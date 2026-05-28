AFP
"Saya suka pemain itu" - Transfer Rodri menjadi topik hangat yang dibahas oleh calon presiden Real Madrid
Profil ideal untuk Real Madrid
Riquelme telah memicu spekulasi yang semakin gencar setelah menyebut gelandang andalan Manchester City, Rodri, sebagai rekrutan yang sempurna bagi Los Blancos. Menjelang pemilihan pengurus klub pada 7 Juni, pengusaha berusia 37 tahun ini tidak segan-segan mengungkapkan kekagumannya terhadap pemenang Ballon d'Or 2024 tersebut, yang tetap menjadi salah satu pemain paling berpengaruh di dunia sepak bola.
Dalam pernyataannya kepada ESPN, Riquelme tidak menyembunyikan keinginannya untuk melihat pemain asal Spanyol itu kembali ke kota asalnya. "Saya menyukai pemain itu; dia adalah pemain yang fantastis dan profil pemain yang seharusnya dimiliki Real Madrid serta yang seharusnya bermain untuk klub ini," kata Riquelme. "Namun jelas dia berada di klub lain, dan kami harus menghormati itu. Rodri adalah tipe pemain yang seharusnya bermain untuk Real Madrid. Namun kami akan membicarakan hal itu mulai Sabtu nanti."
Penawaran misterius dan bintang-bintang internasional
Persaingan untuk memperebutkan kursi presiden Real Madrid semakin memanas, dan Riquelme mengikuti tradisi lama klub yang gemar menjanjikan transfer besar-besaran. Ia telah mengklaim telah mencapai kesepakatan lisan dengan dua tokoh internasional ternama. Meskipun ia belum secara tegas mengonfirmasi Rodri sebagai salah satu nama tersebut, ia memberikan petunjuk penting dengan menyebutkan bahwa salah satu targetnya akan mewakili Spanyol di Piala Dunia mendatang.
CEO Cox Energy ini berencana untuk segera mengungkap detail lebih lanjut mengenai proyek olahraganya. Berbicara mengenai strateginya untuk memenangkan hati para Madridismo, ia mengatakan: "Mulai Sabtu, kami akan memulai dengan sisi olahraga dan menyebutkan nama-nama spesifik." Pendekatan ini mirip dengan kampanye terkenal pada tahun 2000 dari presiden saat ini, Florentino Perez, yang mengejutkan dunia dengan mengamankan kesepakatan untuk Luis Figo dari rival mereka, Barcelona.
Perekrutan yang akan mengubah peta persaingan sudah di depan mata
Riquelme yakin upaya perekrutan yang akan dilakukannya akan cukup untuk menggulingkan Perez. Ketika ditanya apakah calon pemain yang akan direkrutnya sudah mencapai level "Galactico" seperti pada era-era sebelumnya, ia menyatakan bahwa nama-nama yang terlibat akan memberikan dampak besar terhadap prospek tim dan semangat para penggemar. Ia mengandalkan faktor kejutan untuk mengamankan suara dari para pemilih yang didominasi oleh para socio.
Ia mengatakan: "Beberapa pemain yang telah saya sepakati adalah pemain kunci, tanpa ragu. Orang-orang harus memperhatikan karena mereka akan memuaskan dan membangkitkan antusiasme para penggemar."
Awal yang baru di bangku cadangan
Selain skuad pemain, Riquelme juga menyinggung situasi kepelatihan di Bernabeu, setelah Alvaro Arbeloa meninggalkan klub pasca pertandingan terakhir musim ini. Meskipun ia menolak untuk mengungkapkan identitas atau kewarganegaraan pelatih pilihannya, Riquelme menegaskan bahwa sosok tersebut memiliki rekam jejak yang dibutuhkan untuk memimpin klub yang 15 kali menjadi juara Eropa ini, tanpa harus memiliki hubungan sebelumnya dengan klub.
Membahas rencananya untuk bangku cadangan, Riquelme menjelaskan: "Kami sudah menandatangani kontrak dengan seorang pelatih. Jangan bicara soal kewarganegaraan; mari kita bicara soal pengalaman. Kami tidak akan bereksperimen. Kami akan mendatangkan pelatih dan staf teknis yang sudah terbukti kemampuannya, yang belum pernah melatih Real Madrid sebelumnya, dan saya yakin Real Madrid akan sangat antusias menyambut mereka di sini."