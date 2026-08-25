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'Saya siap' - Cole Palmer kirim peringatan kepada Premier League setelah menginspirasi Chelsea meraih kemenangan mendebarkan atas Fulham
Palmer bersinar saat era Alonso dimulai
Chelsea memulai babak baru dengan cara spektakuler ketika Alonso memastikan kemenangan 3-2 atas Fulham dalam laga Premier League pertamanya sebagai pelatih. Serangan Chelsea terlihat hidup kembali sejak peluit pertama, dengan Palmer berperan sebagai arsitek utama dalam penampilan yang menunjukkan bahwa ia sudah sepenuhnya melupakan frustrasi akibat cedera pada musim 2025-26. Palmer memberikan assist untuk gol pembuka Joao Pedro hanya 32 detik setelah kick-off dan kemudian turut mencetak gol, memastikan Chelsea memulai musim mereka dengan kemenangan.
Penyerang itu, yang gagal masuk ke skuad Piala Dunia Inggris karena minimnya waktu bermain musim lalu, ditanya seberapa siap dirinya menghadapi tantangan ke depan. Ia menjawab sambil tersenyum, dengan mengatakan: "Apa kamu tidak menonton pertandingannya? Saya cuma bercanda, saya siap, tahu," kata Palmer kepada Sky Sport. "Itu musim yang sulit dengan cedera dan sebagainya, tetapi sepanjang musim panas dan sejak saya kembali, saya bekerja ekstra keras. Jelas dengan cedera yang saya alami, saya harus mencoba mencegahnya dan bekerja ekstra keras setiap hari. Saya tahu bakat yang saya miliki sehingga saya bisa menampilkan performa seperti itu."
- AFP
Lapar menghadapi musim panjang yang menanti
Bagi Palmer, start sukses itu baru awal dari apa yang ia harapkan bisa menjadi rangkaian performa konsisten. Penyerang itu mengakui bahwa waktu yang dihabiskannya untuk menyaksikan dari pinggir lapangan telah mengubah perspektifnya terhadap permainan, menanamkan tingkat keterlibatan emosional yang jarang ia tunjukkan di masa lalu. Dengan berfokus pada pencegahan cedera dan kondisi fisik, ia telah membangun fondasi yang seharusnya memungkinkannya menghadapi kerasnya satu kampanye penuh Premier League.
Palmer menegaskan kembali bahwa fokusnya sekarang sepenuhnya tertuju pada masa depan dan menjaga standar yang ditetapkan pada laga pembuka musim. "Biasanya saya bukan orang yang emosional, orang-orang yang mengenal saya tahu saya biasanya tidak terlalu memikirkan hal-hal dalam hidup, tetapi selama musim panas saya beristirahat, saya memulihkan diri, dan ya, saya siap, dan saya lapar," tambahnya.
- Imagn
Lini serang baru Chelsea mulai padu
Kombinasi permainan antara Palmer, Morgan Rogers, dan Joao Pedro menjadi sorotan pada sore hari itu, mendorong Alonso memuji lini serangnya yang istimewa atas kemampuan mereka menciptakan momen yang mengubah jalannya pertandingan di bawah tekanan. Susunan taktik sang manajer memungkinkan Palmer bergerak ke ruang-ruang berbahaya, yang pada akhirnya berujung pada gol penentunya pada menit ke-49.
Alonso pun cepat memuji dampak dari pemain bintangnya itu, dengan mengatakan kepada Sky Sports: "Saya sangat menikmati penampilannya. Dia bermain dengan tanggung jawab dan kedewasaan, tetapi juga dengan kebebasan. Sangat penting bagi saya bahwa kami bisa mengeluarkan kemampuan terbaik Cole. Saya senang untuknya dan jika kami ingin menjadi tim yang bagus, maka kami membutuhkan Cole yang hebat."
- Getty Images Sport
Rogers memuji Palmer yang "haus"
Rogers, yang terkesan dengan kontribusi rekan setimnya dalam kemenangan itu, mencatat semangat membara dalam diri Palmer selama agenda pramusim. Rogers menjadi pemain Chelsea pertama sejak Christopher Nkunku pada Desember 2023 yang mencetak gol pada debutnya di Premier League untuk klub tersebut, tetapi ia menghabiskan sebagian besar wawancara pascalaga dengan memuji Palmer.
"Semua orang tahu seberapa bagus dia," kata Rogers. "Jelas, dia mengalami musim yang sulit karena cedera dan hal-hal semacam itu tahun lalu, dan Anda bisa melihat dari matanya pada pramusim dan latihan bahwa dia siap membuktikan orang-orang salah. Anda melihat itu dari penampilannya tadi, pemain terbaik di lapangan dengan selisih jauh, dan memang itulah yang dia lakukan. Senang rasanya memiliki dia di pihak kami."
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