
Dalam podcast BBC-nya, Rooney dengan jelas menyatakan bahwa ia tidak setuju dengan narasi negatif yang mengelilingi klub London Utara. "Saya sudah mendengar banyak orang membicarakan Arsenal dan cara mereka bermain, tapi menurut saya mereka luar biasa," kata Rooney. "Sepak bola dimainkan dengan cara yang berbeda-beda. Man City pernah mengalami periode di mana mereka benar-benar luar biasa, begitu juga dengan tim Man United saya. Tapi Arsenal memiliki kombinasi yang bagus, mereka memiliki pemain-pemain berbeda yang mencetak gol, mereka sulit dikalahkan, dan mereka sering menjaga gawang tetap bersih. Saya sebenarnya menikmati menonton mereka bermain."
Arteta disarankan untuk terus memanfaatkan tendangan bebas dan tendangan sudut.
Inti dari kekecewaan para lawan, termasuk manajer Brighton Fabian Hurzeler, berasal dari pendekatan fisik Arsenal dalam situasi bola mati. Namun, Rooney yakin Arteta telah menemukan keunggulan kompetitif yang harus terus dimanfaatkannya. "Situasi bola mati adalah bagian dari sepak bola – mengapa tidak memanfaatkannya? Mereka menempatkan pemain di kotak penalti, jika tim lawan tidak cukup cerdas atau tidak memiliki pemain untuk menghadapinya, mengapa Arsenal tidak melanjutkan hal itu? Saya akan melakukannya lebih banyak lagi jika saya adalah Mikel Arteta. Itu bagian dari permainan dan saya menyukainya – mereka tidak perlu mengubah apa pun," tambah Rooney.
Komentarnya muncul setelah Hurzeler menuduh The Gunners "membuat aturan mereka sendiri" dan Alan Pardew menyarankan perlu ada "tanda asterisk" di samping kemenangan gelar mereka karena "tidak ada yang indah dari mereka." Rooney membantah hal ini dengan merujuk pada kesuksesannya di Old Trafford, mencatat: "Gelar liga terakhir yang kami menangkan, kami tidak hebat sebagai tim, tapi sekarang tidak ada yang membicarakannya. Saya tidak berpikir Arsenal seburuk yang orang katakan, saya benar-benar tidak. Saya tidak mengatakan ini karena saya suka Arsenal, saya mengatakan ini karena saya pikir kritik yang mereka terima sangat tidak adil."
Jadwal padat Arsenal ke depan
The Gunners sedang bersiap untuk pekan krusial yang dapat menentukan musim mereka baik di kandang maupun di Eropa. Sebelum menghadapi Everton di Premier League pada Sabtu malam, mereka akan bertandang ke Jerman untuk menghadapi Bayer Leverkusen dalam leg pertama babak 16 besar Liga Champions. Tim asuhan Arteta memasuki babak gugur dengan rekor sempurna di fase grup, menandakan niat mereka untuk bersaing di berbagai front.
