Riquelme telah memicu spekulasi yang semakin gencar setelah menyebut gelandang andalan Manchester City, Rodri, sebagai rekrutan yang sempurna bagi Los Blancos. Menjelang pemilihan pengurus klub pada 7 Juni, pengusaha berusia 37 tahun ini tidak segan-segan mengungkapkan kekagumannya terhadap pemenang Ballon d'Or 2024 tersebut, yang tetap menjadi salah satu pemain paling berpengaruh di dunia sepak bola.

Dalam pernyataannya kepada ESPN, Riquelme tidak menyembunyikan keinginannya untuk melihat pemain asal Spanyol itu kembali ke kota asalnya. "Saya menyukai pemain itu; dia adalah pemain yang fantastis dan profil pemain yang seharusnya dimiliki Real Madrid serta yang seharusnya bermain untuk klub ini," kata Riquelme. "Namun jelas dia berada di klub lain, dan kami harus menghormati itu. Rodri adalah tipe pemain yang seharusnya bermain untuk Real Madrid. Namun kami akan membicarakan hal itu mulai Sabtu nanti."