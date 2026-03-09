"Saya suka sekali!" - Wayne Rooney melontarkan pembelaan yang penuh semangat untuk Arsenal dan menyarankan Mikel Arteta agar menggunakan taktik tendangan bebas yang kontroversial LEBIH LAGI

Inti dari kekecewaan para lawan, termasuk manajer Brighton Fabian Hurzeler, berasal dari pendekatan fisik Arsenal dalam situasi bola mati. Namun, Rooney yakin Arteta telah menemukan keunggulan kompetitif yang harus terus dimanfaatkannya. "Situasi bola mati adalah bagian dari sepak bola – mengapa tidak memanfaatkannya? Mereka menempatkan pemain di kotak penalti, jika tim lawan tidak cukup cerdas atau tidak memiliki pemain untuk menghadapinya, mengapa Arsenal tidak melanjutkan hal itu? Saya akan melakukannya lebih banyak lagi jika saya adalah Mikel Arteta. Itu bagian dari permainan dan saya menyukainya – mereka tidak perlu mengubah apa pun," tambah Rooney.

Komentarnya muncul setelah Hurzeler menuduh The Gunners "membuat aturan mereka sendiri" dan Alan Pardew menyarankan perlu ada "tanda asterisk" di samping kemenangan gelar mereka karena "tidak ada yang indah dari mereka." Rooney membantah hal ini dengan merujuk pada kesuksesannya di Old Trafford, mencatat: "Gelar liga terakhir yang kami menangkan, kami tidak hebat sebagai tim, tapi sekarang tidak ada yang membicarakannya. Saya tidak berpikir Arsenal seburuk yang orang katakan, saya benar-benar tidak. Saya tidak mengatakan ini karena saya suka Arsenal, saya mengatakan ini karena saya pikir kritik yang mereka terima sangat tidak adil."