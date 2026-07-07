'Saya sudah berjuang sekuat tenaga' - Pertandingan terakhir Cristiano Ronaldo di Piala Dunia berakhir dengan air mata, sementara kapten Portugal itu menunda keputusan pensiun dari tim nasional

Saat berbicara kepada media setelah pertandingan, mantan penyerang Manchester United itu mengenang perjalanan kariernya di tim nasional dan menegaskan bahwa ia akan mengambil waktu sebelum membuat keputusan akhir.

Ronaldo menyatakan: "Saya sedih harus meninggalkan Piala Dunia seperti ini. Saya sudah memberikan segalanya. Saya sudah berusaha sebaik mungkin. Ini memang Piala Dunia terakhir saya, ya, tapi sekarang saya akan punya waktu untuk merenung dan berkumpul bersama keluarga. Saya tidak akan mengambil keputusan terburu-buru. Saya tidak memutuskan apa pun di tengah emosi yang meluap. Saat ini, tidak penting apakah saya akan terus [bermain]. Besok saya akan bangun seperti saat saya bangun hari ini: dengan hati nurani yang bersih.

"Saya bermain selama 23 tahun di tim nasional dan meraih tiga gelar. Sebelum Cristiano, Portugal belum pernah meraih apa pun. Kejuaraan Eropa adalah yang paling penting. Bagi saya, tahun 2016 memiliki arti yang sama pentingnya dengan Piala Dunia, sejujurnya."