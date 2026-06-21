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Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Falko Blöding

Diterjemahkan oleh

"Saya sudah bilang kepadanya agar tetap rendah hati": Pelatih Pantai Gading, Emerse Fae, mengeluhkan "kurangnya sportivitas" seorang pemain tim nasional Jerman

World Cup
Germany vs Ivory Coast
Germany
Ivory Coast
N. Brown
E. Fae
W. Singo

Pelatih tim nasional Emerse Fae (42) mengkritik perilaku tim Jerman dalam sebuah insiden di menit-menit akhir pertandingan, setelah Pantai Gading kalah 1-2 dari Jerman dalam laga kedua babak penyisihan grup Piala Dunia.

Penyebab kemarahan Faes: Bek kanan timnya, Wilfried Singo (25), mengalami cedera paha saat terjadi duel dengan bek kiri timnas Jerman, Nathaniel Brown (23), di garis samping lapangan pada menit ke-80.

  • Bintang Galatasaray itu mengangkat lengannya dan mengarahkan bola melewati garis ke luar lapangan. Setelah itu, ia mendapat perawatan dan diganti. Singo menutupi wajahnya dengan jersey-nya; kemungkinan besar ia meneteskan air mata karena menyadari bahwa ia mengalami cedera yang cukup parah.

    Sementara itu, Brown melakukan lemparan ke dalam dan memutuskan untuk tidak mengoper bola kembali ke pemain Pantai Gading, melainkan langsung melancarkan serangan Jerman. Hal ini sama sekali tidak disukai oleh Fae.

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  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Emerse Fae kesal pada Nathaniel Brown

    Fae bereaksi dengan tegas; ia menegur bek Eintracht Frankfurt itu setelah pertandingan usai: “Saya bilang kepadanya agar tetap rendah hati,” jelasnya kemudian, lalu menambahkan, “Kami berharap mereka mengembalikan bola kepada kami saat Singo cedera. Mereka adalah negara besar dalam sepak bola, dan kami mencontoh mereka, jadi saya kecewa dengan kurangnya sportivitas mereka.”

    Saat itu skornya 1-1. Kapten Pantai Gading, Franck Kessie (29), mencetak gol pembuka untuk tim Afrika pada babak pertama. Penyerang cadangan Jerman, Deniz Undav (29), awalnya menyamakan kedudukan, sebelum akhirnya mencetak gol penentu kemenangan bagi tim favorit tersebut pada masa tambahan waktu.

    Berkat kemenangan di menit-menit akhir ini dan hasil imbang tanpa gol antara Ekuador dan Curacao dalam pertandingan paralel Grup E, Jerman dipastikan menjadi juara grup.

    Pantai Gading, Ekuador, dan Curacao masih bersaing untuk memperebutkan posisi kedua dan ketiga. Bahkan jika Ekuador menang atas Jerman pada pertandingan terakhir babak penyisihan grup, Pantai Gading hanya membutuhkan hasil imbang melawan Curacao untuk mengamankan posisi kedua, karena mereka telah memenangkan head-to-head melawan Ekuador yang pada saat itu akan memiliki jumlah poin yang sama.

  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Skuad Pantai Gading di Piala Dunia 2026

    PosisiNamaKlub
    GawangYahia FofanaCaykur Rizespor
    GolMohamed KoneRoyal Charleroi SC
    GolAlban LafontPanathinaikos F.C.
    BekEmmanuel AgbadouBeşiktaş
    BekClement AkpaAJ Auxerre
    BekOusmane DiomandeSporting CP
    BekGuela DoueRC Strasbourg
    BekGhislain KonanGil Vicente
    BekOdilon KossounouAtalanta
    BekWilfried SingoGalatasaray
    BekEvan NdickaAS Roma
    GelandangSeko FofanaFC Porto
    GelandangParfait GuiagonSporting Charleroi
    GelandangChrist Inao OulaiTrabzonspor
    GelandangFranck KessieAl-Ahli
    GelandangIbrahim SangareNottingham Forest
    GelandangJean-Mickael SeriNK Maribor
    PenyerangSimon AdingraAS Monaco
    PenyerangAnge-Yoan BonnyInter Milan
    PenyerangAmad DialloManchester United
    PenyerangOumar DiakiteCercle Brugge
    PenyerangYan DiomandeRB Leipzig
    PenyerangEvann GuessandCrystal Palace
    PenyerangNicolas PepeVillarreal
    PenyerangBazoumana ToureTSG Hoffenheim
    PenyerangElye WahiOGC Nice
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