"Saya sengaja memutuskan untuk tidak melakukannya!" Pemain pinjaman dari FC Bayern menolak panggilan tim nasional

Pada bulan Januari, Pelatih Vincent Kompany memberi kesempatan kepada gelandang tersebut untuk tampil dalam dua pertandingan pertamanya di Bundesliga, sebelum ia pindah ke 1. FC Köln dengan status pinjaman hingga akhir musim pada hari terakhir bursa transfer. "Dia sekarang harus rajin bermain di Bundesliga agar bisa melangkah ke tahap berikutnya," kata Direktur Olahraga Christoph Freund saat ia berpamitan. "Felipe adalah pemain sepak bola yang sangat bagus dengan tendangan kaki kiri yang luar biasa kuat dan memiliki potensi besar untuk masa depan."

Kepala Bidang Olahraga Köln, Thomas Kessler, menjelaskan: "Dengan kemampuan ofensifnya, dia memberi kami variasi tambahan di lini tengah." Meskipun menurut Abendzeitung Chavez pada dasarnya merasa nyaman di Köln, proses adaptasi secara olahraga masih berjalan sulit.

Dalam tujuh pertandingan sejak kepindahannya, Chavez memang empat kali masuk sebagai pemain pengganti, namun hanya bermain selama total 39 menit. Köln tidak memenangkan satu pun dari pertandingan tersebut dan terperosok lebih dalam ke zona degradasi; sebagai konsekuensinya, Pelatih Lukas Kwasniok dipecat dan digantikan oleh Rene Wagner.