Meski hasil melawan Italia membuat frustrasi, Zidane sangat puas dengan bek tengah mudanya. Pelatih Prancis itu menyoroti keberanian dan soliditas pertahanan bek Liverpool tersebut, sambil mengagumi kemampuannya untuk maju dari lini belakang.

"Sangat bagus. Sangat, sangat bagus," kata Zidane kepada wartawan. "Berani. Dia tidak takut untuk maju sangat jauh. Sangat bagus dalam duel-duel. Dia, sekali lagi, sangat bagus. Saya sudah mengatakannya empat kali!"

Jacquet sendiri juga sama puasnya dengan transisinya yang cepat ke level tim nasional senior, setelah sebelumnya rutin bermain di level junior. "Lebih baik daripada yang saya bayangkan," katanya tentang pengalaman tersebut. "Berlatih dengan semua pemain hebat ini benar-benar sebuah kesenangan besar. Saya hanya berusaha memaksimalkan setiap momen."



