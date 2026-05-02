"Saya sudah diberitahu" - Mantan gelandang Liverpool itu menegaskan bahwa dia tahu apakah Arne Slot akan dipecat atau tidak, karena dia mengaku memiliki informasi orang dalam
Manajer Liverpool jadi sorotan meski berhasil meraih gelar juara
Posisi Slot di Liverpool menjadi bahan perbincangan selama musim yang penuh tantangan di Anfield. Pasukan Slot saat ini menduduki peringkat keempat klasemen Liga Premier setelah meraih tiga kemenangan beruntun. Namun, perjalanan mereka di Liga Champions dan Piala FA terhenti di babak perempat final. Meskipun performa tim naik-turun, mantan gelandang The Reds, Hamann, meyakini bahwa petinggi klub telah memutuskan bahwa pelatih asal Belanda itu akan tetap memimpin tim pada musim depan.
Hamann mengklaim bahwa klub telah memutuskan nasib Slot
Dalam wawancara dengan NewBettingSites.co.uk, Hamann berpendapat bahwa tradisi loyalitas Liverpool terhadap para manajer bisa jadi memainkan peran penting. Mantan pemain timnas Jerman itu meyakini bahwa kesuksesan Slot sebelumnya juga turut membantu mempertahankan posisinya meski sorotan semakin meningkat.
"Saya mendengar bahwa Arne Slot akan tetap di sana musim depan," jelas Hamann. "Saya pikir ada alasan yang bisa diajukan bahwa mungkin pergantian manajer seharusnya terjadi atau seharusnya sudah terjadi. Namun, Liverpool selalu sangat setia kepada manajer mereka. Dia memenangkan liga musim lalu, tentu saja, jadi saya pikir ini adalah keputusan yang bisa saya terima, dan saya pikir sebagian besar penggemar juga bisa menerimanya, asalkan mereka bisa mengakhiri musim dengan hasil yang memuaskan."
"Mungkin untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, penggemar Liverpool terbelah. Mereka adalah basis penggemar yang sangat berpengetahuan, dan Liverpool biasanya tidak memecat manajer. Itu jelas berubah dalam 10 atau 12 tahun terakhir karena permainan telah berubah, dan manajer harus pergi lebih cepat daripada 20 atau 25 tahun yang lalu. Tapi biasanya, ketika basis penggemar berbalik, itu hanya masalah waktu sebelum manajer harus pergi."
Ketidakpastian semakin meningkat seiring dengan kabar yang mengaitkan Alonso dan kemungkinan kepergiannya
Spekulasi seputar situasi kepelatihan Liverpool semakin memanas dalam beberapa bulan terakhir, dengan mantan gelandang Xabi Alonso sering disebut-sebut sebagai calon potensial jika klub memutuskan untuk melakukan pergantian. Namun, Hamann mengingatkan bahwa mengganti manajer tidak menjamin adanya perbaikan, terutama mengingat ketidakpastian seputar beberapa pemain kunci.
"Kemudian jelas, Anda perlu melihat apa yang terjadi di musim panas setelah Piala Dunia dengan kepergian para pemain, jelas Andy Robertson pergi, Mohamed Salah pergi," tambahnya. "Tapi ya, saya pikir itu adalah keputusan yang bisa dimengerti. Sekarang dengan Arne Slot, saya pikir pendapat terbagi karena apa yang dia lakukan musim lalu."
"Saya pikir ini mungkin pertama kalinya dalam waktu lama opini terbagi sejauh ini. Saya pikir kedua kubu punya alasan, tapi klub harus mengambil keputusan. Dan saya pikir ada begitu banyak ketidakpastian tahun ini. Saya tidak yakin ada jaminan bahwa manajer baru akan mengubah keadaan. Jelas ada banyak pembicaraan tentang Xabi Alonso. Saya tidak yakin apakah dia akan tertarik. Saya yakin mereka pasti sudah menanyakan kepadanya apakah dia akan tertarik jika ada pergantian."
Pertandingan di Old Trafford menjadi ujian pertama
Fokus utama Liverpool kini beralih ke laga tandang yang sangat dinanti di Old Trafford untuk menghadapi Man Utd. Pertandingan ini diperkirakan akan berlangsung sengit, mengingat kedua tim hanya terpaut tiga poin dalam perebutan posisi ketiga. Dengan The Reds yang bertekad mengamankan tiket Liga Champions musim depan, kemenangan akan menjadi tujuan utama mereka saat bertandang ke Manchester.