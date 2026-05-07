"Saya sudah menjelaskannya sejelas-jelasnya" - Wasit angkat bicara soal penanganan insiden rasisme yang melibatkan Vinicius Junior dan Gianluca Prestianni dalam laga Real Madrid melawan Benfica
Letexier menjelaskan tekanan di tengah pertandingan
Insiden tersebut terjadi pada menit ke-51 pertandingan leg pertama di Estadio da Luz. Setelah Vinicius Junior mencetak gol penentu kemenangan, terjadi keributan yang membuat pemain asal Brasil itu melaporkan dugaan pelecehan rasial kepada Letexier. Menanggapi kekacauan tersebut, wasit berusia 37 tahun itu menjelaskan betapa sulitnya mengambil keputusan seketika dalam situasi yang begitu memanas.
"Ini adalah momen yang sangat tidak biasa. Ini adalah momen di mana kami tidak memiliki semua informasi," kata wasit tersebut kepada RMC. "Kami harus mengambil keputusan tanpa memiliki semua fakta. Dalam situasi seperti ini, hal terpenting adalah mengumpulkan informasi sebanyak mungkin dan, di atas segalanya, mengambil tindakan pencegahan. Itulah prioritas saya."
Kepatuhan yang ketat terhadap protokol UEFA
Letexier mencatat bahwa ia tidak bisa begitu saja mempercayai kata-kata seorang pemain untuk mengeluarkan kartu merah tanpa bukti, tetapi ia merasa penting untuk "mencatat secara resmi" insiden tersebut dengan mengaktifkan protokol anti-diskriminasi UEFA. Hal ini memungkinkan pengumum stadion untuk menyampaikan pesan kepada penonton dan kedua tim agar memahami betapa seriusnya situasi tersebut.
"Ketika seorang pemain datang kepada saya dan mengatakan bahwa ia telah menjadi korban hinaan rasial yang tidak saya saksikan, saya harus mempertimbangkan apa yang ia katakan, tetapi saya tidak bisa mengambil keputusan hanya berdasarkan hal itu, yang menurut saya wajar," tambah Letexier. "Anda harus meresmikan situasi tersebut, menjelaskannya kepada semua orang, dan menjelaskan kepada berbagai pihak bahwa fakta bahwa saya tidak melihat maupun mendengar insiden tersebut menghalangi saya untuk mengambil tindakan disiplin. Itulah cara saya mencoba menangani insiden tersebut."
Dampak dan larangan global
Meskipun Prestianni terhindar dari kartu merah langsung pada malam itu, konsekuensi disiplinnya sangat berat. UEFA akhirnya menjatuhkan sanksi larangan bermain enam pertandingan kepada pemain asal Argentina tersebut, meskipun tuduhan tersebut secara resmi dicatat sebagai "perilaku homofobik" setelah sang pemain sayap mengakui telah menggunakan kata-kata kasar yang berbeda sambil membantah tuduhan rasisme. Pemain tersebut kemudian mengeluh bahwa ia dihukum tanpa bukti, dengan mengklaim bahwa situasi tersebut menyebabkan penderitaan yang luar biasa bagi keluarganya.
Situasi semakin memanas ketika FIFA turun tangan untuk memastikan hukuman tersebut berlaku di kancah internasional. Badan pengatur sepak bola dunia itu mengonfirmasi bahwa larangan bermain Prestianni diperluas ke seluruh dunia, sehingga menimbulkan keraguan mengenai ketersediaannya untuk pertandingan pembuka Argentina di Piala Dunia 2026. Keputusan Letexier untuk menghentikan pertandingan dan mengajukan laporan terperinci berperan penting dalam sanksi-sanksi selanjutnya.
Merefleksikan hasilnya
Meskipun ada kritik dari beberapa pihak terkait lamanya penundaan di tengah pertandingan, pendekatan tenang Letexier mendapat pujian luas dari para pejabat UEFA. Pria asal Prancis itu yakin bahwa ia telah mencapai tujuan utamanya, yaitu membuat protokol tersebut transparan bagi penonton di seluruh dunia yang menyaksikan Liga Champions.
"Saya mendapat kesan bahwa para pejabat UEFA puas dengan cara saya menangani insiden tersebut," kata Letexier mengakhiri. "Saya juga merasa bahwa dunia sepak bola menanggapi situasi ini dengan cukup baik. Pada akhirnya, wasit adalah pihak ketiga dalam konteks seperti ini. Saya pikir saya telah menjelaskannya sejelas mungkin. Sekarang, jika saya bisa menghindari harus menangani insiden semacam ini dan jika kita bisa menghindari perilaku semacam ini, kami akan dengan senang hati menghindarinya."