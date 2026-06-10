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Chris Richards GFXGOAL
Ryan Tolmich

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"Saya siap" - Chris Richards tetap bermain meski mengalami cedera pergelangan kaki, sementara pemain kunci Timnas AS ini menanti momen di Piala Dunia

Analysis
USA
C. Richards
FEATURES
USA vs Paraguay
Paraguay
World Cup

Kondisi sang bek memang masih belum pasti, tetapi setelah mengikuti latihan penuh sepanjang pekan ini, Richards sangat ingin bermain pada hari Jumat

IRVINE, California -- Selama 27 hari terakhir, perhatian dunia sepak bola Amerika Serikat tertuju pada Chris Richards. Lebih tepatnya, perhatian itu tertuju pada pergelangan kakinya.

Impian tim nasional pria AS untuk lolos ke Piala Dunia, setidaknya sebagian, bergantung pada pergelangan kaki itu, itulah sebabnya hal ini menjadi berita utama musim panas menjelang turnamen tersebut. Pada hari Rabu, hanya dua hari sebelum pertandingan pembuka USMNT melawan Paraguay, Richards berbicara kepada media untuk pertama kalinya musim panas ini. Selama percakapan itu, ia mengucapkan dua kata yang sangat ingin didengar semua orang: "Saya siap."

Menurut Richards, ia sebenarnya sudah siap sejak awal. Namun, pergelangan kakinya menceritakan kisah yang sedikit berbeda. Setelah tiba di kamp setelah kemenangan Crystal Palace di Conference League, Richards diperkenalkan secara bertahap ke dalam skuad USMNT. Waktunya di Atlanta sebagian besar dihabiskan untuk rehabilitasi mandiri sebelum ia beralih ke sesi latihan ringan. Bek tersebut kemudian berlatih penuh untuk pertama kalinya pada Senin di Irvine tanpa masalah. Selasa membawa hal yang sama.

Dia mungkin belum 100 persen, akunya, dan jalannya menuju Piala Dunia tentu saja tidak ideal, tetapi Richards menekankan bahwa dia yakin sudah siap melakukan apa pun yang diperlukan untuk negaranya musim panas ini.

"Saya tidak akan menempatkan diri dalam posisi ini jika saya tidak yakin bisa melakukan segalanya," katanya. "Saya pikir bagian dari bermain olahraga ini adalah Anda akan mengalami rasa sakit pada suatu saat, dan saya sepenuhnya menerima itu asalkan secara fungsional saya baik-baik saja. Itu adalah hal utama bagi saya."

Kondisi fisik Richards adalah prioritas nomor satu bagi USMNT. Tentu saja, hal ini juga sangat penting bagi Richards, terutama setelah apa yang dialaminya menjelang Piala Dunia terakhir.

  • Chris Richards Crystal Palace 2025-26Getty

    'Sejujurnya, aku takut akan hal terburuk'

    Begitu dia terjatuh, Richards mengakui, pikiran-pikiran itu memang terlintas di benaknya. Dia sempat absen di Piala Dunia terakhir akibat cedera yang dialaminya menjelang turnamen, cedera yang tak bisa disembuhkannya tepat waktu untuk Piala Dunia di Qatar. Jadi, ketika pergelangan kakinya terkilir hanya beberapa minggu sebelum pemusatan latihan Timnas AS, pikiran itu pasti terlintas di benak Richards: jangan lagi.

    "Saat pertama kali mengalami cedera, saya sangat terpukul," katanya. "Sejujurnya, saya takut akan hal terburuk, tetapi saya memaksakan diri untuk kembali ke lapangan guna membuktikan pada diri sendiri bahwa hal itu bisa dilakukan."

    Pada akhirnya, hal itu tidak sepenuhnya bisa dilakukan. Ia absen dalam pertandingan terakhir Premier League Palace musim ini melawan Arsenal, yang menurut pelatih Oliver Glasner disebabkan oleh robekan ligamen pergelangan kaki. Kemudian, dalam final Conference League melawan Rayo Vallecano, ia menjadi cadangan yang tidak dimainkan. Pada saat itu, ia sudah cukup percaya diri untuk tahu bahwa ia akan siap untuk musim panas. Namun, momen-momen awalnya? Itu menakutkan.

