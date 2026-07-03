"Saya sudah sangat bersemangat!" Jürgen Klopp menegaskan betapa besar keinginannya untuk menjadi pelatih tim nasional Jerman

DFB telah mengonfirmasi, seiring dengan pemutusan kontrak Nagelsmann, bahwa mereka telah menghubungi Klopp (59). Pelatih yang pernah membawa Borussia Dortmund dan FC Liverpool meraih gelar juara ini saat ini masih terikat kontrak dengan Red Bull sebagai "Head of Global Soccer".

"Saya memiliki kontrak yang masih berlaku dengan Red Bull. Saya senang mematuhi kontrak. Namun, saya tertarik untuk berdiskusi. Pembicaraan ini harus dilakukan secara intensif. Masalah yang kita hadapi saat ini tidak terkait dengan sosok Julian Nagelsmann,” kata Klopp: “Saya juga harus berbicara dengan atasan saya, Oliver Mintzlaff. Sepak bola Jerman sangat berarti baginya. Red Bull harus keluar dari situasi ini dengan baik. Tidak semudah itu untuk mundur.”

Menurut Klopp, sepak bola Jerman berada “di titik balik”: “Kita harus melakukan perubahan mendasar sekarang. Apakah pada akhirnya saya yang akan melakukannya atau siapa pun yang akan melakukannya, hal itu tidak mengubah fakta bahwa perubahan-perubahan tersebut diperlukan.”