Getty/GOAL
Diterjemahkan oleh
'Saya sepenuhnya setuju!' - Presiden La Liga Javier Tebas melancarkan serangan balasan pedas terhadap Real Madrid setelah klub itu menuntut pengunduran dirinya
Tebas menolak seruan untuk mundur
Perang di ruang rapat antara Real Madrid dan La Liga telah mencapai titik didih. Menyusul pernyataan yang sangat kritis dari Real Madrid yang menuntut Tebas mundur, presiden liga itu melontarkan balasan publik yang pedas. Madrid menuduhnya tidak netral dan berulang kali menyerang institusi mereka, seraya menegaskan bahwa sepak bola Spanyol membutuhkan kepemimpinan yang tidak memihak.
Alih-alih mundur, Tebas menantang penafsiran Madrid soal keadilan. Ia menegaskan bahwa perannya adalah membela kesetaraan, meski itu berarti harus bentrok dengan salah satu klub paling berpengaruh di Spanyol. Perseteruan itu kembali memanas setelah komentar kontroversial seputar derby Madrid baru-baru ini, tetapi Tebas dengan tegas menolak gagasan bahwa kepemimpinannya harus ditentukan oleh klub ibu kota tersebut.
- Getty Images Entertainment
'Tidak tunduk kepada siapa pun'
Tebas tidak menahan diri dalam responsnya, langsung menyoroti satu baris spesifik dari pernyataan asli Madrid. "Saya sudah membaca pernyataan itu. Saya sepenuhnya setuju dengan satu kalimat: presiden La Liga bukan pemilik kompetisi ini," tulisnya. "Presiden Real Madrid juga bukan."
Ia mengecam upaya klub itu untuk menggambarkan diri mereka sebagai korban, terutama terkait perwasitan, dan menuduh Madrid menggunakan saluran televisi resmi mereka untuk mendorong agenda yang bias. "Mereka sudah melakukannya selama bertahun-tahun dari Real Madrid TV dan melalui juru bicara mereka, berbicara dan menulis tentang Liga yang diatur dari minggu ke minggu," katanya. "Mengkritik keputusan wasit itu sah. Mengubah setiap hal yang dianggap merugikan menjadi bukti adanya penganiayaan adalah hal lain. Apakah itu membangun kepercayaan atau merusak citra sepak bola Spanyol?"
Menanggapi tuntutan Madrid soal netralitas, Tebas menarik perbedaan tegas antara bersikap tidak memihak dan bersikap pasif. "Mereka mencampuradukkan netralitas dengan independensi. Jika yang mereka maksud dengan netralitas adalah tidak berpihak pada apa pun, bahkan antara yang benar dan yang salah, mereka meminta saya untuk melepaskan tanggung jawab saya," jelasnya. "Independensi menuntut pengambilan keputusan dengan penilaian sendiri, tanpa tekanan atau subordinasi, menerapkan aturan yang sama kepada semua orang, dan membela kepentingan bersama. Itu berarti membuat keputusan dan mengambil sikap, meski Real Madrid tidak menyukainya."
Ia menutupnya dengan pernyataan tegas tentang otoritasnya. "Dan mewakili semua pihak tidak berarti mematuhi yang paling kuat," tambah Tebas. "Saya bukan pemilik La Liga, dan saya juga tidak akan mengelolanya seolah-olah kompetisi ini milik satu klub. Saya menghormati semua orang. Tidak tunduk kepada siapa pun."
Hubungan yang retak mencapai titik puncak perpecahan
Bentrokan terbaru ini hanyalah babak paling baru dalam saga panjang antara dua entitas paling berpengaruh di sepak bola Spanyol. Real Madrid dan La Liga secara konsisten terlibat benturan mengenai arah finansial dan struktural kompetisi domestik, dan jarang menemukan titik temu.
Pernyataan Madrid bahwa Tebas gagal melindungi kepentingan semua klub merupakan tantangan langsung terhadap tata kelolanya. Real Madrid menilai sifatnya yang blak-blakan justru secara aktif merusak reputasi liga secara lebih luas.
Namun, Tebas menempatkan dirinya sebagai pembela utama kepentingan bersama. Dengan secara terbuka menolak tuntutan mereka agar ia mundur, ia menegaskan komitmennya untuk membatasi kekayaan dan pengaruh besar Madrid demi menjaga keseimbangan kompetitif.
- Getty/GOAL
Menavigasi perang di ruang rapat yang makin memanas
Dengan kedua kubu sama-sama kukuh pada posisinya, sebuah penyelesaian tampak sangat tidak mungkin. Tebas tetap kokoh berkuasa, yang berarti Real Madrid harus menghadapi kepemimpinannya yang berlanjut. Sifat terbuka dari perselisihan ini memastikan setiap kontroversi perwasitan atau keputusan administratif di masa depan akan diawasi secara ketat oleh klub ibu kota.
Seiring musim domestik berjalan, tensi antara Bernabeu dan markas La Liga tak terhindarkan akan terus membara di latar belakang. Keretakan institusional yang sudah mengakar ini mengancam akan membayangi sisa perjalanan kompetisi Spanyol.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami