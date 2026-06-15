"Saya siap untuk melakukan segalanya dengan benar" - Kylian Mbappé mengakui bahwa ia perlu "meningkatkan performa pertahanannya" agar Prancis bisa menjuarai Piala Dunia 2026

Bintang Real Madrid itu secara mengejutkan mengakui bahwa ia perlu mengubah gaya bermainnya untuk membawa Prancis meraih gelar juara Piala Dunia 2026. Dalam wawancara menjelang laga pembuka Grup I timnya melawan Senegal, Mbappé menanggapi kritik yang telah lama dilontarkan terkait intensitas permainannya saat lawan menguasai bola.

Penyerang ini sepenuhnya menyadari bahwa agar tim asuhan Didier Deschamps dapat melaju di turnamen yang diperluas menjadi 48 tim ini, setiap pemain harus berkontribusi dalam pergerakan bertahan. Menjawab pertanyaan yang diajukan oleh saudaranya, Ethan, Mbappe mengatakan dalam sebuah wawancara dengan Le Parisien: "Saya perlu mengambil langkah maju lainnya dalam hal pertahanan. Saya siap melakukan hal-hal dengan benar karena saya ingin Piala Dunia dengan segala cara! Kita sering membicarakan hal ini karena dia banyak bertahan, jauh lebih banyak daripada saya. Tapi bagus bahwa orang-orang menyoroti aspek ini. Saya selalu menuntut diri sendiri, dan saya pikir saya perlu mengambil langkah maju di bidang itu. Ini hal yang penting bagi tim, dan saya pikir saya harus melakukannya."