Bahkan sebelum ia pertama kali tampil bersama tim utama FC Bayern, Felipe Chavez telah melakukan debutnya bersama tim nasional Peru pada bulan Oktober dalam sebuah pertandingan persahabatan melawan Chili. Dan itu pun dengan nomor punggung yang sangat istimewa, yaitu nomor 14, yang pernah dikenakan oleh ikon Claudio Pizarro baik di Peru maupun di Munich.
"Saya sengaja memutuskan untuk tidak melakukannya!" Pemain pinjaman dari FC Bayern menolak panggilan tim nasional
Pada bulan Januari, Pelatih Vincent Kompany memberi kesempatan kepada gelandang tersebut untuk tampil dalam dua pertandingan pertamanya di Bundesliga, sebelum ia pindah ke 1. FC Köln dengan status pinjaman hingga akhir musim pada hari terakhir bursa transfer. "Dia sekarang harus rajin bermain di Bundesliga agar bisa melangkah ke tahap berikutnya," kata Direktur Olahraga Christoph Freund saat ia berpamitan. "Felipe adalah pemain sepak bola yang sangat bagus dengan tendangan kaki kiri yang luar biasa kuat dan memiliki potensi besar untuk masa depan."
Kepala Bidang Olahraga Köln, Thomas Kessler, menjelaskan: "Dengan kemampuan ofensifnya, dia memberi kami variasi tambahan di lini tengah." Meskipun menurut Abendzeitung Chavez pada dasarnya merasa nyaman di Köln, proses adaptasi secara olahraga masih berjalan sulit.
Dalam tujuh pertandingan sejak kepindahannya, Chavez memang empat kali masuk sebagai pemain pengganti, namun hanya bermain selama total 39 menit. Köln tidak memenangkan satu pun dari pertandingan tersebut dan terperosok lebih dalam ke zona degradasi; sebagai konsekuensinya, Pelatih Lukas Kwasniok dipecat dan digantikan oleh Rene Wagner.
Köln atau FC Bayern? Felipe Chavez dihadapkan pada masa depan yang belum jelas
Meskipun penampilannya di Köln kurang memuaskan, Chavez sebenarnya seharusnya masuk dalam skuad Peru untuk pertandingan persahabatan mendatang melawan Senegal dan Honduras — namun ia secara sukarela memilih untuk tidak ikut. Sebagai catatan, Peru tidak lolos ke Piala Dunia musim panas mendatang.
"Meskipun ini merupakan kehormatan besar dan pengakuan atas prestasi olahraga saya, saya secara sadar memutuskan untuk tidak ikut serta dalam pertandingan bersama tim nasional Peru," kata Chavez, yang lahir di Aichach, Bavaria, dari ayah asal Peru dan ibu asal Jerman, kepada Express. "Fokus saya jelas sekali adalah mendukung klub dan tim saya sebaik mungkin di fase musim yang sulit ini. Oleh karena itu, saya akan memanfaatkan jeda pertandingan internasional yang akan datang untuk terus menunjukkan kemampuan saya dan mendukung 1. FC Köln secara optimal dalam misi mempertahankan posisi di liga."
Yang tidak jelas bukan hanya kelangsungan timnya di liga, tetapi juga masa depannya sendiri. Köln memiliki opsi pembelian senilai jutaan euro. Jika opsi tersebut digunakan, Bayern Munich dapat membawa kembali Chavez pada 2027 atau 2028 melalui klausul pembelian kembali. Model ini sama dengan yang diterapkan pada Noel Aseko. Setelah klub peminjamnya, Hannover 96, mengikatnya secara permanen, Bayern Munich segera membawanya kembali.