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'Saya senang' - Rodri tiba di Barcelona untuk menuntaskan transfer blockbuster Manchester City
Kesepakatan dengan Manchester City
Jalan menuju finalisasi perekrutan Rodri tidak mudah bagi Barcelona. Man City, yang menyadari nilai pemain kunci ini, menolak dua proposal resmi dari Barcelona sebelum akhirnya memberi lampu hijau pada Minggu sore. Nilai kesepakatan ini sangat besar, dengan sang pemain akan menandatangani kontrak bersama Barca hingga 2030.
Gelandang itu memprioritaskan tawaran Barcelona sepanjang proses, bahkan menolak ketertarikan dari raksasa-raksasa Eropa lainnya dan rival abadi mereka. Agennya mengonfirmasi bahwa Real Madrid sebelumnya pernah mengajukan "tawaran yang mustahil ditolak", tetapi keinginan Rodri untuk cocok dengan gaya bermain Barca. Selain itu, sang pemain dengan cepat mengesampingkan opsi menggiurkan dari Paris Saint-Germain dan klub-klub lain di seluruh benua.
- Getty Images
Rodri membagikan kegembiraannya
Gelandang kelahiran Madrid itu mendarat di terminal penerbangan pribadi El Prat didampingi keluarganya. Setibanya di bandara, Rodri menyempatkan diri berbicara kepada media yang berkumpul, sambil mengungkapkan kelegaannya karena kesepakatan itu akhirnya hampir rampung. Berbicara kepada para wartawan, ia mengakui bahwa proses tersebut melelahkan, tetapi sepadan. "Sangat senang bisa tiba. Ini adalah hari-hari yang intens, tetapi saya senang semuanya telah terselesaikan," katanya.
"Bermain untuk Barcelona adalah impian bagi saya. Saya benar-benar tak sabar bertemu rekan-rekan setim saya, banyak di antaranya sudah saya kenal dari tim nasional. Sekarang saatnya bekerja dan memberikan yang terbaik. Mari mengejar Liga Champions dan semua yang datang kepada kami."
Tes medis dan penandatanganan resmi
Hanya formalitas terakhir yang tersisa sebelum transfer ini bisa diumumkan secara resmi kepada dunia. Setelah meninggalkan bandara, Rodri diperkirakan akan menuju hotelnya sebelum bertemu perwakilan Barcelona untuk makan malam resmi. Joan Laporta dan Deco diperkirakan akan memimpin delegasi klub, memberi Rodri kesempatan untuk bertemu presiden dan direktur olahraga sebelum perekrutannya diumumkan secara resmi.
Rodri diperkirakan akan menjalani tes medis pada pagi hari di fasilitas latihan klub. Dengan asumsi semua pemeriksaan fisik berjalan lancar, ia kemudian akan menyelesaikan dokumen yang diperlukan dan menandatangani kontrak barunya bersama jajaran petinggi klub. Departemen hukum dan para pengacara Barcelona sudah bekerja dengan asumsi bahwa Rodri bisa diperkenalkan sekitar pukul 13.00 besok, yang memungkinkan para suporter melihat pahlawan baru mereka mengenakan warna klub untuk pertama kalinya.
- Getty
Kekhawatiran soal kebugaran menunda debut
Jadwal Barcelona untuk memperkenalkan bintang baru mereka dirancang agar dampaknya semaksimal mungkin di kalangan suporter. Jika tidak ada kendala birokrasi terkait perpindahan dokumen transfer dari Manchester, klub berencana menuntaskan perekrutan itu dalam beberapa jam ke depan agar Rodri bisa diperkenalkan pada Rabu. Momen yang dianggap ideal adalah edisi ke-61 Trofi Joan Gamper, saat tim akan menghadapi wakil Mesir, Al Ahly. Namun, para suporter harus menunggu sedikit lebih lama untuk melihatnya beraksi di lapangan. Ia tidak akan menjalani debut melawan Al Ahly karena belum berlatih bersama tim.
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