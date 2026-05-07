Letexier mencatat bahwa ia tidak bisa begitu saja mempercayai kata-kata seorang pemain untuk mengeluarkan kartu merah tanpa bukti, tetapi ia merasa penting untuk "mencatat secara resmi" insiden tersebut dengan mengaktifkan protokol anti-diskriminasi UEFA. Hal ini memungkinkan pengumum stadion untuk menyampaikan pesan kepada penonton dan kedua tim agar memahami betapa seriusnya situasi tersebut.

"Ketika seorang pemain datang kepada saya dan mengatakan bahwa ia telah menjadi korban hinaan rasial yang tidak saya saksikan, saya harus mempertimbangkan apa yang ia katakan, tetapi saya tidak bisa mengambil keputusan hanya berdasarkan hal itu, yang menurut saya wajar," tambah Letexier. "Anda harus meresmikan situasi tersebut, menjelaskannya kepada semua orang, dan menjelaskan kepada berbagai pihak bahwa fakta bahwa saya tidak melihat maupun mendengar insiden tersebut menghalangi saya untuk mengambil tindakan disiplin. Itulah cara saya mencoba menangani insiden tersebut."