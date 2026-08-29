'Saya senang dia bersama kami!' - Xabi Alonso memuji 'pengaruh besar' Danny Welbeck saat Chelsea bersiap untuk reuni dengan Brighton

Welbeck bukan satu-satunya pemain senior berpengalaman yang baru-baru ini bergabung dengan skuad Chelsea, dengan Jordan Henderson juga datang pada musim panas ini. Bersama-sama, mereka menambahkan kepemimpinan penting ke dalam skuad Alonso. Alonso menyoroti kontribusi Welbeck di luar lapangan, dengan mencatat dedikasinya yang luar biasa.

"Setiap hari, dia memberi pengaruh besar bagi pemain lain," jelas Alonso. "Dia berlatih sangat keras dan meningkatkan semua standar dalam latihan. Ini adalah sesuatu yang kami anggap penting.

"Mereka [Henderson dan Welbeck] membantu, tetapi bukan hanya mereka. Reece [James], Maxence [Lacroix], Morgan [Rogers] juga. Meski mereka lebih muda, mereka memberi dampak yang baik.

"Itu adalah keputusan yang sangat penting dalam perencanaan skuad, bahwa kami mendatangkan pemain yang tidak hanya memberi kontribusi di lapangan, tetapi juga siap bersaing dan tidak membutuhkan banyak waktu untuk memberi dampak. Kami senang dengan itu."