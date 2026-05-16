"Saya sudah mengunduh sebuah aplikasi": Manuel Neuer mengungkap langkah unik menjelang perpanjangan kontraknya di FC Bayern München

Dukungan dari rekan-rekan setim juga memainkan peran penting dalam hal ini. "Saya sangat senang bahwa tim juga ingin saya memperpanjang kontrak satu tahun lagi. Saya selalu merasakan dukungan ini. Bagi saya, ini merupakan pengakuan yang indah," kata Neuer.

Kiper ini memberikan komentar yang sangat positif tentang kerja samanya dengan Jonas Urbig dan Sven Ulreich. "Kami sangat akrab di lapangan - dan di luar lapangan pun begitu. Kami saling mendukung," kata Neuer. "Kami bertemu setelah setiap latihan, berbincang, saling melatih, dan berusaha membantu satu sama lain. Ulle dan saya mendampingi Jonas dalam proses pendewasaannya dan mempersiapkannya untuk masa depan."

Neuer bergabung dengan Bayern dari Schalke 04 pada musim panas 2011 dengan biaya transfer sebesar 30 juta euro. Sejak itu, ia telah tampil dalam 597 pertandingan resmi untuk klub asal Munich tersebut, termasuk 388 kali di Bundesliga dan 139 kali di Liga Champions, yang dimenangkannya dua kali (2013 dan 2020). Neuer telah meraih trofi juara liga sebanyak 13 kali bersama klub juara tersebut, enam kali Piala DFB, dan dua kali (juga pada 2013 dan 2020) gelar juara di Piala Dunia Antarklub.