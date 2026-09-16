Finlay Herrick menjalani starter kandang pertamanya untuk West Ham United pada Selasa malam dalam kekalahan 3-2 dari Fulham di putaran ketiga Carabao Cup, dan berbicara kepada West Ham TV setelah pertandingan. Kiper berusia 20 tahun itu tampil di London Stadium pada hari ulang tahun ibunya, menuntaskan perjalanan 14 tahun melalui akademi klub.

Terlepas dari kekalahan tipis tersebut, Herrick menampilkan performa penuh komitmen melawan lawan dari Premier League.

Kiper muda itu mengambil tanggung jawab penuh atas gol kemenangan Oscar Bobb sambil memuji rekan-rekan setimnya atas kerja keras mereka.