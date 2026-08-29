Getty Images Sport
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'Saya senang dia bersama kami!' - Xabi Alonso memuji 'pengaruh besar' Danny Welbeck saat Chelsea bersiap untuk reuni dengan Brighton
Welbeck bersiap untuk reuni dengan Brighton
Welbeck sedang bersiap untuk reuni cepat dengan mantan klubnya saat Chelsea bersiap menjamu Brighton di Premier League. Pemain berusia 35 tahun itu menghabiskan enam tahun bersama Brighton sebelum menyelesaikan kepindahan ke Stamford Bridge musim panas ini. Selama waktunya di pesisir selatan, Welbeck menjadi ancaman yang terus-menerus bagi Chelsea. Penyerang veteran itu mencetak enam gol dan menyumbang dua assist dalam sembilan pertemuan kasta tertinggi melawan Chelsea, terakhir kali mencetak gol ke gawang mereka pada April.
- Getty Images Sport
Alonso lega memiliki penyerang veteran
Welbeck baru-baru ini menunjukkan insting tajamnya yang tetap terjaga di depan gawang dengan mencetak gol lewat sundulan pada debutnya bersama Chelsea. Ia membuka rekening golnya untuk klub itu dalam kemenangan putaran kedua Carabao Cup atas Luton Town pada Kamis. Bos Chelsea Alonso senang memiliki penyerang berpengalaman itu dalam opsinya menjelang akhir pekan.
"Saya tahu [rekornya di laga ini] dan saya senang dia bersama kami!" kata Alonso di situs resmi klub. "Dia punya banyak kualitas. Sebagai pemain, Anda bisa melihat betapa cerdasnya dia, dan dia terhubung dengan baik. Di luar kotak penalti, dia mampu melakukan kombinasi, dan di dalam kotak penalti dia sangat cerdas untuk berada di tempat yang tepat. Kami melihat itu [saat melawan Luton]."
Meningkatkan standar di Stamford Bridge
Welbeck bukan satu-satunya pemain senior berpengalaman yang baru-baru ini bergabung dengan skuad Chelsea, dengan Jordan Henderson juga datang pada musim panas ini. Bersama-sama, mereka menambahkan kepemimpinan penting ke dalam skuad Alonso. Alonso menyoroti kontribusi Welbeck di luar lapangan, dengan mencatat dedikasinya yang luar biasa.
"Setiap hari, dia memberi pengaruh besar bagi pemain lain," jelas Alonso. "Dia berlatih sangat keras dan meningkatkan semua standar dalam latihan. Ini adalah sesuatu yang kami anggap penting.
"Mereka [Henderson dan Welbeck] membantu, tetapi bukan hanya mereka. Reece [James], Maxence [Lacroix], Morgan [Rogers] juga. Meski mereka lebih muda, mereka memberi dampak yang baik.
"Itu adalah keputusan yang sangat penting dalam perencanaan skuad, bahwa kami mendatangkan pemain yang tidak hanya memberi kontribusi di lapangan, tetapi juga siap bersaing dan tidak membutuhkan banyak waktu untuk memberi dampak. Kami senang dengan itu."
- AFP
Derbi London menanti setelah ujian dari Brighton
Apakah Welbeck akan tampil melawan mantan klubnya pada hari Minggu tetap menjadi keputusan manajer. Namun, penampilan singkatnya yang berbuah gol baru-baru ini menunjukkan bahwa ia siap memberi dampak di Premier League.
Setelah bentrokan hari Minggu melawan Brighton di Stamford Bridge, Chelsea akan mengalihkan fokus mereka ke rivalitas lokal yang besar. Tim asuhan Alonso akan segera memulai persiapan untuk derby London yang krusial melawan Arsenal pekan depan.
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