Norbert Schmidt
Diterjemahkan oleh
'Saya siap mati untuknya!' - Rekrutan baru Real Madrid Yan Diomande memuji Jose Mourinho setelah kepindahan transfer 'impian'
Sebuah 'mimpi' yang menjadi kenyataan di Bernabeu
Diomande berbicara untuk pertama kalinya sebagai rekrutan termahal sepanjang sejarah Real Madrid, dengan mengungkapkan kebanggaannya yang luar biasa setelah merampungkan kepindahan ke Bernabeu. Winger berusia 19 tahun itu, yang muncul sebagai salah satu talenta paling menarik di Eropa, mengakui bahwa minat dari raksasa Spanyol tersebut membuatnya tercengang. "Rasanya seperti mimpi karena tidak ada klub yang lebih besar," kata Diomande kepada SportyTV. "Sejak saat saya mengetahuinya, saya tidak bisa tidur. Saya tidak percaya. Saya berbicara dengan Juni [Calafat] lalu saya berbicara dengan pelatih. Saya terkejut karena dia berbicara bahasa Prancis."
Perjalanan pemain Pantai Gading itu ke puncak berlangsung sangat cepat, dan dia bergabung dengan ruang ganti yang sudah dipenuhi para superstar seperti Kylian Mbappe dan Jude Bellingham. Terlepas dari besarnya tekanan, Diomande tetap membumi tetapi ambisius, dengan menyatakan bahwa dia "bangga dan bahagia karena saya telah mewujudkan impian saya."
- Laci Perenyi
Sentuhan personal Mourinho dalam kesepakatan itu
Faktor penting dalam keputusan Diomande adalah keterlibatan langsung Mourinho. "Special One" melakukan berbagai upaya untuk memastikan pemain muda itu merasa dihargai, termasuk menelepon pada dini hari untuk menjembatani jarak. "Mourinho bangun pukul 5 pagi untuk berbicara dengan saya. Itu berarti dia penting," ungkap Diomande. "Ketika Madrid memanggil Anda, Anda tidak bisa mengatakan tidak, jadi saya berkata: 'Jika mereka menginginkan saya, di sanalah saya akan berada'."
Saat tiba, hubungan antara pemain dan pelatih itu langsung terjalin kuat. Diomande mengingat pertemuan pertama mereka: "Begitu saya tiba, dia berkata kepada saya: 'Saya berjanji kepada Anda bahwa Anda akan menjadi bagian dari tim saya, dan sekarang Anda ada di sini.' Dan saya mengatakan kepadanya: 'Saya senang bekerja dengan Anda karena Anda yang terbaik.' Saya bisa belajar banyak darinya; dia adalah pelatih yang tepat untuk melanjutkan perkembangan saya. Saya siap mati untuknya."
Mourinho mengklarifikasi perannya dalam transfer
Meski sang pemain jelas terpikat dengan bos barunya, Mourinho cepat menegaskan perannya sendiri dalam proses perekrutan. Dalam wawancara terpisah, sang manajer mengungkapkan bahwa ia tidak secara eksplisit meminta perekrutan winger tersebut saat kembali ke kursi pelatih.
"Tidak, saya tidak meminta siapa pun," kata Mourinho ketika ditanya soal kesepakatan itu. "Saya datang tanpa menuntut satu pemain pun, setelah melihat skuad dengan saksama dan mengetahui persis apa yang saya ingin terjadi."
Namun, ia mengakui bahwa ketika klub menghadirkan peluang untuk merekrut talenta dengan kualitas selangka itu, kesempatan tersebut mustahil dilewatkan.
"Mencari pemain sayap [seperti Diomande] yang cepat, agresif, dan bisa bermain di kedua sisi bukan hal mudah, itu sangat sulit," tambah Mourinho. "Ditambah lagi fakta bahwa dia masih muda, punya ruang untuk berkembang, dan memiliki banyak tahun di depannya di Real Madrid... ketika peluang itu muncul, saya tidak ingin mempermasalahkan apakah harganya 120, 80, 40, atau 20 [juta]."
- AFP
Dari debut di Leganes menuju status Galactico
Perjalanan Diomande menuju Real Madrid mencakup sebuah kaitan puitis dengan rumah barunya. Ia menjalani debut profesionalnya di Bernabeu saat bermain untuk Leganes, klub yang hingga kini tetap sangat ia hormati karena memberinya kesempatan pertama di dunia sepakbola. "Ini adalah kehendak Tuhan. Saya sangat percaya kepada Tuhan," tambah Diomande. "Ini benar-benar sebuah kebetulan. Saya hanya ingin menikmati setiap hari. Dari pertandingan itu saya ingat bertukar jersey dengan Mbappe, dan hari ini kami berada di ruang ganti yang sama sambil tertawa bersama. Saya tidak akan pernah melupakan Leganes karena itu adalah satu-satunya klub yang memberi saya kesempatan untuk menunjukkan kualitas saya".
Fleksibilitas Diomande diperkirakan akan menjadi aset besar bagi Real Madrid saat mereka berupaya mendominasi La Liga dan kompetisi Eropa pada musim mendatang.
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