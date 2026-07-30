Getty Images
Diterjemahkan oleh
'Saya seperti hiu!' - Roberto De Zerbi mengatakan Tottenham akan membuat lebih banyak perekrutan pada bursa transfer ini setelah menggelontorkan hampir £240 juta sejauh ini
Mentalitas 'hiu' di bursa transfer
De Zerbi telah memberikan kabar terbaru soal upaya rekrutmen Tottenham, dan menegaskan bahwa hasratnya untuk mendatangkan talenta baru masih belum terpuaskan. Berbicara tentang pendekatannya yang agresif dalam merekrut pemain, mantan bos Brighton itu menggunakan metafora mencolok untuk menggambarkan metodenya.
"Di bursa transfer, ketika saya menginginkan satu pemain, saya menjadi seperti hiu, tidak ada kesempatan untuk mengatakan tidak!" kata pria Italia itu kepada Football London.
Pengeluaran klub sudah mencapai level yang mencengangkan, tetapi De Zerbi menegaskan bahwa pekerjaan itu baru sebagian selesai. "Bursa transfer, itu jelas belum selesai, tetapi kami telah menyelesaikan 60 persen dari proyek kami di bursa transfer. Sekarang kami punya bomba lainnya!" tambahnya.
- Getty Images Sport
Membangun lini serang
"Bomba" berikutnya ini diyakini luas adalah Savinho, yang kabarnya sedang menekan Manchester City agar menyetujui kepindahannya ke London utara. Kedatangan pemain Brasil itu akan memperkuat unit serang yang sudah mahal dan baru-baru ini mendapat manfaat dari akuisisi Mateus Fernandes senilai £85 juta. De Zerbi menegaskan bahwa klub memprioritaskan para penyerang yang bisa beradaptasi dengan tuntutan taktis spesifiknya untuk para bek sayap.
"Seorang winger bisa menjadi winger yang sangat melebar, yang mampu bergerak ke dalam, winger tanpa bek sayap, winger yang mampu bermain bersama bek sayap," jelas sang manajer. "Saat ini kami memiliki empat bek sayap hebat, mungkin empat bek sayap paling penting di dunia, karena saya pikir Pedro Porro adalah bek kanan terbaik di dunia, bersama [Destiny] Udogie, [Andy] Robertson, dan Djed Spence bisa bermain di kanan dan kiri.
"Sebelum mendatangkan seorang winger, kami harus mempertimbangkan bek sayap, karena kami memulai dari bek sayap, dari pemain yang sudah kami miliki, bukan?"
Ketika ditanya apakah kesepakatan berikutnya sudah dekat, dia berkata: "Saya berharap begitu, tetapi itu jelas belum selesai."
Menyetujui kepergian seorang kapten
Sementara wajah-wajah baru berdatangan, sejumlah figur besar bersiap mengucapkan selamat tinggal. De Zerbi telah mengonfirmasi bahwa ia tidak akan menghalangi kapten Cristian Romero, yang sedang mencari jalan kembali ke Serie A. Direktur olahraga Inter Piero Ausilio sudah mengakui bahwa pembicaraan aktif sedang berlangsung untuk membawa finalis Piala Dunia 2026 itu ke San Siro.
"Romero sebagai pemain adalah salah satu bek tengah terbaik di dunia, tetapi pada akhirnya saya mengatakan bahwa saya ingin menghormati keinginan para pemain," jelas De Zerbi. Ia menceritakan bagaimana dirinya mengadakan pertemuan individu dengan skuad pada April lalu: "Saya berkata: 'Bantu saya untuk bertahan, lalu saya bantu kalian pergi'. Jika kalian tidak membantu saya untuk bertahan, kalian tetap tenggelam bersama saya!
"Tetapi Romero bersama saya luar biasa. Top. Dalam perilakunya, rasa hormatnya, dia menderita saat dia tidak bermain di laga terakhir. Tidak benar bahwa dia ingin pergi ke Argentina untuk mempersiapkan Piala Dunia mereka. Itu tidak benar."
- Getty
Menjaga standar dan aturan
Sang manajer bersikap tegas saat membahas masa depan para bintang muda seperti Lucas Bergvall dan Djed Spence, yang juga menarik minat di tengah periode transisi ini. Meski ia ingin mereka bertahan, ia menegaskan bahwa siapa pun yang tetap berada di klub harus mengikuti aturan perilaku ketat yang ia tetapkan.
"Jika mereka bertahan, mereka harus bertahan dengan mengikuti aturan saya, keputusan di lapangan," ujar De Zerbi memperingatkan mereka yang saat ini berada di pinggiran skuad. "Setelah dua pertandingan, tiga pertandingan, jika satu pemain tidak bermain dan dia mulai sedih atau tidak bersikap benar terhadap pemain lain, para pelatih, staf, klub, kami akan membuat kesalahan besar, sangat besar, karena kami tidak belajar dari musim lalu."
Untuk saat ini, bagaimanapun, skuad baru racikan De Zerbi bersiap untuk pertandingan pramusim melawan Chelsea pada Sabtu ini.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami