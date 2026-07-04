"Saya siap" - Jurgen Klopp melakukan pembicaraan dengan pihak Jerman sambil mempersiapkan kembalinya yang sensasional ke dunia kepelatihan

Klopp menanggapi spekulasi tersebut secara langsung saat tampil di televisi, dan mengonfirmasi bahwa DFB telah menghubunginya sebagai bagian dari upaya mereka mencari manajer baru. Ia juga menekankan bahwa pembicaraan masih berlangsung karena komitmennya saat ini.

"Julian telah mengundurkan diri dan [federasi] sedang mengurus suksesi serta telah menghubungi saya dalam rangka pertimbangan tersebut," kata Klopp.

Mantan manajer Liverpool itu juga menegaskan bahwa ia telah pulih dari kelelahan yang membuatnya meninggalkan Anfield dua tahun lalu.

"Sekitar dua tahun lalu saya berhenti di Liverpool dan mengatakan bahwa saya tidak memiliki energi untuk pekerjaan lain atau untuk satu tahun lagi bersama Liverpool," tambahnya. "Sejak saat itu, saya sudah lebih dari sekadar pulih, saya siap."