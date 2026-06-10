"Saya siap" - Chris Richards tetap bermain meski mengalami cedera pergelangan kaki, sementara pemain kunci Timnas AS ini menanti momen di Piala Dunia

IRVINE, California -- Selama 27 hari terakhir, perhatian dunia sepak bola Amerika Serikat tertuju pada Chris Richards. Lebih tepatnya, perhatian itu tertuju pada pergelangan kakinya.
Impian tim nasional pria AS untuk lolos ke Piala Dunia, setidaknya sebagian, bergantung pada pergelangan kaki itu, itulah sebabnya hal ini menjadi berita utama musim panas menjelang turnamen tersebut. Pada hari Rabu, hanya dua hari sebelum pertandingan pembuka USMNT melawan Paraguay, Richards berbicara kepada media untuk pertama kalinya musim panas ini. Selama percakapan itu, ia mengucapkan dua kata yang sangat ingin didengar semua orang: "Saya siap."
Menurut Richards, ia sebenarnya sudah siap sejak awal. Namun, pergelangan kakinya menceritakan kisah yang sedikit berbeda. Setelah tiba di kamp setelah kemenangan Crystal Palace di Conference League, Richards diperkenalkan secara bertahap ke dalam skuad USMNT. Waktunya di Atlanta sebagian besar dihabiskan untuk rehabilitasi mandiri sebelum ia beralih ke sesi latihan ringan. Bek tersebut kemudian berlatih penuh untuk pertama kalinya pada Senin di Irvine tanpa masalah. Selasa membawa hal yang sama.
Dia mungkin belum 100 persen, akunya, dan jalannya menuju Piala Dunia tentu saja tidak ideal, tetapi Richards menekankan bahwa dia yakin sudah siap melakukan apa pun yang diperlukan untuk negaranya musim panas ini.
"Saya tidak akan menempatkan diri dalam posisi ini jika saya tidak yakin bisa melakukan segalanya," katanya. "Saya pikir bagian dari bermain olahraga ini adalah Anda akan mengalami rasa sakit pada suatu saat, dan saya sepenuhnya menerima itu asalkan secara fungsional saya baik-baik saja. Itu adalah hal utama bagi saya."
Kondisi fisik Richards adalah prioritas nomor satu bagi USMNT. Tentu saja, hal ini juga sangat penting bagi Richards, terutama setelah apa yang dialaminya menjelang Piala Dunia terakhir.