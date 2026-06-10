"Saya siap" - Chris Richards tetap bermain meski mengalami cedera pergelangan kaki, sementara pemain kunci Timnas AS ini menanti momen di Piala Dunia

Rehabilitasi tidak terlalu menyenangkan, kata Richards, tapi itu perlu. Diagnosis awal menyebutkan dia akan pulih dari hari ke hari, tapi dia tahu kenyataannya tidak begitu. Sejak awal, dia tahu akan butuh "dua atau tiga minggu" latihan di luar lapangan untuk mencapai kondisi yang diinginkan.

"Saya pikir dengan cedera pergelangan kaki, hal ini bisa diprediksi," katanya. "Palace ingin saya bisa bermain di final Conference League, yang saya pahami karena ini adalah final. Saya juga butuh dua hari untuk sampai [ke AS], jadi mungkin cedera ini sedikit memburuk selama penerbangan, tetapi bagi saya, hal ini sudah saya duga. Saya pernah mengalami cedera pergelangan kaki sebelumnya, dan tidak ada kemunduran yang signifikan. Ini hanya soal memperlambat laju, lalu melihat bagaimana rasanya saat kembali ke lapangan. Terkadang, prosesnya bisa memakan waktu sedikit lebih lama dari yang diharapkan."

Setidaknya begitulah pandangan manajer USMNT, Mauricio Pochettino. Menjelang pertandingan perpisahan tim melawan Jerman, pelatih asal Argentina itu mengungkapkan kekecewaannya terhadap situasi Richards. Ia mengaku menerima sinyal yang bertentangan mengenai kondisi kesehatan sang bek, dan semakin lama sinyal tersebut bertentangan, semakin ia khawatir tentang Piala Dunia.

Pochettino mengatakan USMNT telah bekerja berdasarkan informasi yang menunjukkan bahwa Richards mungkin bisa kembali bermain pada final Liga Konferensi Crystal Palace melawan Rayo Vallecano, di mana pada akhirnya ia hanya bisa diturunkan sebagai pemain cadangan. Dari situ, harapan beralih ke Senegal, lalu Jerman. Namun, setiap kali itu, jadwalnya mundur.

Pochettino mengakui bahwa hal itu sangat membuatnya frustrasi, terutama mengingat betapa pentingnya Richards bagi tim.

"Apa yang saya katakan didasarkan pada informasi yang kami terima, dan terkadang tidak ada kejelasan," kata Pochettino. "Pada akhirnya, kami bisa berharap Chris bisa bermain, tapi kami akan menghadapi situasi di mana pemain tersebut kembali tanpa bertanding [selama sebulan]. Setelah itu, kami harus memutuskan apakah dia dalam kondisi prima untuk bertanding atau tidak, dan waktu di Piala Dunia sangat terbatas."

Sementara itu, Richards tetap optimis sepanjang proses ini. Dia mengatakan bahwa dia berulang kali memberi tahu Pochettino bahwa dia tidak khawatir.

"Setiap kali mereka menanyakan hal itu, saya katakan bahwa saya baik-baik saja," kata Richards. "Bahkan saat pertama kali masuk ke kamp, saya katakan bahwa saya baik-baik saja. Sekarang, saya pikir mereka telah melihat perkembangan selama beberapa minggu terakhir, dan mereka pasti telah melihat saya secara langsung. Saya pikir penampilan saya di lapangan sekarang sudah bagus. Setiap kali, saya katakan kepada mereka bahwa saya siap, jadi apa pun yang mereka putuskan pada hari Jumat, saya akan mendukung mereka, tetapi saya ingin berada di lapangan."