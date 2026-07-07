AFP
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'Saya sudah berjuang sekuat tenaga' - Pertandingan terakhir Cristiano Ronaldo di Piala Dunia berakhir dengan air mata, sementara kapten Portugal itu menunda keputusan pensiun dari tim nasional
Impian Piala Dunia berakhir
Perjalanan Portugal di Piala Dunia berakhir secara dramatis setelah kalah 1-0 dari Spanyol di babak 16 besar di Dallas, akibat gol penentu kemenangan yang dicetak Mikel Merino pada masa tambahan waktu. Eliminasi ini memastikan sang kapten berusia 41 tahun mengakhiri penampilannya di turnamen bergengsi tersebut tanpa pernah mengangkat trofi. Setelah peluit akhir dibunyikan di hadapan 70.000 penonton, penyerang veteran ini tak mampu menahan emosinya saat meninggalkan lapangan sambil menangis. Momen emosional ini mirip dengan kepergiannya melalui terowongan stadion pada edisi 2022 di Qatar.
- Getty Images
Kapten merenungkan masa depan
Saat berbicara kepada media setelah pertandingan, mantan penyerang Manchester United itu mengenang perjalanan kariernya di tim nasional dan menegaskan bahwa ia akan mengambil waktu sebelum membuat keputusan akhir.
Ronaldo menyatakan: "Saya sedih harus meninggalkan Piala Dunia seperti ini. Saya sudah memberikan segalanya. Saya sudah berusaha sebaik mungkin. Ini memang Piala Dunia terakhir saya, ya, tapi sekarang saya akan punya waktu untuk merenung dan berkumpul bersama keluarga. Saya tidak akan mengambil keputusan terburu-buru. Saya tidak memutuskan apa pun di tengah emosi yang meluap. Saat ini, tidak penting apakah saya akan terus [bermain]. Besok saya akan bangun seperti saat saya bangun hari ini: dengan hati nurani yang bersih.
"Saya bermain selama 23 tahun di tim nasional dan meraih tiga gelar. Sebelum Cristiano, Portugal belum pernah meraih apa pun. Kejuaraan Eropa adalah yang paling penting. Bagi saya, tahun 2016 memiliki arti yang sama pentingnya dengan Piala Dunia, sejujurnya."
Ronaldo menyamai rekor yang tidak diinginkan
Meskipun memiliki karier internasional yang legendaris dengan 11 gol dalam enam edisi Piala Dunia, statistik sang penyerang di babak gugur tetap menjadi topik pembicaraan utama di kalangan pakar. Dalam penampilan terakhirnya, ia bermain penuh selama 90 menit dan melepaskan tiga tembakan, namun gagal menaklukkan Unai Simon yang tampil gemilang di gawang Spanyol. Hasil tersebut membuatnya menyamai rekor turnamen berupa delapan kekalahan sepanjang karier, yang juga dipegang oleh Mathew Leckie dan Son Heung-min.
- Getty Images Sport
Era baru menanti Portugal
Tim nasional kini menghadapi masa transisi besar-besaran menyusul keputusan manajer untuk mengundurkan diri setelah tersingkir di babak gugur. Federasi kini harus menunjuk penggantinya untuk membangun kembali skuad menjelang siklus kualifikasi Eropa berikutnya. Mengingat Ronaldo akan berusia 43 tahun saat Euro 2028 digelar, fokus utama kini beralih ke peremajaan tim dan pembentukan generasi baru pemimpin di sepertiga akhir lapangan.
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