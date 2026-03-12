Goal.com
"Saya serius sekali!" - Chelsea diperingatkan bahwa mereka akan selalu "jauh sekali" dari kejayaan Liga Champions kecuali mereka menyelesaikan masalah serius yang terungkap selama kekalahan melawan PSG

Jamie Carragher tidak segan-segan dalam menilai kemampuan Chelsea, dengan menyatakan bahwa The Blues tidak akan pernah mencapai puncak sepak bola Inggris atau Eropa dengan situasi penjaga gawang mereka saat ini. Meskipun tampil dengan semangat tinggi selama sebagian besar pertandingan di Parc des Princes, tim asuhan Liam Rosenior menelan kekalahan telak 5-2 dari Paris Saint-Germain pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions.

  • Malam penuh penderitaan di Paris

    Pertandingan ini seperti rollercoaster, di mana tim tamu berhasil menyamakan kedudukan dua kali melalui Malo Gusto dan Enzo Fernandez, namun narasi pertandingan berubah drastis di kuarter terakhir. Sorotan kritik tertuju pada kiper Filip Jorgensen, yang dipilih untuk menggantikan Robert Sanchez di ibu kota Prancis. Dengan skor imbang 2-2, kiper asal Denmark itu melakukan kesalahan umpan fatal yang memungkinkan Vitinha melambungkan bola ke gawang kosong. Kesalahan individu ini memicu keruntuhan pertahanan total, saat Khvicha Kvaratskhelia mencetak dua gol tambahan di menit-menit akhir, membuat impian Eropa Chelsea tergantung pada benang tipis.

    Carragher memberikan penilaian yang pedas.

    Legenda Liverpool, Carragher, meyakini bahwa situasi penjaga gawang Chelsea merupakan masalah sistemik yang telah diabaikan terlalu lama oleh hierarki klub. Berbicara di CBS Sports, ia mengatakan: "Saya telah mengkritik Chelsea selama bertahun-tahun, tetapi saya serius, mereka tidak bisa melangkah lebih jauh sampai masalah penjaga gawang diselesaikan. Saya telah mengatakan ini secara konsisten."

    Ia berargumen bahwa meskipun formasi taktis Rosenior "fantastis" dan menimbulkan masalah serius bagi tim Luis Enrique, kurangnya kualitas individu di lini belakang membuat rencana permainan menjadi tidak efektif saat tekanan meningkat, menambahkan: "Kesalahan besar di posisi bek tengah dan kiper telah menjadi masalah dan akan terus menjadi masalah bagi manajer Chelsea mana pun di masa depan saat mereka berusaha memenangkan Premier League dan Liga Champions, karena mereka masih jauh dari level yang dibutuhkan."

  • Kesalahan pertahanan menghantui tim Rosenior.

    Bukan hanya Jorgensen yang merasakan tekanan; duet bek tengah juga mendapat kritikan karena gagal menjaga ketenangan di bawah tekanan tinggi PSG yang tak henti-henti. Wesley Fofana secara khusus menyoroti kelemahan pertahanan yang parah yang membuat tim kebobolan tiga gol dalam 15 menit terakhir. Fofana mengakui: "Di level ini, Anda tidak boleh membuat kesalahan semacam ini. Kami membuat kesalahan besar. Kami melakukan tekanan di akhir pertandingan dan kebobolan gol kelima. Kami membuat terlalu banyak kesalahan dan mereka menghukum kami."

    Tidak ada peluang di leg kedua?

    Cara kekalahan tersebut telah membuat Chelsea menghadapi tantangan berat di Stamford Bridge pada Selasa depan. Meskipun Rosenior mendapat pujian atas keberaniannya, defisit tiga gol terasa tak teratasi bagi banyak pengamat. The Blues kini harus bangkit kembali untuk menghadapi laga domestik melawan Newcastle sebelum mencoba melakukan salah satu comeback terbesar dalam sejarah Eropa klub yang legendaris.

