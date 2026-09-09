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'Saya senang!' - Cristian Chivu memuji keberanian Inter meski kalah tipis dari Real Madrid asuhan Jose Mourinho di Liga Champions
Keberanian dalam menghadapi kekalahan
Inter memulai kampanye Liga Champions mereka dengan salah satu tugas terberat dalam sepak bola dunia, bertandang ke ibu kota Spanyol untuk menghadapi juara Eropa dengan rekor terbanyak. Meski hasil 2-1 membuat mereka pulang tanpa poin, Chivu menyoroti ketangguhan mental yang ditunjukkan para pemainnya di bawah sorotan lampu Bernabeu.
Berbicara setelah pertandingan, Chivu menegaskan bahwa skor akhir tidak menceritakan keseluruhan jalannya 90 menit laga.
"Saya tidak marah; saya senang dengan keberanian dan karakter yang kami tunjukkan, serta dengan cara tim melewati momen sulit," kata mantan bek itu di situs resmi klub. "Yang penting bagi saya adalah reaksi terhadap kesalahan-kesalahan tertentu, bahasa tubuh, dan seberapa besar keyakinan Anda terhadap apa yang sedang Anda lakukan. Kami mencoba tampil dominan dan menjalankan rencana permainan kami dengan baik, yang membuat saya optimistis terhadap masa depan tim ini."
- Getty Images Sport
Keberanian taktis melawan tim elite
Pelatih Inter itu secara khusus puas dengan cara timnya mempertahankan identitas mereka saat menghadapi lawan kelas dunia. Alih-alih mengambil pendekatan defensif untuk meredam serangan Real Madrid, Inter berusaha bermain menyerang, menekan tim La Liga itu dan menciptakan beberapa peluang emas.
Chivu mengakui bahwa bermain dengan intensitas setinggi itu tentu membawa risiko, tetapi ia merasa konsekuensi tersebut sepadan demi perkembangan skuadnya. "Kami tahu kualitas mereka dan bahwa kami bisa melakukan kesalahan," aku Chivu. "Kami tidak mencoba bertahan ke belakang dan bermain aman; kami meladeni Real Madrid secara terbuka, dan itulah penampilan yang saya bawa pulang dari pertandingan ini."
Reuni emosional dengan Mourinho
Laga ini juga menghadirkan latar yang sentimental, karena Chivu berhadapan dengan mantan mentornya, Jose Mourinho, yang kembali ke kursi pelatih Real Madrid musim ini. Keduanya terkenal pernah melalui periode bersejarah di San Siro, terutama dengan memastikan raihan treble legendaris mereka pada musim 2009-10.
Merefleksikan pertemuan itu, Chivu berbicara hangat tentang pria yang membawanya meraih kejayaan Liga Champions lebih dari satu dekade lalu. "Saya punya rasa sayang yang sangat besar kepada Mourinho atas semua yang kami lakukan bersama, bahkan selama masa sulit dalam hidup saya, dan atas caranya membawa diri sebagai sosok yang hebat," kata Chivu. "Sungguh menyenangkan bisa bertemu dengannya lagi dan memeluknya, dan saya mendoakan yang terbaik untuknya musim ini."
- AFLOSPORT
Fokus domestik dan kembali ke Eropa
Inter kini harus segera mengalihkan perhatian mereka kembali ke tugas di Serie A saat bersiap menghadapi Udinese pada Senin. Di kompetisi domestik, tekanan ada untuk mempertahankan performa mereka dan memastikan kekecewaan di Bernabeu tidak merembet ke kampanye liga mereka.
Perjalanan Inter di kancah Eropa akan terhenti sejenak untuk jeda internasional, memberi skuad waktu untuk merefleksikan laga pembuka mereka. Ujian berikutnya di Liga Champions akan mempertemukan mereka dengan raksasa Belgia, Club Brugge.
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