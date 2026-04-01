"Saya siap menerima pemotongan gaji" - Joao Cancelo memberikan petunjuk kuat soal transfer di tengah masa peminjamannya di Barcelona

Sebagai lulusan akademi Benfica yang bergengsi, Cancelo hanya tampil sekali di tim senior klub raksasa Portugal itu pada musim 2013-14 sebelum membuktikan dirinya sebagai salah satu bek sayap terbaik Eropa saat membela Valencia, Juventus, dan Manchester City. Dalam wawancara jujurnya dengan Canal 11, sang bek mengungkapkan bahwa jika ia kembali ke Estadio da Luz, hal itu lebih didorong oleh ikatan emosional daripada imbalan finansial. Ia berkata: “Saya sudah mendapatkan lebih dari yang saya harapkan, tapi bermain untuk Benfica itu seperti bermain basket; itu karena cinta pada permainan. Saya siap untuk menurunkan gaji saya.”