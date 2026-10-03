AFP
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'Saya sudah mengatakannya empat kali!' - Zinedine Zidane dibuat tercengang oleh bintang Liverpool yang 'sangat bagus', Jeremy Jacquet, setelah penampilan luar biasa bersama Prancis
Jacquet bersinar di panggung internasional
Perekrutan musim panas senilai £60 juta itu menjalani debut internasional seniornya pada Senin, membantu Prancis mengamankan kemenangan tandang 1-0 dan nirbobol atas Belgia. Ia mempertahankan tempatnya di starting XI untuk laga kandang pertama Zidane sebagai pelatih, dengan kembali menampilkan performa tenang di jantung pertahanan.
Prancis pada akhirnya ditahan imbang 1-1 oleh Italia dalam laga kedua tersebut. Tendangan bebas memukau Michael Olise dibalas oleh gol Alessandro Bastoni yang berbelok arah, tetapi Jacquet tetap menjadi salah satu penampil menonjol. Pemain berusia 21 tahun itu memimpin lini belakang, memenangi empat duel, melakukan recovery krusial, dan menuntaskan 79 dari 80 umpan yang ia coba.
- Getty Images Sport
"Saya sudah mengatakannya empat kali!"
Meski hasil melawan Italia membuat frustrasi, Zidane sangat puas dengan bek tengah mudanya. Pelatih Prancis itu menyoroti keberanian dan soliditas pertahanan bek Liverpool tersebut, sambil mengagumi kemampuannya untuk maju dari lini belakang.
"Sangat bagus. Sangat, sangat bagus," kata Zidane kepada wartawan. "Berani. Dia tidak takut untuk maju sangat jauh. Sangat bagus dalam duel-duel. Dia, sekali lagi, sangat bagus. Saya sudah mengatakannya empat kali!"
Jacquet sendiri juga sama puasnya dengan transisinya yang cepat ke level tim nasional senior, setelah sebelumnya rutin bermain di level junior. "Lebih baik daripada yang saya bayangkan," katanya tentang pengalaman tersebut. "Berlatih dengan semua pemain hebat ini benar-benar sebuah kesenangan besar. Saya hanya berusaha memaksimalkan setiap momen."
Disiplin taktis dalam tekanan tinggi
Integrasi mulus Jacquet ke dalam skuad Prancis berakar dari kecerdasan taktisnya dan kesediaannya mengikuti instruksi ketat pelatih. Bermain dengan garis pertahanan tinggi adalah tugas yang menuntut, namun pemain muda itu mengeksekusi sistem pressing agresif Zidane dengan sempurna saat melawan Italia.
"Itu adalah instruksi dari pelatih," jelas Jacquet. "Dia meminta saya melakukan pressing sangat tinggi di lapangan dan tidak melihat ke belakang. Saya hanya mengikuti instruksi itu... Saya cukup senang. Saya tidak merasakan tekanan apa pun. Saya hanya memainkan sepakbola saya."
Keberanian itu sudah membuatnya menjadi aset krusial di level klub. Di bawah manajer Liverpool Andoni Iraola, Jacquet dengan cepat membentuk kemitraan yang bisa diandalkan bersama Virgil van Dijk, tampil sebagai starter dalam enam dari tujuh pertandingan pembuka Liverpool setelah transfernya yang sangat dinantikan dari Rennes.
- Getty Images Sport
Ujian Haaland menanti
Prancis menutup jeda internasional mereka dengan menjamu Belgia pada Senin depan, ketika Jacquet berharap bisa meraih cap ketiganya secara beruntun. Namun, tantangan yang lebih besar sudah menanti di depan mata saat kompetisi domestik kembali bergulir.
Liverpool dijadwalkan menjamu pemuncak klasemen Premier League Manchester City di Anfield pada 11 Oktober. Jacquet akan mendapat tugas untuk meredam Erling Haaland saat tim asuhan Iraola berupaya menjadi tim pertama musim ini yang merebut poin dari tim asuhan Enzo Maresca yang tengah tertekan.
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