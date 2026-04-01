"Saya siap menerima pemotongan gaji" - Joao Cancelo memberikan petunjuk kuat soal transfer di tengah masa peminjamannya di Barcelona
Bintang Portugal mempertimbangkan berbagai pilihan
Bek sayap berusia 31 tahun ini sedang menjalani masa peminjaman yang produktif di Catalonia, dengan mencetak satu gol dan empat assist dalam 12 penampilan sejak kedatangannya pada Januari lalu. Meskipun Barcelona dilaporkan sangat ingin menjadikan kepindahannya permanen pada musim panas ini, klub induk Cancelo, Al-Hilal, masih memegang hak registrasinya hingga Juni 2027. Meskipun fokus utamanya saat ini adalah membantu Blaugrana, sang bek kini secara terbuka mengungkapkan keinginannya yang mendalam untuk pada akhirnya kembali ke klub tempat perjalanan profesionalnya dimulai.
Kembali ke Lisbon yang romantis
Sebagai lulusan akademi Benfica yang bergengsi, Cancelo hanya tampil sekali di tim senior klub raksasa Portugal itu pada musim 2013-14 sebelum membuktikan dirinya sebagai salah satu bek sayap terbaik Eropa saat membela Valencia, Juventus, dan Manchester City. Dalam wawancara jujurnya dengan Canal 11, sang bek mengungkapkan bahwa jika ia kembali ke Estadio da Luz, hal itu lebih didorong oleh ikatan emosional daripada imbalan finansial. Ia berkata: “Saya sudah mendapatkan lebih dari yang saya harapkan, tapi bermain untuk Benfica itu seperti bermain basket; itu karena cinta pada permainan. Saya siap untuk menurunkan gaji saya.”
Kendala keuangan dan strategi transfer
Prospek kepindahan permanen ke Barcelona masih rumit karena Al-Hilal tampaknya tidak akan menyetujui transfer gratis untuk pemain yang mereka datangkan dari Manchester City seharga €25 juta (£21,2 juta) pada musim panas 2024. Meskipun situasi keuangan Barcelona yang rapuh mengharuskan mereka melakukan perekrutan dengan biaya rendah, klub raksasa asal Arab Saudi itu akan bersikeras meminta biaya transfer yang signifikan untuk mengembalikan investasi awal mereka. Akibatnya, kesediaan sang bek untuk menerima pemotongan gaji yang besar bisa menjadi faktor penentu dalam memecahkan kebuntuan saat ini antara ketiga pihak, sementara ada kemungkinan juga Benfica akan ikut campur setelah pengakuannya yang terbaru.
Negosiasi penting dan target Eropa
Tim Barcelona asuhan Hansi Flick saat ini memimpin empat poin atas Real Madrid di puncak klasemen La Liga dengan hanya tersisa sembilan pertandingan, dan juga sedang mempersiapkan diri untuk laga perempat final Liga Champions yang sangat krusial melawan Atlético Madrid. Cancelo kini harus menyeimbangkan ambisi karier jangka panjangnya dengan tuntutan taktis mendesak ini seiring musim mendekati fase krusialnya. Penampilannya selama periode krusial ini pada akhirnya akan menentukan seberapa besar pengaruh yang dimiliki Barcelona saat mereka akhirnya duduk untuk bernegosiasi mengenai kesepakatan permanen dengan Al-Hilal.