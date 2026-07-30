De Zerbi memberikan kabar terbaru mengenai upaya perekrutan Tottenham, dengan menegaskan bahwa hasratnya untuk mendatangkan talenta baru masih belum terpuaskan. Berbicara tentang pendekatannya yang agresif dalam merekrut pemain, mantan bos Brighton itu menggunakan metafora mencolok untuk menggambarkan metodenya.

"Di bursa transfer, ketika saya menginginkan satu pemain, saya menjadi seperti hiu, tidak ada kesempatan untuk bilang tidak!" kata pria Italia itu kepada Football London.

Pengeluarannya sudah mencapai tingkat yang mencengangkan, tetapi De Zerbi menegaskan bahwa pekerjaan itu baru selesai sebagian. "Bursa transfer ini, sudah pasti belum selesai, tetapi kami telah menyelesaikan 60 persen dari proyek kami di bursa transfer. Sekarang kami punya bomba lagi!" tambahnya.



