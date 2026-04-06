Joshua Kimmich dari FC Bayern München mengungkapkan hubungan istimewanya dengan Santiago Bernabeu, tempat ia akan bertanding bersama klubnya pada Selasa malam dalam leg pertama perempat final Liga Champions melawan Real Madrid.
Joshua Kimmich: "Benda ini memang besar"
"Tentu saja ini pertandingan yang istimewa," kata Kimmich dalam konferensi pers—lalu ia menjelaskan mengapa hal itu sangat berarti baginya. "Saya pernah ke sini saat masih kecil untuk melihat-lihat stadion. Saat itu bahkan tidak ada pertandingan – dan sudah sejak saat itu saya merasa, 'Wah, tempat ini benar-benar besar.' Bahwa beberapa tahun kemudian saya bisa bermain di sini, itu sungguh sesuatu yang sangat istimewa," jelasnya. "Inilah momen-momen yang membuat kita berlatih keras setiap hari," tambahnya.
Pertandingan keempat Kimmich melawan Real Madrid di Madrid
Sebagai pemain FC Bayern München, Joshua Kimmich kemungkinan besar akan tampil untuk keempat kalinya di lapangan Santiago Bernabeu pada hari Selasa: Pada tahun 2017, ia masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-88 dalam pertandingan yang banyak dibicarakan saat Bayern kalah 2-4 setelah perpanjangan waktu. Setahun kemudian, ia menjadi starter dalam laga leg kedua semifinal yang berakhir imbang 2-2, dan pada 2024 juga tampil dalam kekalahan 1-2 di babak empat besar. Dalam ketiga pertemuan tersebut, tim asal Munich tersingkir oleh Los Blancos.
Pertandingan-pertandingan FC Bayern München berikutnya:
- 7 April, pukul 21.00: Real Madrid - Bayern München
- 11 April, pukul 18.30: FC St. Pauli - Bayern München
- 15 April, pukul 21.00: Bayern München - Real Madrid
- 19 April, pukul 17.30: Bayern München - VfB Stuttgart