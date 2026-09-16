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'Saya sudah menonton film-filmnya!' - Finlay Herrick mengungkap kegembiraan Millwall setelah debut impiannya bersama West Ham
Herrick menjalani debut kandang penuh melawan Fulham
Finlay Herrick menjalani starter kandang pertamanya untuk West Ham United pada Selasa malam dalam kekalahan 3-2 dari Fulham di putaran ketiga Carabao Cup, dan berbicara kepada West Ham TV setelah pertandingan. Kiper berusia 20 tahun itu tampil di London Stadium pada hari ulang tahun ibunya, menuntaskan perjalanan 14 tahun melalui akademi klub.
Terlepas dari kekalahan tipis tersebut, Herrick menampilkan performa penuh komitmen melawan lawan dari Premier League.
Kiper muda itu mengambil tanggung jawab penuh atas gol kemenangan Oscar Bobb sambil memuji rekan-rekan setimnya atas kerja keras mereka.
- IPS
Kiper termotivasi oleh warisan Miklosko
Berbicara kepada West Ham TV setelah pertandingan, Herrick mengungkapkan bahwa ikon klub Ludek Miklosko telah menjadi inspirasinya sejak ia bergabung dengan akademi pada usia enam tahun. Setelah menghabiskan waktu bersama mantan pemain internasional Ceko itu dalam tur level junior, Herrick menyatakan mimpinya untuk menyamai rekor nirbobol Miklosko.
Ia mengungkapkan keinginannya untuk mendapatkan kasih sayang yang sama besarnya dan bertahan lama dari para pendukung West Ham.
"Dia ada di jajaran pemain dengan catatan nirbobol terbanyak dalam sejarah West Ham, dan dengan segala hormat, saya ingin memecahkannya," ujar Herrick kepada West Ham TV. "Anda mendengar para suporter menyanyikan lagu tentang dia di setiap pertandingan. Itulah yang ingin Anda capai sebagai pemain West Ham, Anda ingin mendengar para suporter menyanyikan nama Anda."
Lulusan akademi antusias menantikan derby Millwall
Herrick langsung mengalihkan fokusnya ke duel yang sangat dinantikan pada Sabtu melawan Millwall di The Den. Laga ini menjadi pertemuan pertama antara dua klub rival London tersebut sejak 2012, ketika West Ham meraih kemenangan 2-1.
Tumbuh besar dengan menyaksikan kisah-kisah dan film tentang rivalitas terkenal itu, termasuk film hooligan ikonik seperti Green Street dan The Football Factory, kiper muda itu sangat ingin merasakan atmosfernya secara langsung.
Millwall menghadapi pertandingan ini dengan mencari respons setelah menelan empat kekalahan dalam enam laga terakhir mereka di semua kompetisi.
- Getty Images Sport
Kiper muda menikmati perkembangan di bawah staf pelatih
Herrick menegaskan tekadnya untuk belajar dari pengalaman debutnya dan terus berkembang di bawah arahan pelatih tim utama Rui Barbosa, Bill Lepine, dan manajer Nuno Espirito Santo.
West Ham memasuki derby hari Sabtu dengan keunggulan empat poin di puncak klasemen EFL Championship.
"Ini hasil yang mengecewakan malam ini, tetapi dengan laga besar pada hari Sabtu melawan Millwall, saya tidak sabar menantikannya," tambah Herrick kepada West Ham TV mengenai duel tersebut. "Saya sudah menonton film, saya sudah mendengar cerita-cerita, dan akhirnya saya bisa melihatnya dengan benar serta ikut terlibat juga, yang sangat saya nantikan."
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