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"Saya siap" - Jurgen Klopp melakukan pembicaraan dengan pihak Jerman sambil mempersiapkan kembalinya yang sensasional ke dunia kepelatihan
Klopp muncul sebagai kandidat terkuat di Jerman
Klopp telah mengonfirmasi bahwa DFB telah menghubunginya terkait kemungkinan menggantikan Nagelsmann sebagai pelatih kepala timnas Jerman, menyusul pengunduran diri Nagelsmann setelah penampilan mengecewakan timnas Jerman di Piala Dunia, yang berakhir dengan tersingkirnya mereka di babak 32 besar oleh Paraguay. Saat berbicara di New York dalam kapasitasnya sebagai komentator untuk Magenta TV, Klopp mengakui adanya kontak dengan federasi tersebut. Meskipun belum ada kesepakatan yang tercapai, pembicaraan sedang berlangsung seiring upaya Jerman mencari pelatih yang akan memimpin timnas memasuki era baru.
- Getty Images Sport
Klopp mengonfirmasi telah melakukan kontak dengan DFB
Klopp menanggapi spekulasi tersebut secara langsung saat tampil di televisi, dan mengonfirmasi bahwa DFB telah menghubunginya sebagai bagian dari upaya mereka mencari manajer baru. Ia juga menekankan bahwa pembicaraan masih berlangsung karena komitmennya saat ini.
"Julian telah mengundurkan diri dan [federasi] sedang mengurus suksesi serta telah menghubungi saya dalam rangka pertimbangan tersebut," kata Klopp.
Mantan manajer Liverpool itu juga menegaskan bahwa ia telah pulih dari kelelahan yang membuatnya meninggalkan Anfield dua tahun lalu.
"Sekitar dua tahun lalu saya berhenti di Liverpool dan mengatakan bahwa saya tidak memiliki energi untuk pekerjaan lain atau untuk satu tahun lagi bersama Liverpool," tambahnya. "Sejak saat itu, saya sudah lebih dari sekadar pulih, saya siap."
Klopp menginginkan perubahan yang berarti
Klopp meyakini bahwa Jerman membutuhkan reformasi besar-besaran setelah serangkaian penampilan mengecewakan di turnamen-turnamen besar. Ia menegaskan bahwa perubahan struktural—bukan sekadar menunjuk manajer baru—adalah hal yang sangat penting.
"Sepak bola Jerman jelas sedang berada di titik balik saat ini," jelas Klopp. "Kini kita perlu melakukan perubahan secara mendasar. Entah pada akhirnya itu saya atau siapa pun, hal itu tidak mengubah fakta bahwa perubahan memang diperlukan."
- (C)Getty Images
Pembicaraan mengenai kemungkinan penunjukan tersebut masih berlanjut
DFB tampaknya akan melanjutkan negosiasi dengan Klopp sambil menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan perannya saat ini sebagai kepala sepak bola global di Red Bull. Tercapainya kesepakatan akan bergantung pada kemampuan kedua belah pihak untuk mencapai titik temu mengenai arah tim nasional serta aspek-aspek praktis terkait kemungkinan pengunduran dirinya dari jabatannya saat ini.
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