Tebas tidak menahan diri dalam responsnya, langsung menyoroti satu baris spesifik dari pernyataan asli Madrid. "Saya sudah membaca pernyataan itu. Saya sepenuhnya setuju dengan satu kalimat: presiden La Liga bukan pemilik kompetisi ini," tulisnya. "Presiden Real Madrid juga bukan."

Ia mengecam upaya klub itu untuk menggambarkan diri mereka sebagai korban, terutama terkait perwasitan, dan menuduh Madrid menggunakan saluran televisi resmi mereka untuk mendorong agenda yang bias. "Mereka sudah melakukannya selama bertahun-tahun dari Real Madrid TV dan melalui juru bicara mereka, berbicara dan menulis tentang Liga yang diatur dari minggu ke minggu," katanya. "Mengkritik keputusan wasit itu sah. Mengubah setiap hal yang dianggap merugikan menjadi bukti adanya penganiayaan adalah hal lain. Apakah itu membangun kepercayaan atau merusak citra sepak bola Spanyol?"

Menanggapi tuntutan Madrid soal netralitas, Tebas menarik perbedaan tegas antara bersikap tidak memihak dan bersikap pasif. "Mereka mencampuradukkan netralitas dengan independensi. Jika yang mereka maksud dengan netralitas adalah tidak berpihak pada apa pun, bahkan antara yang benar dan yang salah, mereka meminta saya untuk melepaskan tanggung jawab saya," jelasnya. "Independensi menuntut pengambilan keputusan dengan penilaian sendiri, tanpa tekanan atau subordinasi, menerapkan aturan yang sama kepada semua orang, dan membela kepentingan bersama. Itu berarti membuat keputusan dan mengambil sikap, meski Real Madrid tidak menyukainya."

Ia menutupnya dengan pernyataan tegas tentang otoritasnya. "Dan mewakili semua pihak tidak berarti mematuhi yang paling kuat," tambah Tebas. "Saya bukan pemilik La Liga, dan saya juga tidak akan mengelolanya seolah-olah kompetisi ini milik satu klub. Saya menghormati semua orang. Tidak tunduk kepada siapa pun."



