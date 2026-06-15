AFP
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"Saya siap untuk melakukan segalanya dengan benar" - Kylian Mbappé mengakui bahwa ia perlu "meningkatkan performa pertahanannya" agar Prancis bisa menjuarai Piala Dunia 2026
Janji Mbappe dalam hal pertahanan
Bintang Real Madrid itu secara mengejutkan mengakui bahwa ia perlu mengubah gaya bermainnya untuk membawa Prancis meraih gelar juara Piala Dunia 2026. Dalam wawancara menjelang laga pembuka Grup I timnya melawan Senegal, Mbappé menanggapi kritik yang telah lama dilontarkan terkait intensitas permainannya saat lawan menguasai bola.
Penyerang ini sepenuhnya menyadari bahwa agar tim asuhan Didier Deschamps dapat melaju di turnamen yang diperluas menjadi 48 tim ini, setiap pemain harus berkontribusi dalam pergerakan bertahan. Menjawab pertanyaan yang diajukan oleh saudaranya, Ethan, Mbappe mengatakan dalam sebuah wawancara dengan Le Parisien: "Saya perlu mengambil langkah maju lainnya dalam hal pertahanan. Saya siap melakukan hal-hal dengan benar karena saya ingin Piala Dunia dengan segala cara! Kita sering membicarakan hal ini karena dia banyak bertahan, jauh lebih banyak daripada saya. Tapi bagus bahwa orang-orang menyoroti aspek ini. Saya selalu menuntut diri sendiri, dan saya pikir saya perlu mengambil langkah maju di bidang itu. Ini hal yang penting bagi tim, dan saya pikir saya harus melakukannya."
- AFP
Membela kapten
Mantan pemain Paris Saint-Germain ini memang sering menjadi bahan perdebatan sengit, namun orang-orang terdekatnya dengan cepat memberikan dukungan. Pemenang Ballon d'Or, Ousmane Dembele, baru-baru ini membalas kritik yang "berlebihan" tersebut, dengan menyatakan bahwa kritik sering kali melampaui ranah sepak bola dan mengabaikan sisi kemanusiaan sebagai seorang ikon global.
Terlepas dari keributan dari luar, status Mbappe di dalam ruang ganti tetap tak tergoyahkan. Ia terus menjadi titik fokus taktis dan emosional bagi Les Bleus, dengan rekan-rekan setimnya memandangnya sebagai pemimpin yang sangat dibutuhkan untuk menavigasi lingkungan bertekanan tinggi dalam kampanye Piala Dunia.
Dukungan bagi Wenger di Bernabeu
Potensi pertahanan pemain asal Prancis ini muncul setelah musim domestik yang penuh tantangan di Spanyol, di mana ia sering dijadikan "kambing hitam" atas penampilan Real Madrid yang tidak konsisten. Manajer legendaris Arsene Wenger mencatat bahwa Mbappé bergabung dengan tim Real Madrid yang biasa-biasa saja dan secara tidak adil menjadi sasaran kritik akibat masa transisi klub tersebut.
Mantan bos Arsenal itu tetap yakin bahwa pemain berusia 27 tahun itu siap untuk turnamen besar, dengan mengutip kebugaran fisiknya dibandingkan dengan bintang-bintang lain yang mungkin tiba di Amerika Serikat dalam kondisi kelelahan total. Keyakinan tersebut didasarkan pada anggapan bahwa Mbappe yang termotivasi dan segar adalah senjata paling berbahaya di dunia sepak bola.
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Mengejar kejayaan abadi di Piala Dunia
Mbappe sudah memiliki catatan prestasi Piala Dunia yang legendaris, dengan mencetak 12 gol di edisi 2018 dan 2022. Ia terkenal karena membawa Prancis meraih gelar juara saat masih remaja di Rusia, sebelum menjadi peraih Sepatu Emas di Qatar, di mana ia mencetak hat-trick bersejarah dalam kekalahan di final melawan Argentina.
Kini, sang striker berada di ambang rekor sepanjang masa Miroslav Klose dengan 16 gol di Piala Dunia. Jika ia mampu memadukan penyelesaian akhir yang tajam dengan kerja keras di lini pertahanan yang telah dijanjikannya, Prancis akan sangat sulit dihentikan saat mereka memulai perjuangan mereka di MetLife Stadium.