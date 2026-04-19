"Saya senang berada di sini" - Michael Carrick menegaskan harapannya terkait Man Utd, namun mengakui bahwa keputusan itu "di luar kendali saya"
Carrick menanggapi ketidakpastian tersebut
Hasil ini membuat United tetap nyaman di posisi ketiga, unggul 10 poin dari Chelsea di peringkat keenam. Kemenangan ini berarti United kini telah memenangkan delapan dari 12 pertandingan di bawah asuhan Carrick. Ini merupakan perubahan performa yang luar biasa, menyamai jumlah kemenangan yang diraih klub dalam 21 pertandingan pembuka musim 2025-26. Terlepas dari ketidakpastian yang masih menyelimuti posisi manajer permanen di Old Trafford, Carrick tidak merahasiakan keinginannya untuk terus memimpin klub. "Saya senang berada di sini. Saya memahami situasinya, ini sedikit di luar kendali saya," kata Carrick kepada TNT Sports ketika ditanya tentang masa depannya. "Anda ingin menjadi bagian dari malam-malam seperti ini, bagian dari hal-hal istimewa, membangun sebuah tim. Saya belum memiliki jangka waktu," tambahnya.
Pertunjukan gemilang pertahanan di Stamford Bridge
Kemenangan United dibangun berkat barisan belakang darurat yang mendapat pujian tinggi dari sang manajer. Dengan semakin banyaknya pemain yang cedera, para pemain muda dan pemain yang ditempatkan di posisi yang bukan posisi aslinya terpaksa tampil maksimal melawan Chelsea yang mendominasi penguasaan bola. "Saya tidak bisa meremehkan hal itu, itu sangat penting, itu adalah kemenangan besar bagi kami," kata Carrick. "Mereka memiliki beberapa peluang, tetapi untuk menjaga gawang tetap bersih dan bertahan seperti yang kami lakukan, ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan dalam satu atau dua hari terakhir dalam hal mempersiapkan tim dengan empat bek baru."
"Saya pikir Ayden Heaven dan Noussair Mazraoui yang masuk sangat luar biasa, Ayden masih sangat muda dan Noussair sebenarnya tidak terbiasa bermain sebagai bek tengah dalam formasi empat bek. Saya harus memberikan banyak pujian kepada staf pelatih atas persiapan mereka untuk para pemain ini. Saya pikir para pemain menampilkan performa yang luar biasa malam ini. Kami merasa itu pantas. Kendala yang kami alami beberapa hari terakhir, serta duet bek tengah yang kami miliki, memang menjadi tantangan, tapi saya merasa pertahanan kami luar biasa dalam situasi sulit."
Fernandes memberi teladan dalam upaya merebut posisi empat besar
Kapten Bruno Fernandes sekali lagi membuktikan dirinya sebagai pembeda, dengan memberikan umpan yang berujung pada gol penentu dari Matheus Cunha. Carrick tak segan-segan memuji pemain internasional Portugal tersebut, yang kini telah mengoleksi 18 assist di Liga Premier musim ini. "Dampaknya sangat besar dalam beberapa waktu terakhir, dan dia terus mempertahankan performa itu," kata Carrick. "Dia bermain di sebagian besar pertandingan, dia bugar, dia lapar akan kemenangan. Dia harus bekerja keras di lini tengah, tapi dia bersedia melakukannya demi tim. Dia memiliki kepribadian yang kuat, dia menjadi kapten bukan tanpa alasan. Terkadang memimpin dengan memberi contoh dan menunjukkan jalan. Dia vokal, dia memiliki kehadiran yang kuat di lapangan."
Membangun fondasi untuk masa depan
Meskipun selisih poin dengan peringkat di luar zona Liga Champions cukup aman, Carrick menolak untuk terlena. Tujuan utama Carrick sejak mengambil alih kendali adalah mengembalikan identitas klub dan memastikan para pemain memahami arti penting lambang yang mereka wakili. "Buat mereka memahami dan menghargai bermain untuk klub ini. Sangat mudah untuk melupakan posisi yang kita tempati saat ini," jelasnya. "Kita bisa bermain lebih baik, masih banyak tantangan yang akan datang, tapi kita sudah punya hasil untuk membangun momentum dan fondasi. Kita tidak akan terlena, tapi kita akan menikmati hasil malam ini."