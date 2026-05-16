"Saya mengunduh sebuah aplikasi, mirip dengan sistem penilaian di tempat istirahat jalan tol yang menggunakan warna lampu lalu lintas: merah, kuning, dan hijau," kata Neuer kepada media klub. "Lalu, setiap kali saya menandai: performa latihan, performa pertandingan, bagaimana perasaan saya, dan apakah saya bahagia. Itu seperti semacam buku harian, dan saya harus akui bahwa pada akhirnya 90 persen nilainya berwarna hijau."
"Saya sudah mengunduh sebuah aplikasi": Manuel Neuer mengungkap langkah unik menjelang perpanjangan kontraknya di FC Bayern München
Hal ini membuat keputusan sang kiper "bukan lagi sekadar keputusan insting", "melainkan benar-benar proses panjang di mana saya mengumpulkan banyak informasi. Tentu saja, cedera ringan adalah bagian dari sepak bola profesional, tetapi hal itu tidak terlalu berpengaruh. Saya selalu berlatih dengan baik dan menunjukkan performa yang bagus".
Seperti yang diumumkan klub asal Munich pada hari Jumat, kiper berusia 40 tahun ini memperpanjang kontraknya yang akan berakhir untuk satu musim hingga musim panas 2027.
- AFP
Neuer akan tetap bersama FC Bayern hingga 2027
Neuer melanjutkan penjelasannya: "Dua minggu lalu, saya sudah benar-benar yakin bahwa saya ingin terus bermain. Namun, beberapa minggu sebelumnya, saya sudah merasa cenderung untuk melanjutkan karier ini. Saat itu, kami hanya memiliki pertandingan-pertandingan penting yang menjadi prioritas saya."
Proses pengambilan keputusan sang juara dunia 2014 ini juga memakan waktu karena ia mengalami dua cedera robekan otot di betis kiri pada bulan Februari dan Maret. "Keputusan saya memakan waktu sedikit - saya hanya ingin benar-benar mengambil waktu di sini, karena ini adalah keputusan yang sangat penting, pertama-tama bagi saya, tetapi tentu saja juga bagi klub dan tim kami. Sekarang saya yakin: Ini adalah keputusan yang tepat," tegas Neuer.
Neuer pindah dari Schalke ke Bayern pada tahun 2011
Dukungan dari rekan-rekan setim juga memainkan peran penting dalam hal ini. "Saya sangat senang bahwa tim juga ingin saya memperpanjang kontrak satu tahun lagi. Saya selalu merasakan dukungan ini. Bagi saya, ini merupakan pengakuan yang indah," kata Neuer.
Kiper ini memberikan komentar yang sangat positif tentang kerja samanya dengan Jonas Urbig dan Sven Ulreich. "Kami sangat akrab di lapangan - dan di luar lapangan pun begitu. Kami saling mendukung," kata Neuer. "Kami bertemu setelah setiap latihan, berbincang, saling melatih, dan berusaha membantu satu sama lain. Ulle dan saya mendampingi Jonas dalam proses pendewasaannya dan mempersiapkannya untuk masa depan."
Neuer bergabung dengan Bayern dari Schalke 04 pada musim panas 2011 dengan biaya transfer sebesar 30 juta euro. Sejak itu, ia telah tampil dalam 597 pertandingan resmi untuk klub asal Munich tersebut, termasuk 388 kali di Bundesliga dan 139 kali di Liga Champions, yang dimenangkannya dua kali (2013 dan 2020). Neuer telah meraih trofi juara liga sebanyak 13 kali bersama klub juara tersebut, enam kali Piala DFB, dan dua kali (juga pada 2013 dan 2020) gelar juara di Piala Dunia Antarklub.
