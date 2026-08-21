Meski sang pemain jelas terpikat dengan bos barunya, Mourinho cepat menegaskan perannya sendiri dalam proses perekrutan. Dalam wawancara terpisah, sang manajer mengungkapkan bahwa ia tidak secara eksplisit meminta perekrutan winger tersebut saat kembali ke kursi pelatih.

"Tidak, saya tidak meminta siapa pun," kata Mourinho ketika ditanya soal kesepakatan itu. "Saya datang tanpa menuntut satu pemain pun, setelah melihat skuad dengan saksama dan mengetahui persis apa yang saya ingin terjadi."

Namun, ia mengakui bahwa ketika klub menghadirkan peluang untuk merekrut talenta dengan kualitas selangka itu, kesempatan tersebut mustahil dilewatkan.

"Mencari pemain sayap [seperti Diomande] yang cepat, agresif, dan bisa bermain di kedua sisi bukan hal mudah, itu sangat sulit," tambah Mourinho. "Ditambah lagi fakta bahwa dia masih muda, punya ruang untuk berkembang, dan memiliki banyak tahun di depannya di Real Madrid... ketika peluang itu muncul, saya tidak ingin mempermasalahkan apakah harganya 120, 80, 40, atau 20 [juta]."