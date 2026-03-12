"Saya serius sekali!" - Chelsea diperingatkan bahwa mereka akan selalu "jauh sekali" dari kejayaan Liga Champions kecuali mereka menyelesaikan masalah serius yang terungkap selama kekalahan melawan PSG

Legenda Liverpool, Carragher, meyakini bahwa situasi penjaga gawang Chelsea merupakan masalah sistemik yang telah diabaikan terlalu lama oleh hierarki klub. Berbicara di CBS Sports, ia mengatakan: "Saya telah mengkritik Chelsea selama bertahun-tahun, tetapi saya serius, mereka tidak bisa melangkah lebih jauh sampai masalah penjaga gawang diselesaikan. Saya telah mengatakan ini secara konsisten."

Ia berargumen bahwa meskipun formasi taktis Rosenior "fantastis" dan menimbulkan masalah serius bagi tim Luis Enrique, kurangnya kualitas individu di lini belakang membuat rencana permainan menjadi tidak efektif saat tekanan meningkat, menambahkan: "Kesalahan besar di posisi bek tengah dan kiper telah menjadi masalah dan akan terus menjadi masalah bagi manajer Chelsea mana pun di masa depan saat mereka berusaha memenangkan Premier League dan Liga Champions, karena mereka masih jauh dari level yang dibutuhkan."