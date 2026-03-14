"Saya sepenuhnya percaya dan menyayanginya" - Mikel Arteta membela performa Bukayo Saka yang naik-turun di Arsenal

Terlepas dari penyesuaian taktis apa pun, beban pertandingan yang begitu padat yang telah dijalani Saka mulai terasa dampaknya. Arteta mengakui bahwa beban kerja sang pemain sayap telah melampaui level yang terlihat pada musim-musim sebelumnya, yang mengindikasikan bahwa kelelahan menjadi faktor utama di balik ketidakmampuannya belakangan ini untuk memengaruhi jalannya pertandingan. Setelah bermain hampir setiap menit baik untuk klub maupun tim nasional selama dua tahun terakhir, jadwal yang padat mungkin akhirnya mulai terlihat dari kaki sang pemain muda yang kelelahan dan semangatnya yang mulai memudar.

"Jumlah pertandingan dan menit yang telah ia mainkan sekarang, sudah sedikit lebih banyak daripada keseluruhan musim lalu," kata Arteta. "Kita juga harus memahami tuntutan yang kita berikan kepada para pemain. Itu adalah hal lain yang jelas ketika kita berbicara tentang keindahan permainan ini, semua hal ini pasti memengaruhi hal-hal tertentu."