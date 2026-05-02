"Saya sudah diberitahu" - Mantan gelandang Liverpool itu menegaskan bahwa dia tahu apakah Arne Slot akan dipecat atau tidak, karena dia mengaku memiliki informasi orang dalam

Dalam wawancara dengan NewBettingSites.co.uk, Hamann berpendapat bahwa tradisi loyalitas Liverpool terhadap para manajer bisa jadi memainkan peran penting. Mantan pemain timnas Jerman itu meyakini bahwa kesuksesan Slot sebelumnya juga turut membantu mempertahankan posisinya meski sorotan semakin meningkat.

"Saya mendengar bahwa Arne Slot akan tetap di sana musim depan," jelas Hamann. "Saya pikir ada alasan yang bisa diajukan bahwa mungkin pergantian manajer seharusnya terjadi atau seharusnya sudah terjadi. Namun, Liverpool selalu sangat setia kepada manajer mereka. Dia memenangkan liga musim lalu, tentu saja, jadi saya pikir ini adalah keputusan yang bisa saya terima, dan saya pikir sebagian besar penggemar juga bisa menerimanya, asalkan mereka bisa mengakhiri musim dengan hasil yang memuaskan."

"Mungkin untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, penggemar Liverpool terbelah. Mereka adalah basis penggemar yang sangat berpengetahuan, dan Liverpool biasanya tidak memecat manajer. Itu jelas berubah dalam 10 atau 12 tahun terakhir karena permainan telah berubah, dan manajer harus pergi lebih cepat daripada 20 atau 25 tahun yang lalu. Tapi biasanya, ketika basis penggemar berbalik, itu hanya masalah waktu sebelum manajer harus pergi."