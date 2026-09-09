Inter memulai kampanye Liga Champions mereka dengan salah satu tugas terberat dalam sepak bola dunia, bertandang ke ibu kota Spanyol untuk menghadapi juara Eropa dengan rekor terbanyak. Meski hasil 2-1 membuat mereka pulang tanpa poin, Chivu menyoroti ketangguhan mental yang ditunjukkan para pemainnya di bawah sorotan lampu Bernabeu.

Berbicara setelah pertandingan, Chivu menegaskan bahwa skor akhir tidak menceritakan keseluruhan jalannya 90 menit laga.

"Saya tidak marah; saya senang dengan keberanian dan karakter yang kami tunjukkan, serta dengan cara tim melewati momen sulit," kata mantan bek itu di situs resmi klub. "Yang penting bagi saya adalah reaksi terhadap kesalahan-kesalahan tertentu, bahasa tubuh, dan seberapa besar keyakinan Anda terhadap apa yang sedang Anda lakukan. Kami mencoba tampil dominan dan menjalankan rencana permainan kami dengan baik, yang membuat saya optimistis terhadap masa depan tim ini."



