"Saya senang berada di sini" - Michael Carrick menegaskan harapannya terkait Man Utd, namun mengakui bahwa keputusan itu "di luar kendali saya"

Kemenangan United dibangun berkat barisan belakang darurat yang mendapat pujian tinggi dari sang manajer. Dengan semakin banyaknya pemain yang cedera, para pemain muda dan pemain yang ditempatkan di posisi yang bukan posisi aslinya terpaksa tampil maksimal melawan Chelsea yang mendominasi penguasaan bola. "Saya tidak bisa meremehkan hal itu, itu sangat penting, itu adalah kemenangan besar bagi kami," kata Carrick. "Mereka memiliki beberapa peluang, tetapi untuk menjaga gawang tetap bersih dan bertahan seperti yang kami lakukan, ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan dalam satu atau dua hari terakhir dalam hal mempersiapkan tim dengan empat bek baru."

"Saya pikir Ayden Heaven dan Noussair Mazraoui yang masuk sangat luar biasa, Ayden masih sangat muda dan Noussair sebenarnya tidak terbiasa bermain sebagai bek tengah dalam formasi empat bek. Saya harus memberikan banyak pujian kepada staf pelatih atas persiapan mereka untuk para pemain ini. Saya pikir para pemain menampilkan performa yang luar biasa malam ini. Kami merasa itu pantas. Kendala yang kami alami beberapa hari terakhir, serta duet bek tengah yang kami miliki, memang menjadi tantangan, tapi saya merasa pertahanan kami luar biasa dalam situasi sulit."