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"Saya seperti hiu!" - Roberto De Zerbi mengatakan Tottenham akan mendatangkan lebih banyak pemain pada bursa transfer ini setelah menggelontorkan hampir £240 juta
Mentalitas "hiu" di bursa transfer
De Zerbi memberikan kabar terbaru mengenai upaya perekrutan Tottenham, dengan menegaskan bahwa hasratnya untuk mendatangkan talenta baru masih belum terpuaskan. Berbicara tentang pendekatannya yang agresif dalam merekrut pemain, mantan bos Brighton itu menggunakan metafora mencolok untuk menggambarkan metodenya.
"Di bursa transfer, ketika saya menginginkan satu pemain, saya menjadi seperti hiu, tidak ada kesempatan untuk bilang tidak!" kata pria Italia itu kepada Football London.
Pengeluarannya sudah mencapai tingkat yang mencengangkan, tetapi De Zerbi menegaskan bahwa pekerjaan itu baru selesai sebagian. "Bursa transfer ini, sudah pasti belum selesai, tetapi kami telah menyelesaikan 60 persen dari proyek kami di bursa transfer. Sekarang kami punya bomba lagi!" tambahnya.
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Membangun lini serang
"Bomba" berikutnya ini secara luas diyakini adalah Savinho, yang kabarnya sedang memberi tekanan kepada Manchester City agar menyetujui kepindahannya ke London utara. Kedatangan pemain Brasil itu akan memperkuat lini serang yang sudah mahal, yang baru-baru ini mendapat tambahan lewat akuisisi Mateus Fernandes senilai £85 juta. De Zerbi menegaskan bahwa klub memprioritaskan penyerang yang bisa beradaptasi dengan tuntutan taktis spesifiknya untuk para bek sayap.
"Seorang winger bisa menjadi winger yang sangat melebar, yang mampu masuk ke dalam, winger tanpa bek sayap, winger yang mampu bermain dengan bek sayap," jelas sang manajer. "Saat ini kami punya empat bek sayap hebat, mungkin empat bek sayap terpenting di dunia, karena saya pikir Pedro Porro adalah bek kanan terbaik di dunia, bersama [Destiny] Udogie, [Andy] Robertson, dan Djed Spence bisa bermain di kanan dan kiri.
"Sebelum mendatangkan seorang winger, kami harus mempertimbangkan bek sayap, karena kami memulai dari bek sayap, dari pemain yang sudah kami miliki, bukan?"
Ketika ditanya apakah kesepakatan berikutnya sudah dekat, dia berkata: "Saya berharap begitu, tetapi jelas ini belum selesai."
Menyetujui kepergian sang kapten
Sementara wajah-wajah baru mulai berdatangan, beberapa figur penting bersiap mengucapkan selamat tinggal. De Zerbi telah mengonfirmasi bahwa ia tidak akan menghalangi kapten Cristian Romero, yang sedang mengupayakan kepulangan ke Serie A. Direktur olahraga Inter Piero Ausilio sudah mengakui bahwa pembicaraan aktif sedang berlangsung untuk membawa finalis Piala Dunia 2026 itu ke San Siro.
"Romero sebagai pemain adalah salah satu bek tengah terbaik di dunia, tetapi pada akhirnya saya bilang saya ingin menghormati keinginan para pemain," jelas De Zerbi. Ia menceritakan bagaimana dirinya mengadakan pertemuan individu dengan skuad pada April lalu: "Saya bilang: 'Bantu saya bertahan, lalu saya bantu kalian pergi'. Jika kalian tidak membantu saya bertahan, kalian tetap tenggelam bersama saya!
"Tetapi Romero bersama saya luar biasa. Top. Dalam perilakunya, rasa hormatnya, dia menderita saat dia tidak bermain di laga terakhir. Tidak benar bahwa dia ingin pergi ke Argentina untuk mempersiapkan Piala Dunia mereka. Itu tidak benar."
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Menjaga standar dan aturan
Sang manajer bersikap tegas saat membahas masa depan para bintang muda seperti Lucas Bergvall dan Djed Spence, yang juga menarik minat di tengah periode transisi ini. Meski ia ingin mereka bertahan, ia menegaskan bahwa siapa pun yang tetap berada di klub harus mengikuti aturan kedisiplinannya yang ketat.
"Jika mereka bertahan, mereka harus bertahan dengan mengikuti aturan saya, keputusan saya di lapangan," De Zerbi memperingatkan mereka yang saat ini berada di pinggiran skuad. "Setelah dua pertandingan, tiga pertandingan, jika satu pemain tidak bermain dan dia mulai sedih atau tidak bersikap benar terhadap pemain lain, para pelatih, staf, klub, kami akan membuat kesalahan besar, besar karena kami tidak belajar dari musim lalu."
Untuk saat ini, bagaimanapun, skuad baru racikan De Zerbi bersiap untuk laga pramusim melawan Chelsea pada Sabtu ini.
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