    "Saat saya mendapat diagnosis setelah pertandingan, pergelangan kaki saya bengkak besar, dan saya keluar lapangan dengan sepatu penyangga dan tongkat," kenangnya. "Setelah mendapat diagnosis, saya berpikir, 'Baiklah, oke, apa pun yang diperlukan, saya harus siap untuk pertandingan pertama ini.' Saya pikir kali pertama saya benar-benar menyadari bahwa saya bisa 100 persen untuk Jumat itu mungkin minggu lalu.

    "Saya berpikir, 'Baiklah, bagaimana cara saya mempersiapkan diri untuk pertandingan melawan Paraguay ini?' dan itulah yang telah saya lakukan selama 24 jam sehari. Saya telah melakukan pemulihan dan melakukan apa pun yang diperlukan agar bisa bermain di pertandingan pertama ini."

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  • Mauricio Pochettino USMNT 2026Getty Images

    Proses pemulihan

    Rehabilitasi tidak terlalu menyenangkan, kata Richards, tapi itu perlu. Diagnosis awal menyebutkan dia akan pulih dari hari ke hari, tapi dia tahu kenyataannya tidak begitu. Sejak awal, dia tahu akan butuh "dua atau tiga minggu" latihan di luar lapangan untuk mencapai kondisi yang diinginkan.

    "Saya pikir dengan cedera pergelangan kaki, hal ini bisa diprediksi," katanya. "Palace ingin saya bisa bermain di final Conference League, yang saya pahami karena ini adalah final. Saya juga butuh dua hari untuk sampai [ke AS], jadi mungkin cedera ini sedikit memburuk selama penerbangan, tetapi bagi saya, hal ini sudah saya duga. Saya pernah mengalami cedera pergelangan kaki sebelumnya, dan tidak ada kemunduran yang signifikan. Ini hanya soal memperlambat laju, lalu melihat bagaimana rasanya saat kembali ke lapangan. Terkadang, prosesnya bisa memakan waktu sedikit lebih lama dari yang diharapkan."

    Setidaknya begitulah pandangan manajer USMNT, Mauricio Pochettino. Menjelang pertandingan perpisahan tim melawan Jerman, pelatih asal Argentina itu mengungkapkan kekecewaannya terhadap situasi Richards. Ia mengaku menerima sinyal yang bertentangan mengenai kondisi kesehatan sang bek, dan semakin lama sinyal tersebut bertentangan, semakin ia khawatir tentang Piala Dunia.

    Pochettino mengatakan USMNT telah bekerja berdasarkan informasi yang menunjukkan bahwa Richards mungkin bisa kembali bermain pada final Liga Konferensi Crystal Palace melawan Rayo Vallecano, di mana pada akhirnya ia hanya bisa diturunkan sebagai pemain cadangan. Dari situ, harapan beralih ke Senegal, lalu Jerman. Namun, setiap kali itu, jadwalnya mundur.

    Pochettino mengakui bahwa hal itu sangat membuatnya frustrasi, terutama mengingat betapa pentingnya Richards bagi tim.

    "Apa yang saya katakan didasarkan pada informasi yang kami terima, dan terkadang tidak ada kejelasan," kata Pochettino. "Pada akhirnya, kami bisa berharap Chris bisa bermain, tapi kami akan menghadapi situasi di mana pemain tersebut kembali tanpa bertanding [selama sebulan]. Setelah itu, kami harus memutuskan apakah dia dalam kondisi prima untuk bertanding atau tidak, dan waktu di Piala Dunia sangat terbatas."

    Sementara itu, Richards tetap optimis sepanjang proses ini. Dia mengatakan bahwa dia berulang kali memberi tahu Pochettino bahwa dia tidak khawatir.

