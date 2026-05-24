"Saya sudah melihat banyak hal yang merugikan" - Antonio Conte mengonfirmasi kepergiannya dari Napoli di tengah kurangnya "kesatuan" dan menanggapi spekulasi tentang posisi pelatih timnas Italia
Conte mengkritik keras suasana yang 'beracun'
Berbicara setelah kemenangan Napoli 1-0 atas Udinese pada hari terakhir musim Serie A, Conte dengan jujur mengungkapkan alasan mengapa ia merasa tidak bisa lagi melanjutkan perannya. Terlepas dari kesuksesan di kancah domestik yang diraihnya, yakni membawa Scudetto ke Napoli pada musim 2024-25, mantan manajer Chelsea dan Spurs itu menyatakan bahwa lingkungan di sekitar klub semakin sulit untuk dikelola.
Ia berkata: “Di Napoli, saya gagal dalam satu hal: saya tidak mampu menghadirkan kekompakan di Napoli dan jika Anda tidak berhasil melakukannya, akan sulit untuk bersaing melawan tim lain. Saya telah melihat banyak racun dan mereka yang menyebarkannya adalah orang-orang yang gagal. Napoli tidak membutuhkan orang-orang yang gagal, mereka yang hanya mencari suka. Napoli membutuhkan orang-orang serius yang ingin mencintai tim, seperti para penggemar yang membayar tiket, sebaliknya orang-orang ini harus menjauh karena mereka berbahaya. Saya gagal dari sudut pandang ini dan saya menyadari bahwa saya tidak akan pernah bisa mengkompakkan lingkungan. Bagi saya hal itu sangat mendasar, jadi saya menyerah.”
Keputusan yang diambil sebulan yang lalu
Keputusan manajer untuk hengkang bukanlah keputusan mendadak setelah berakhirnya musim Serie A, di mana Napoli finis di posisi kedua di bawah Inter yang menjadi juara telak. Conte menjelaskan bahwa keputusannya sudah bulat berminggu-minggu sebelumnya, setelah ia merasa bahwa proyek tersebut tidak lagi sejalan dengan standar pribadinya terkait kesuksesan dan profesionalisme.
Dia menambahkan: “Setelah Bologna, yang saya rasakan adalah situasi yang tidak saya sukai dan bahkan di sana pun dibutuhkan keberanian untuk mengatakan sesuatu. Saya tidak pernah menjalani musim tanpa prestasi dan tidak akan pernah melakukannya. Saya juga siap untuk mundur, karena beberapa pemain baru memang tidak cocok dengan kelompok lama dan tercipta dinamika yang sangat sulit yang memang harus dilaporkan. Saya menelepon presiden sebulan yang lalu, saya tidak ingin tahu apa-apa dan saya mengatakan kepadanya 'berdasarkan persahabatan yang kita miliki, saya merasa bahwa perjalanan saya di sini akan segera berakhir'. Keputusan itu diambil oleh saya.”
Tautan seputar Italia dan komentar Guardiola
Tak terelakkan, kabar bahwa Conte tersedia kembali langsung memicu spekulasi mengenai lowongan pelatih tim nasional Italia. Namun, sang manajer dengan cepat meredam spekulasi tentang kemungkinan kembali menangani Azzurri, sekaligus mempertanyakan apakah FIGC memiliki ambisi dan sumber daya untuk mendatangkan pengganti kelas dunia seperti Pep Guardiola, yang kini berstatus bebas transfer setelah mengonfirmasi kepergiannya dari Manchester City.
“Tidak ada pembicaraan sama sekali antara saya dan Federasi Italia mengenai posisi pelatih kepala Italia. Belum ada sama sekali. Kita lihat saja nanti,” kata Conte. “Bahkan presiden Federasi pun belum ada… tapi izinkan saya berkata. Apakah Italia siap menunjuk pelatih top? Saya membaca tentang Pep Guardiola. Jika saya harus menyarankan nama, saya akan menyebut Pep. Tapi… apakah mereka memiliki dana untuk mewujudkannya? Masih terlalu dini untuk mengatakan. Sejauh ini, saya belum memiliki kesepakatan apa pun.”
De Laurentiis menghormati keputusan tersebut
Presiden Napoli, Aurelio De Laurentiis, bergabung dengan manajer yang akan hengkang di ruang konferensi pers, dan menegaskan bahwa meskipun ia berharap Conte dapat mempertimbangkan kembali keputusannya, kini ia harus menatap ke depan. Pimpinan Partenopei itu menyatakan keyakinannya terhadap fondasi skuad meskipun akan ada kekosongan posisi manajer.
“Dia selalu bisa memikirkannya kembali, jadi saya telah menyatakan kesediaan saya. Besok sore dia akan mengonfirmasi kepada saya bahwa keputusan sudah final, lalu kami akan bertindak dan mencari solusi terbaik untuk Napoli. Ingatlah bahwa kami memiliki sekitar tiga puluh pemain yang mumpuni, jadi dengan sedikit penambahan pemain baru, tim ini akan sangat kompetitif bahkan jika dibandingkan dengan pesaing kami,” kata De Laurentiis.