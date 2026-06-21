"Saya sudah bilang kepadanya agar tetap rendah hati": Pelatih Pantai Gading, Emerse Fae, mengeluhkan "kurangnya sportivitas" seorang pemain tim nasional Jerman

Fae bereaksi dengan tegas; ia menegur bek Eintracht Frankfurt itu setelah pertandingan usai: “Saya bilang kepadanya agar tetap rendah hati,” jelasnya kemudian, lalu menambahkan, “Kami berharap mereka mengembalikan bola kepada kami saat Singo cedera. Mereka adalah negara besar dalam sepak bola, dan kami mencontoh mereka, jadi saya kecewa dengan kurangnya sportivitas mereka.”

Saat itu skornya 1-1. Kapten Pantai Gading, Franck Kessie (29), mencetak gol pembuka untuk tim Afrika pada babak pertama. Penyerang cadangan Jerman, Deniz Undav (29), awalnya menyamakan kedudukan, sebelum akhirnya mencetak gol penentu kemenangan bagi tim favorit tersebut pada masa tambahan waktu.

Berkat kemenangan di menit-menit akhir ini dan hasil imbang tanpa gol antara Ekuador dan Curacao dalam pertandingan paralel Grup E, Jerman dipastikan menjadi juara grup.

Pantai Gading, Ekuador, dan Curacao masih bersaing untuk memperebutkan posisi kedua dan ketiga. Bahkan jika Ekuador menang atas Jerman pada pertandingan terakhir babak penyisihan grup, Pantai Gading hanya membutuhkan hasil imbang melawan Curacao untuk mengamankan posisi kedua, karena mereka telah memenangkan head-to-head melawan Ekuador yang pada saat itu akan memiliki jumlah poin yang sama.