    "Setiap kali mereka menanyakan hal itu, saya katakan bahwa saya baik-baik saja," kata Richards. "Bahkan saat pertama kali masuk ke kamp, saya katakan bahwa saya baik-baik saja. Sekarang, saya pikir mereka telah melihat perkembangan selama beberapa minggu terakhir, dan mereka pasti telah melihat saya secara langsung. Saya pikir penampilan saya di lapangan sekarang sudah bagus. Setiap kali, saya katakan kepada mereka bahwa saya siap, jadi apa pun yang mereka putuskan pada hari Jumat, saya akan mendukung mereka, tetapi saya ingin berada di lapangan."

  • Chris Richards USMNTGetty Images

    Pentingnya kepemimpinan

    Kehadiran Richards pada Jumat nanti akan menjadi dorongan besar bagi USMNT, terutama berkat kemajuan pesat yang ia capai selama setahun terakhir. Sebelum Piala Emas musim panas lalu, ia sudah menjadi pemain yang sangat berharga. Pada akhir turnamen itu, ia bisa dibilang telah menjadi pemain terpenting dalam tim.

    Hal itu sebagian besar berkat kepemimpinannya. Selain bakatnya, Richards telah menjadi salah satu sosok paling andal di tim, baik di dalam maupun di luar lapangan. Ia memasuki musim panas lalu dengan tekad untuk memperkuat peran kepemimpinannya, dan ia berhasil melakukannya. Itulah sebabnya USMNT selalu diharapkan untuk sangat mengandalkan dirinya di Piala Dunia ini.

    "Dia adalah pemimpin yang vokal, tetapi juga memiliki karakteristik dalam permainannya," kata rekan beknya, Mark McKenzie. "Dia adalah seseorang yang melakukan tekel dan berjuang habis-habisan. Saya pikir, sebagai seorang bek, itu adalah nilai yang sangat penting: seseorang yang memimpin, yang memiliki kehadiran di lapangan. Dia adalah orang yang membawa banyak energi, baik itu memahami bahwa seseorang perlu diingatkan untuk lebih aktif atau bangun, atau seseorang yang hanya butuh dorongan di bahu.

    "Dia adalah seseorang yang telah tumbuh bersama saya selama beberapa tahun, dan selalu istimewa bisa berbagi kesempatan seperti ini. Secara alami, dia sangat kompetitif. Saya pikir itu adalah fitur terpenting yang dia bawa ke tim ini."

  • Chris Richards USMNTGetty Images

    Gambaran besarnya

    Richards menegaskan bahwa tidak ada risiko jika ia bermain. Tidak ada kekhawatiran bahwa cedera yang dialaminya akan memburuk hingga berdampak pada dirinya dan timnya. Jika ia dianggap cukup siap untuk bermain, maka ia benar-benar siap, baik untuk laga pembuka melawan Paraguay maupun pertandingan-pertandingan selanjutnya.

    "Kami memiliki cukup waktu di antara pertandingan-pertandingan tersebut sehingga saya bisa memulihkan diri," katanya. "Bagi saya, jika saya bisa bermain sebagai starter pada hari Jumat, itu tidak akan membahayakan sisa turnamen ini.

    "Jika saya bersedia bermain, itu karena mereka bisa mempercayai saya untuk bermain dengan 100 persen."

    Itu akan menjadi kabar baik bagi USMNT. Tidak ada pemain yang lebih penting dari Richards, atau yang lebih krusial bagi kesuksesan USMNT. Mereka akan senang melihatnya kembali, jika kembalinya pada Jumat benar-benar terwujud. Namun, tidak ada yang lebih bahagia daripada Richards sendiri, saat ia berusaha melewati ketakutan pra-turnamen untuk mewujudkan mimpi Piala Dunia-nya.

    "Ini Piala Dunia, jadi saya akan mempersiapkan diri apa pun yang terjadi," katanya. "Saya merasa baik-baik saja, mungkin sedikit bengkak, tapi saya merasa baik. Jika ada waktu untuk berkorban, sekaranglah saatnya. Saya tahu saya ingin bermain saat hari Jumat tiba."

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