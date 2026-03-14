"Saya sepenuhnya percaya dan menyayanginya" - Mikel Arteta membela performa Bukayo Saka yang naik-turun di Arsenal
Perjuangan untuk menjaga konsistensi di tengah upaya merebut gelar
Penyerang Arsenal itu ditarik keluar saat laga tandang Liga Champions tengah pekan melawan Bayer Leverkusen, setelah kesulitan menunjukkan pengaruhnya yang biasa dalam pertandingan. Sementara itu, penggantinya, Noni Madueke, langsung memberikan dampak dengan berhasil mendapatkan penalti di menit-menit akhir untuk The Gunners. Pada musim-musim sebelumnya, kerja sama yang sangat padu antara Saka, Martin Odegaard, dan baik Jurrien Timber maupun Ben White di sayap kanan menjadi sumber utama gol tim, namun cedera dan rotasi pemain telah mengganggu chemistry tersebut.
- Getty Images Sport
Arteta tetap mendukung pemain andalannya
Meskipun mendapat sorotan tajam, Arteta menegaskan bahwa keyakinannya terhadap pemain internasional Inggris itu tetap tak tergoyahkan. "Kami sepenuhnya mempercayainya dan menyayanginya," tegas pelatih asal Spanyol itu. "Apa yang dilakukannya untuk kami, untuk klub ini, sungguh luar biasa untuk usianya dan dia terus memberikan dampak besar bagi kami. Dia bisa saja menampilkan performa individu yang mungkin tidak mencerminkan levelnya, seperti halnya setiap manusia, setiap pemain di dunia. Namun secara keseluruhan, jika melihat kekuatan dan semangat yang dimilikinya dalam tim, itu sungguh luar biasa."
Beban fisik dan jadwal yang padat
Terlepas dari penyesuaian taktis apa pun, beban pertandingan yang begitu padat yang telah dijalani Saka mulai terasa dampaknya. Arteta mengakui bahwa beban kerja sang pemain sayap telah melampaui level yang terlihat pada musim-musim sebelumnya, yang mengindikasikan bahwa kelelahan menjadi faktor utama di balik ketidakmampuannya belakangan ini untuk memengaruhi jalannya pertandingan. Setelah bermain hampir setiap menit baik untuk klub maupun tim nasional selama dua tahun terakhir, jadwal yang padat mungkin akhirnya mulai terlihat dari kaki sang pemain muda yang kelelahan dan semangatnya yang mulai memudar.
"Jumlah pertandingan dan menit yang telah ia mainkan sekarang, sudah sedikit lebih banyak daripada keseluruhan musim lalu," kata Arteta. "Kita juga harus memahami tuntutan yang kita berikan kepada para pemain. Itu adalah hal lain yang jelas ketika kita berbicara tentang keindahan permainan ini, semua hal ini pasti memengaruhi hal-hal tertentu."
- Getty Images Sport
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Saka?
Dengan babak gugur Liga Champions dan perebutan gelar Liga Premier yang semakin memanas, Arsenal membutuhkan para pemimpinnya untuk tampil lebih baik. Bagi Arteta, Saka tetap menjadi sosok tersebut, terlepas dari desas-desus di luar Emirates. Fokus kini beralih pada upaya mengintegrasikan kembali para bintang yang cedera untuk memberikan Saka sistem dukungan yang sudah ia kenal, yang ia butuhkan untuk kembali ke performa kelas dunia yang telah dinantikan para penggemar sepak bola. Memang, Saka kemungkinan besar akan terlibat dan berharap dapat memainkan peran kunci saat The Gunners menjamu Everton akhir pekan ini.
