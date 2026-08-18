Jalan menuju finalisasi perekrutan Rodri tidak mudah bagi Barcelona. Man City, yang menyadari nilai pemain kunci ini, menolak dua proposal resmi dari Barcelona sebelum akhirnya memberi lampu hijau pada Minggu sore. Nilai kesepakatan ini sangat besar, dengan sang pemain akan menandatangani kontrak bersama Barca hingga 2030.

Gelandang itu memprioritaskan tawaran Barcelona sepanjang proses, bahkan menolak ketertarikan dari raksasa-raksasa Eropa lainnya dan rival abadi mereka. Agennya mengonfirmasi bahwa Real Madrid sebelumnya pernah mengajukan "tawaran yang mustahil ditolak", tetapi keinginan Rodri untuk cocok dengan gaya bermain Barca. Selain itu, sang pemain dengan cepat mengesampingkan opsi menggiurkan dari Paris Saint-Germain dan klub-klub lain di seluruh benua.