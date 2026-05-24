"Saya sudah melihat banyak hal yang merugikan" - Antonio Conte mengonfirmasi kepergiannya dari Napoli di tengah kurangnya "kesatuan" dan menanggapi spekulasi tentang posisi pelatih timnas Italia

Berbicara setelah kemenangan Napoli 1-0 atas Udinese pada hari terakhir musim Serie A, Conte dengan jujur mengungkapkan alasan mengapa ia merasa tidak bisa lagi melanjutkan perannya. Terlepas dari kesuksesan di kancah domestik yang diraihnya, yakni membawa Scudetto ke Napoli pada musim 2024-25, mantan manajer Chelsea dan Spurs itu menyatakan bahwa lingkungan di sekitar klub semakin sulit untuk dikelola.

Ia berkata: “Di Napoli, saya gagal dalam satu hal: saya tidak mampu menghadirkan kekompakan di Napoli dan jika Anda tidak berhasil melakukannya, akan sulit untuk bersaing melawan tim lain. Saya telah melihat banyak racun dan mereka yang menyebarkannya adalah orang-orang yang gagal. Napoli tidak membutuhkan orang-orang yang gagal, mereka yang hanya mencari suka. Napoli membutuhkan orang-orang serius yang ingin mencintai tim, seperti para penggemar yang membayar tiket, sebaliknya orang-orang ini harus menjauh karena mereka berbahaya. Saya gagal dari sudut pandang ini dan saya menyadari bahwa saya tidak akan pernah bisa mengkompakkan lingkungan. Bagi saya hal itu sangat mendasar, jadi saya menyerah.”







