De Zerbi telah memberikan kabar terbaru soal upaya rekrutmen Tottenham, dan menegaskan bahwa hasratnya untuk mendatangkan talenta baru masih belum terpuaskan. Berbicara tentang pendekatannya yang agresif dalam merekrut pemain, mantan bos Brighton itu menggunakan metafora mencolok untuk menggambarkan metodenya.

"Di bursa transfer, ketika saya menginginkan satu pemain, saya menjadi seperti hiu, tidak ada kesempatan untuk mengatakan tidak!" kata pria Italia itu kepada Football London.

Pengeluaran klub sudah mencapai level yang mencengangkan, tetapi De Zerbi menegaskan bahwa pekerjaan itu baru sebagian selesai. "Bursa transfer, itu jelas belum selesai, tetapi kami telah menyelesaikan 60 persen dari proyek kami di bursa transfer. Sekarang kami punya bomba lainnya!" tambahnya.



