"Saya seperti orang yang sudah mati" - Kylian Mbappé mengaku hampir pensiun dari tim nasional Prancis akibat pelecehan rasial
Trauma Euro 2020
Setelah gagal mengeksekusi tendangan penalti penentu dalam kekalahan mengejutkan Prancis di babak 16 besar melawan Swiss pada Kejuaraan Eropa 2020, mantan bintang muda PSG itu menjadi sasaran hinaan keji.
Berbicara dalam podcast The Bridge, Mbappe mengatakan tentang masa sulit dalam kariernya itu: "Saya mulai disebut monyet... Bagi saya, tim nasional adalah segalanya, dan Anda menempatkan orang-orang di puncak yang akan menyeret Anda ke dasar jika Anda tidak mencetak gol. Itu mengubah hubungan saya dengan tim nasional. Anda tidak boleh menaruh semua telur dalam satu keranjang; mereka akan mengambil keranjang itu dan melemparkannya kembali ke arah Anda. Semua itu sangat brutal bagi saya. Saya pergi berlibur, dan saya seperti orang mati yang berjalan. Saya jatuh dari ketinggian yang sangat tinggi. Saya menjadi pahlawan nasional dengan sangat cepat bersama tim nasional."
Beban rasisme dan hinaan
Perubahan yang merendahkan martabat manusia, dari pahlawan Piala Dunia 2018 menjadi sasaran hinaan rasialis pasca Euro 2020, mendorong Mbappé yang saat itu berusia 22 tahun ke ambang pengunduran diri. Ia mengenang pemikirannya saat pertemuan yang tegang dengan presiden FFF saat itu, Noël Le Graët: "Saya membuat janji temu dengan Le Graët dan mengatakan kepadanya bahwa saya tidak akan bermain lagi. Saya berpikir dalam hati, ‘Saya bermain untuk orang-orang yang, jika saya tidak mencetak gol, akan menganggap saya seekor monyet.’ Saya berpikir, ‘Saya tidak bisa bermain untuk orang-orang seperti itu.’ Saya berkata, ‘Saya akan kembali ke Paris, saya tidak punya masalah di sana.’”
Le Graët menolak membiarkan Mbappé hengkang
Bertekad untuk hengkang dari Clairefontaine, Mbappé harus menghadapi pertarungan sengit dengan Le Graët, sebuah pertemuan yang nyaris mengakhiri karier internasionalnya. Namun, pejabat tersebut menolak membiarkan pemain bintangnya itu mundur, dan Mbappé mengingat tanggapan tegas tersebut: "Dia berkata kepadaku, 'Kamu pikir bisa begitu saja meninggalkan kantor ini? Lupakan saja.'" Penolakan tegas ini memaksa sang penyerang untuk mempertimbangkan kembali masa depannya bersama Les Bleus.
Bagaimana Mbappe bangkit kembali
Mbappé akhirnya berhasil melewati masa-masa sulit tersebut dan memimpin Prancis kembali ke final Piala Dunia 2022, dengan mencetak hat-trick bersejarah dalam kekalahan mereka dari Argentina. Bintang Real Madrid ini kemudian ditunjuk sebagai kapten timnas Prancis, dan kini hanya butuh satu gol lagi untuk menyamai rekor pencetak gol terbanyak sepanjang masa timnas Prancis yang dipegang oleh Olivier Giroud.