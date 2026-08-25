Chelsea memulai babak baru dengan cara spektakuler ketika Alonso memastikan kemenangan 3-2 atas Fulham dalam laga Premier League pertamanya sebagai pelatih. Serangan Chelsea terlihat hidup kembali sejak peluit pertama, dengan Palmer berperan sebagai arsitek utama dalam penampilan yang menunjukkan bahwa ia sudah sepenuhnya melupakan frustrasi akibat cedera pada musim 2025-26. Palmer memberikan assist untuk gol pembuka Joao Pedro hanya 32 detik setelah kick-off dan kemudian turut mencetak gol, memastikan Chelsea memulai musim mereka dengan kemenangan.

Penyerang itu, yang gagal masuk ke skuad Piala Dunia Inggris karena minimnya waktu bermain musim lalu, ditanya seberapa siap dirinya menghadapi tantangan ke depan. Ia menjawab sambil tersenyum, dengan mengatakan: "Apa kamu tidak menonton pertandingannya? Saya cuma bercanda, saya siap, tahu," kata Palmer kepada Sky Sport. "Itu musim yang sulit dengan cedera dan sebagainya, tetapi sepanjang musim panas dan sejak saya kembali, saya bekerja ekstra keras. Jelas dengan cedera yang saya alami, saya harus mencoba mencegahnya dan bekerja ekstra keras setiap hari. Saya tahu bakat yang saya miliki sehingga saya bisa menampilkan performa seperti itu."