Setelah gagal mengeksekusi tendangan penalti penentu dalam kekalahan mengejutkan Prancis di babak 16 besar melawan Swiss pada Kejuaraan Eropa 2020, mantan bintang muda PSG itu menjadi sasaran hinaan keji.

Berbicara dalam podcast The Bridge, Mbappe mengatakan tentang masa sulit dalam kariernya itu: "Saya mulai disebut monyet... Bagi saya, tim nasional adalah segalanya, dan Anda menempatkan orang-orang di puncak yang akan menyeret Anda ke dasar jika Anda tidak mencetak gol. Itu mengubah hubungan saya dengan tim nasional. Anda tidak boleh menaruh semua telur dalam satu keranjang; mereka akan mengambil keranjang itu dan melemparkannya kembali ke arah Anda. Semua itu sangat brutal bagi saya. Saya pergi berlibur, dan saya seperti orang mati yang berjalan. Saya jatuh dari ketinggian yang sangat tinggi. Saya menjadi pahlawan nasional dengan sangat cepat bersama tim nasional."



