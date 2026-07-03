Jürgen Klopp ingin menjadi pelatih tim nasional Jerman setelah pengunduran diri Julian Nagelsmann. "Waktunya memang belum sempurna. Namun, ini lebih baik daripada sebelumnya. Saya sudah benar-benar siap. Jadi, saya siap," kata kandidat pilihan Federasi Sepak Bola Jerman (DFB) itu pada Jumat malam di MagentaTV.
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"Saya sudah sangat bersemangat!" Jürgen Klopp ingin menjadi pelatih tim nasional Jerman - namun ada dua masalah besar
DFB telah mengonfirmasi, seiring dengan pemutusan kontrak Nagelsmann, bahwa mereka telah menghubungi Klopp (59). Pelatih yang pernah membawa Borussia Dortmund dan FC Liverpool meraih gelar juara ini saat ini masih terikat kontrak dengan Red Bull sebagai "Head of Global Soccer".
"Saya memiliki kontrak yang masih berlaku dengan Red Bull. Saya senang mematuhi kontrak. Namun, saya tertarik untuk berdiskusi. Pembicaraan ini harus dilakukan secara intensif. Masalah yang kami hadapi saat ini tidak terkait dengan sosok Julian Nagelsmann,” kata Klopp: “Saya juga harus berbicara dengan atasan saya, Oliver Mintzlaff. Dia sangat peduli dengan sepak bola Jerman. Red Bull harus keluar dari situasi ini dengan baik. Tidak semudah itu untuk mundur dari situ.”
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Jürgen Klopp sebagai pelatih tim nasional Jerman? Ada dua kekhawatiran besar
Menurutlaporan Bild, tidak ada yang namanya "opsi keluar" dalam kontrak Klopp, seperti yang baru-baru ini dilaporkan oleh Sky. Berdasarkan laporan tersebut, kemungkinan besar akan ada pembayaran dalam jumlah jutaan (satu digit) yang harus dibayarkan oleh DFB kepada Red Bull. Ini merupakan kejadian yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah sepak bola Jerman, karena DFB belum pernah membayar biaya transfer untuk seorang pelatih tim nasional.
Namun, yang lebih mengkhawatirkan bagi Lothar Matthäus adalah tuntutan gaji Klopp. Pemain dengan penampilan terbanyak di tim nasional ini yakin bahwa Klopp tidak akan puas dengan gaji yang diterima pendahulunya, Nagelsmann.
Nagelsmann menerima gaji sebesar tujuh juta euro per tahun sebagai bagian dari perpanjangan kontraknya hingga 2028, sedangkan Klopp kabarnya mendapatkan antara delapan hingga 15 juta euro di Red Bull. Di Liverpool, gajinya mencapai 18 juta euro per tahun.
"Gajinya tidak akan sama dengan Nagelsmann, saya yakin akan hal itu. Saya sudah membicarakan hal ini dengan beberapa orang," kata Matthäus kepada Bild: "Klopp tidak akan pindah ke DFB dengan gaji tahunan yang ditawarkan RB," kata Matthäus, "Gaji tahunan di kisaran jutaan euro tidak akan cukup."
Menurut Klopp, sepak bola Jerman berada “di titik balik”: “Kita harus melakukan perubahan mendasar sekarang. Apakah pada akhirnya saya yang akan melakukannya atau siapa pun yang akan melakukannya, hal itu tidak mengubah fakta bahwa perubahan-perubahan tersebut diperlukan.”
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